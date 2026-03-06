Las fake news que han inundado la información en la guerra contra Irán

En medio de la guerra, las redes sociales se han visto recientemente inundadas de contenido falso y engañoso relacionado con la confrontación entre Israel, Estados Unidos e Irán. El contenido incluye imágenes y videos, algunos creados con inteligencia artificial, otros tomados de material antiguo de meses o incluso años atrás, y algunos provenientes de videojuegos.

Entre las publicaciones engañosas que lograron amplia difusión se encontraba una imagen que supuestamente mostraba el cuerpo del líder iraní Alí Khamenei bajo los escombros, la cual posteriormente se reveló que había sido generada mediante inteligencia artificial.

Las herramientas de identificación de Google detectaron un marcador digital que indicaba que la imagen había sido creada o editada utilizando un modelo de IA. Hasta ahora, no se ha publicado ninguna imagen oficial del cuerpo de Khamenei.

Un análisis realizado por Wired sobre cientos de publicaciones en la red social X —algunas de las cuales recibieron millones de visualizaciones— concluyó que la plataforma continúa funcionando como un escenario para la creación de representaciones distorsionadas y falsas de la realidad, con una supervisión mínima por parte de la empresa.

Entre los ejemplos citados figuraba una imagen que afirmaba mostrar una instalación de radar estadounidense en Qatar completamente destruida. Posteriormente se descubrió que se trataba de una versión editada con inteligencia artificial de una imagen de Google Earth tomada en octubre pasado. La falsificación fue identificada debido a la ubicación idéntica de los vehículos.

Otros contenidos engañosos incluyeron una imagen de un avión MiG iraní presentada como si fuera una aeronave estadounidense o israelí sobre Teherán, videos de ataques con misiles en Irán o Bahréin presentados como supuestos ataques iraníes contra Israel, y grabaciones de una ronda anterior de hostilidades entre Israel e Irán que circularon como si fueran actuales.

Una publicación que mostraba el lanzamiento de un misil iraní hacia Israel en octubre de 2024 —y que afirmaba falsamente que representaba un ataque reciente contra Dubái— recibió 4.4 millones de visualizaciones.

Al mismo tiempo, cuentas proiraníes en X están utilizando la plataforma para difundir propaganda falsa. Una de estas cuentas publicó una imagen de un ataque con misiles en Dubái mientras afirmaba que mostraba un impacto en Tel Aviv en ese mismo momento. La red social X no ha respondido a los reportes sobre este asunto.

Canales armenios en Telegram también están inundando internet con reportes falsos de supuestas “victorias” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y del ejército iraní. Entre las afirmaciones difundidas figuraban un ataque directo contra la base de Glilot, el asesinato de Benjamin Netanyahu y otros funcionarios israelíes, un ataque contra la base aérea estadounidense de Incirlik y un ataque contra un buque de guerra estadounidense. Algunos canales también incluyeron retórica abiertamente antisemita, con insultos dirigidos contra judíos.

La mayoría de los canales que lideran esta ola de reportes falsos pertenecen a grupos opositores al gobierno en Armenia. Estos se oponen al primer ministro Nikol Pashinyan, rechazan los esfuerzos de reconciliación con Azerbaiyán y se oponen a un marco económico respaldado por Estados Unidos destinado a reducir la dependencia de Armenia de Rusia e Irán.

En algunos de estos canales también aparece retórica abiertamente antisemita. Por ejemplo, cuentas como “Radical Armenian”, cuyo símbolo incluye imágenes asociadas con los nazis, acompañan el contenido proiraní con insultos explícitos contra los judíos, incluido el término despectivo “zhids”, junto con elogios al desempeño de los sistemas de defensa aérea de Irán.

Esta narrativa también se vincula con afirmaciones que circulan en línea y que intentan relacionar a Israel y al “mundo judío” con lo que se denomina los “archivos Epstein”, en referencia al caso que involucra a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. En diversos canales se citó a un funcionario iraní durante una transmisión de la televisión estatal afirmando que Irán está combatiendo a quienes “o violan niños o los hacen explotar”, una formulación destinada a avivar el odio.