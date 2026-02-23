La creciente locura contra los judíos

El tsunami de antisemitismo global tras la masacre de israelíes del 7 de octubre de 2023 y durante la guerra de Gaza que le siguió ha causado tanto desconcierto como horror ante la absoluta perversidad de esta malevolencia.

Sin embargo, ahora ha quedado claro que lo que estamos presenciando es un patrón de comportamiento aún más siniestro. Es espantoso que la matanza de judíos conmueva tanto a un gran número de personas que las impulsa a clamar por la sangre de más.

Esto se puso de manifiesto el mismo 7 de octubre, cuando las multitudes comenzaron a salir a las calles de las ciudades occidentales gritando sobre el genocidio israelí y la “intifada ahora”, incluso mientras los israelíes todavía luchaban contra los terroristas de Hamas que perpetraban la masacre.

Esta semana, el presidente israelí Isaac Herzog visitó Australia para expresar su solidaridad con su asediada comunidad judía, seis semanas después de la atrocidad terrorista de Bondi Beach, cuando 14 judíos y un oficial de policía fuera de servicio fueron asesinados por hombres armados islamistas.

De forma obscena, la memoria de esas víctimas fue profanada por un festival de odio en las calles de Sídney y Melbourne. Herzog fue recibido por turbas que gritaban “¡De Gadigal a Gaza, globalicemos la intifada!” (Gadigal es el nombre aborigen de la zona de Sídney), y que promovían las mismas mentiras sobre genocidio y crímenes de guerra que habían incitado la atmósfera de pogromo que culminó en la atrocidad de Bondi Beach.

El mismo fenómeno impactante se ha observado en Gran Bretaña. El último informe del organismo de defensa judía, Community Security Trust, que registró en 2025 el segundo mayor número de atentados en un año natural, afirma que el atentado terrorista de Yom Kipur contra una sinagoga de Manchester, que dejó dos judíos muertos, desencadenó un aumento inmediato del antisemitismo.

El día del ataque, el CST registró 40 incidentes antisemitas, y otros 40 al día siguiente: los dos totales diarios más altos del año. En diciembre, registró un aumento similar, aunque menor, tras la atrocidad de Bondi Beach.

En otras palabras, las atrocidades terroristas contra los judíos no han generado compasión ni horror, sino más bien un aumento repentino del odio hacia ellos, incluso en otros países. Esto no se limita a unos pocos excéntricos y chiflados al margen de la sociedad. Involucra a miles de personas.

No hay nada remotamente normal ni explicable en esto. Es una forma de locura que se ha extendido.

Aunque se odie a Israel, eso no explica por qué muchos lo consideran la mayor amenaza para el mundo y merecedor de un nivel de oprobio que no se concede a ningún otro país del planeta, incluidas las grandes tiranías del mundo como Rusia, China o Irán.

¿Qué explica tal obsesión con Israel y el sionismo? ¿Qué impulsa a la gente del supuestamente civilizado Occidente a pedir en masa el asesinato de judíos?

Este odio desquiciado y asesino es, por supuesto, algo habitual en el mundo musulmán, y los musulmanes han encabezado la carga contra Israel y los judíos desde el 7 de octubre. Pero muchos no musulmanes se han sumado a ellos.

Una razón es el palestinismo: ese credo exterminador cuyo objetivo es la destrucción de Israel y cuyos antecedentes se encuentran tanto en el odio teológico islámico asesino hacia los judíos como en el partido nazi de los años 1930 al que se aliaron los árabes de la Palestina anterior a Israel.

Al utilizar la demonización nazi de los judíos y la inversión del lenguaje y la realidad al estilo soviético, la causa palestina ha actuado como un caballo de Troya para el antisemitismo entre los liberales e izquierdistas que controlan la cultura occidental y para quienes “Palestina” se ha convertido en su norte moral.

Grotescamente, esto ha replanteado la intolerancia como conciencia. Esta semana, se tocó fondo en el balneario británico de Brighton, políticamente liberal. Activistas vestidos con kufiyas recorrieron casa por casa pidiendo a los residentes que boicotearan los productos israelíes —y anotando a quienes no accedían— para convertir la ciudad en una zona “libre de sionistas”.

Se pueden aducir muchas razones para esta hostilidad salvaje y venenosa. Está la influencia del dogma “anticolonialista” que ahora es estándar en las universidades, junto con la red “interseccional” de los llamados grupos de víctimas “oprimidos”. Está el hecho de que no se puede permitir que la idea de los israelíes como víctimas obstaculice esa narrativa del “opresor colonialista”.

Estas y otras son razones válidas. Sin embargo, en última instancia, esta obsesión desafía toda explicación racional porque es una forma de odio a los judíos, y eso es una patología, una neurosis paranoide, un trastorno colectivo que desafía la razón misma.

En una conferencia reflexiva pero provocadora la semana pasada en el 92nd Street Y de Nueva York, el columnista del New York Times, Bret Stephens, afirmó que, dado que el antisemitismo es inmune al diálogo racional, los judíos de la diáspora deberían dejar de intentar combatirlo. En cambio, deberían concentrarse en construir y mantener comunidades judías prósperas dedicadas a inculcar el conocimiento y la cultura judíos entre sus jóvenes.

Fortalecer la identidad y el pueblo judíos es absolutamente crucial. Sin embargo, eso no es motivo para abandonar la lucha contra la locura que envuelve a Occidente.

En primer lugar, los judíos tienen el deber de dar testimonio contra semejante monstruosidad y defender la verdad y la justicia. En segundo lugar, es erróneo presentar el asunto como antisemitismo. Si bien el sentimiento antijudío es sin duda fundamental, se expresa a través del antisionismo. Y esto ha cobrado tanta fuerza porque utiliza afirmaciones que pretenden ser hechos observables.

Aunque estas afirmaciones son extremadamente distorsionadas y falsas, se basan en hechos reales, como la guerra en Gaza, lo que les confiere cierta verosimilitud. Esto ha persuadido a muchos que no son antisemitas a creerlas como ciertas y, por lo tanto, a odiar a los israelíes y al sionismo.

Esas mentiras pueden y deben combatirse. De hecho, el antisionismo es un mal en sí mismo y debe ser atacado como tal.

Es extraño e erróneo señalar a un país con doble moral: demonizarlo solo con mentiras y distorsiones flagrantes, negarle a un solo pueblo el derecho a su patria ancestral. El antisionismo debe combatirse como una forma de intolerancia en sí misma.

Pero si bien hay buenas razones para no identificar públicamente esta arremetida como antisemitismo, el hecho es que la intolerancia contra un país no tiene el mismo nivel de maldad que la intolerancia contra un pueblo, y esta intolerancia sólo ocurre contra los judíos.

Necesitamos afrontar con franqueza lo que enfrentamos. El odio a los judíos no es solo otro tipo de prejuicio o racismo. Es un deseo singular de librar al mundo de un pueblo cuya mera existencia se percibe como insoportable.

Estos odiadores no consideran que los judíos sean víctimas porque no se comportan como tales. Al contrario, tienen un éxito rotundo. Esto inspira resentimiento y envidia entre los occidentales, quienes, por lo tanto, creen que las acusaciones de antisemitismo y victimización judía deben ser una estafa judía para encubrir las malas acciones judías.

Y la razón realmente terrible por la que los ataques asesinos contra los judíos incitan e inspiran a esos occidentales a redoblar sus llamados a más ataques contra los judíos es que, al igual que los islamistas, creen que ahora están cerca de su objetivo de deshacerse del “problema judío” de una vez por todas.

Consideran como si fuera el evangelio lo que dice todo el establishment humanitario global, que ha enmarcado la demonización de Israel y la deshumanización de los sionistas como “antirracismo”, y ha tildado a Israel y a sus partidarios de parias. No escuchan ninguna objeción de los liberales cobardes y los revolucionarios que conforman los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Canadá y Australia.

Retorciéndose las manos hipócritamente por Bondi, Manchester y el 7 de octubre —y profesando falsamente que no hay lugar para el antisemitismo en sus propios países mientras no hacen nada para detenerlo— estos gobiernos repiten como loros una propaganda que incita al odio hacia Israel, y han dado paso a la intimidación islamista y a la expansión cultural en sus países.

Así que quienes odian a los judíos creen que ha llegado su hora. Si ahora se lanzan a patear a los judíos en el estómago cuando están caídos y vulnerables, podrían eliminarlos por completo de sus cabezas, su conciencia y su mundo.

En otras palabras, los judíos se enfrentan a una guerra cultural en su contra. La respuesta adecuada a esta guerra no es rendirse ni desviarla. Es contraatacar mejor.