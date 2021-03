La Corte Penal Internacional viola su propio Estatuto

Israel Noticias –por Lawrence A. Franklin (Gatestone Institute)

La Corte Penal Internacional (CPI), al alejarse de su propósito original, ha perjurado. La CPI se creó en 1998 para hacer justicia a las víctimas de atrocidades sistemáticas en países incapaces de hacerlo.

En sus propias palabras, “el mandato fundamental de la CPI es actuar como tribunal de última instancia con capacidad para procesar a individuos por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cuando las jurisdicciones nacionales, por cualquier motivo, no puedan o no quieran hacerlo”.

En la actualidad, sin embargo, la CPI se hace irrelevante al juzgar a “jurisdicciones nacionales” perfectamente capaces de hacerlo, mientras se niega a juzgar o acusar a los peores violadores de los derechos humanos del mundo.

La decisión de la Corte del 5 de febrero de autorizar la investigación de acusaciones infundadas de un patrón de violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por personal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pone de manifiesto la naturaleza política corrupta de la Corte Penal Internacional.

En primer lugar, la CPI ha violado su estatuto fundacional al aceptar en su expediente una denuncia contra un Estado soberano (Israel) por parte de una entidad no estatal (los demandantes palestinos), tergiversando el derecho internacional para tratar de convertir a “Palestina” en un Estado señalando su condición de observador en algunos órganos de la ONU. Tirado de los pelos. Por lo tanto, el Tribunal, al intentar legitimar los escritos ilegales de la Autoridad Palestina (AP), no hace más que confirmar las opiniones de sus críticos de que sólo sirve como instrumento de la guerra de propaganda árabe palestina contra Israel.

La Corte subraya aún más estas violaciones al tratar a Hamás como un equivalente legal de Israel en las acusaciones del grupo terrorista contra las FDI en la Guerra de Gaza de 2014.

El hecho de que la CPI permita a un actor no estatal como la Autoridad Palestina desafiar a un Estado soberano, Israel, supone una doble violación del estatuto fundacional de la Corte. No ha acusado al régimen de Siria por el uso de armas químicas contra su propio pueblo, ni a las milicias iraquíes por asesinar a civiles, ni a los francotiradores Hutíes apoyados por Irán en Yemen por matar a niños. La omisión más atroz de la Corte Penal Internacional es su flagrante incapacidad para acusar a la China comunista de asesinar a 2,5 millones de personas al mentir repetidamente sobre la transmisibilidad entre humanos de su virus COVID-19, o su actual genocidio del pueblo uigur y otras minorías no han en China.

El desmantelamiento o la pérdida de poder de la CPI pueden estar garantizados si un número suficiente de los Estados que la ratificaron originalmente deciden cancelar el apoyo financiero a la Corte o renunciar a su pertenencia. Una coalición de amplia base podría deshacer la ostensible legitimidad de la CPI. Sudáfrica, Burundi y Gambia ya han renunciado a la CPI después de acusar al tribunal de centrarse casi exclusivamente en los crímenes contra la humanidad perpetrados por o en Estados africanos, posiblemente otra razón por la que la Corte Penal Internacional está buscando algún país que no sea africano para acusarlo. En su haber, la CPI ha procesado atrocidades masivas en Kenia, Uganda, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Sudán, la República Centroafricana, Libia y Malí. La Unión Africana ha pedido la retirada masiva de los 34 Estados africanos signatarios de la CPI. Tal vez los opositores a la CPI podrían concienciar a más países para que cancelen su pertenencia a la CPI, especialmente por el silencio del tribunal sobre el genocidio perpetrado por el Partido Comunista Chino (PCC) contra los uigures en la provincia china de Xinjiang.

La Corte Penal Internacional ya ha proporcionado a sus críticos mucha munición para cuestionar la legitimidad de la Corte como consecuencia de otras violaciones de su estatuto fundacional. Ni Israel ni Estados Unidos ratificaron el Estatuto de Roma (el tratado fundacional de la CPI). Por lo tanto, la Corte no tiene jurisdicción alguna sobre las acciones estatales de ninguno de los dos países. Según JNS:

“Alemania y Hungría se unen a Estados Unidos y a otros países -como Canadá, la República Checa, Austria, Australia, Brasil y Uganda, estos cinco últimos presentaron documentos ante la CPI como amici curiae (observadores externos) aportando información en apoyo de Israel- condenando la sentencia de la CPI”.

Estos países confirman públicamente que la Corte no tiene jurisdicción sobre un Estado que no es parte del Estatuto de Roma. Tanto Estados Unidos como Israel, en su negativa a permitir que la CPI se inmiscuya en su soberanía, tienen un sólido fundamento jurídico. Sin embargo, la CPI parece decidida a investigar las acusaciones de violaciones de los derechos humanos no sólo de las FDI en Gaza, sino también de las tropas estadounidenses en Afganistán. La inminente decisión de la Corte ignora la realidad de que tanto Estados Unidos como Israel son Estados de derecho que ya han investigado de forma exhaustiva e imparcial las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de sus fuerzas armadas.

“Palestina” no es un Estado y, por tanto, según el Estatuto de Roma, la Autoridad Palestina no tiene capacidad para presentar su caso ante la Corte Penal Internacional.

La iniciativa antiisraelí del Tribunal llega en un momento en el que varios países árabes se desprenden del “albatros moral” que supone ser los administradores del impulso palestino hacia la creación de un Estado. Los Emiratos Árabes Unidos, conscientes de la mala gestión de los fondos por parte del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA), han decidido dejar de financiar a esta entidad, que asigna ingresos para los palestinos que residen en 58 campos de Oriente Medio.

Hay que animar a los Estados parte insatisfechos con el pésimo historial de la Corte Penal Internacional a que dejen de prestar apoyo financiero a la Corte o se retiren por completo de la institución con sede en La Haya.

Mientras tanto, al menos cuatro Estados árabes del Golfo y otros países de mayoría musulmana parecen estar mucho más preocupados, con razón, por el afán de supremacía regional de Irán, al tiempo que se congratulan de haber entablado relaciones con Israel, que resultará ser un amigo muy leal.

El Dr. Lawrence A. Franklin fue el responsable de Irán para el Secretario de Defensa Rumsfeld. También sirvió en el servicio activo del Ejército de Estados Unidos y como Coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea.