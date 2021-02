Israel: a partir de 16 años

Enlace Judío México- por Lauren Marcus

Israel: primer país en ofrecer vacunas a cualquier persona mayor de 16 años

Tras un anuncio del Ministerio de Salud de Israel el miércoles, el Estado judío se ha convertido en el primer país del mundo en ofrecer vacunas contra el coronavirus a casi todos sus ciudadanos.

Dado que la tasa de morbilidad de Israel sigue siendo alta a pesar de un tercer cierre a nivel nacional, las clínicas de salud de Israel vacunarán a cualquier ciudadano mayor de 16 años a partir del jueves, informó World Israel News.

Con la tasa de vacunación per cápita líder en el mundo, más de 3,2 millones de israelíes han recibido su primera vacuna. Casi 2 millones de personas, o el 20 por ciento de la población de Israel, han sido vacunadas por completo con ambas dosis.

Pero debido a las restricciones que significaban que la vacuna solo podía administrarse a personas en grupos de alto riesgo o mayores de 35 años, las tasas de vacunación se habían desplomado en los últimos días.

Los medios locales informaron que las clínicas tiraron miles de dosis no utilizadas, lo que llevó a una distribución más permisiva de las inoculaciones al final del día.

“Cuando comenzó la operación, verificábamos a todos, con cita previa y por año de nacimiento en la tarjeta de identificación”, dijo a Israel Hayom un guardia de seguridad en un centro de vacunación de Tel Aviv.

“Hoy en día, son mucho más flexibles … Básicamente, dejamos entrar a todos los que vienen y dejamos que el personal de adentro decida si los vacunará. Por lo que vi al menos hoy, todos los que entran son vacunados”.

Reut, de 24 años, le dijo a Israel Hayom que le negaron las vacunas varias veces.

“Corrí a todo tipo de centros de vacunación, donde grupos de Facebook informaron que quedaban vacunas, pero o había una cola enorme o simplemente se negaron a vacunarme porque era demasiado joven”, dijo.

Lo intentó de nuevo después de ver informes sobre el descarte de dosis excedentes. “Después de ayer, vi que … los fondos de salud están atascados con un exceso de vacunas … llamé al centro, y esta vez, para mi alegría, me dijeron ‘solo ven y vacúnate’.

“La vacuna en sí no me dolió en absoluto y ya estoy esperando para recibir una segunda dosis y terminar con ella, y luego volar a un viaje con el que he estado soñando durante mucho tiempo”.