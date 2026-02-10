IA israelí obtiene la autorización de la FDA para el primer sistema unificado de tomografía abdominal

Aidoc, una empresa israelí de inteligencia artificial clínica, recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su innovador sistema unificado de tomografía computarizada abdominal.

Los hospitales están saturados de scans. Los servicios de emergencia se llenan constantemente, las colas de imágenes aumentan y los radiólogos se ven obligados a leer los estudios en estricto orden, incluso cuando el siguiente caso podría ocultar una hemorragia interna o una obstrucción urgente.

Aidoc, empresa israelí de inteligencia artificial clínica, afirma haber obtenido la autorización de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) para un único flujo de trabajo de triaje de tomografía computarizada abdominal, diseñado para detectar con mayor rapidez los hallazgos sospechosos antes de que se acumulen en la lista de espera.

La novedad es la «agrupación». En lugar de implementar un montón de algoritmos separados para una sola afección, Aidoc afirma que su sistema, ya aprobado, puede estudiar simultáneamente 14 hallazgos críticos de una tomografía computarizada abdominal, consolidando 11 indicaciones recién aprobadas, con tres que ya lo habían sido previamente, en un solo flujo de trabajo.

Esto es importante, porque el cuello de botella en el mundo real no es solo la detección, sino también la implementación. Los sistemas de salud han tenido dificultades para implementar la IA a gran escala cuando cada herramienta está diseñada para una sola afección y requiere su propia integración, supervisión y gestión de cambios. STAT señala que esta es la razón por la que la autorización para múltiples afecciones es un momento crucial en la IA radiológica: cambia la cuestión de «¿puede el modelo detectar X cosa?» a «¿pueden los hospitales realmente usar esto sin interrumpir el flujo de trabajo?».

La propuesta de Aidoc es que su enfoque basado en el modelo base (CARE) puede preservar la precisión a la vez que reduce la «fatiga de alertas» que frena la adopción. La compañía señala los resultados de estudios fundamentales revisados por la FDA que, según afirma, muestran una sensibilidad media del 97% y una especificidad media del 98% en las 11 indicaciones recientemente autorizadas, además de una supuesta reducción de un orden de magnitud en las falsas alertas en comparación con las principales soluciones para una sola afección.

«La capacidad de integrar afecciones agudas clave en un único flujo de trabajo supone un cambio fundamental en el funcionamiento de los departamentos de radiología», afirma la especialista Heidi Beilis de WellSpan Health, que ha implementado múltiples herramientas de IA y argumenta que el enfoque consolidado puede acelerar el tiempo de diagnóstico de las afecciones agudas.

En el plano interno, Aidoc afirma que el flujo de trabajo se ejecuta a través de su plataforma iOS, posicionada como la «tubería» de la IA clínica empresarial, con normalización de datos, monitoreo continuo del rendimiento y gobernanza integradas. La compañía afirma que su plataforma ha analizado más de 100 millones de casos de pacientes y que ha sido adoptada en más de 1600 centros médicos de todo el mundo. Estas cifras indican madurez, no exageración, en un sector donde las demostraciones espectaculares suelen fracasar en el lanzamiento.

Aquí también se evidencia la ventaja de Israel. El ecosistema de tecnología médica israelí ha aprendido a desarrollar productos para la alta presión de trabajo (reducida dotación de personal, alto volumen de pacientes y demanda constante de decisiones más rápidas), y luego los ha probado con los reguladores más estrictos del mundo y las redes hospitalarias más concurridas.

Aidoc afirma que su hoja de ruta busca expandirse más allá de la tomografía computarizada de abdomen, a flujos más amplios de tomografía computarizada y radiografías, y está trabajando para lograr una asistencia integral, incluyendo la creación automatizada de borradores de informes, siempre que la gobernanza y la responsabilidad clínica se mantengan intactas.

*Periodista.

Fuente: Jewish Breaking News (jewishbreakingnews.com).

Traducción Sami Rozenbaum, Nuevo Mundo Israelita