Gobierno de Biden respalda la definición de antisemitismo de la IHRA

Enlace Judío México

Una alta funcionaria del Departamento de Estado de EE. UU. anunció el lunes que la administración Biden “abraza y defiende” la definición práctica de antisemitismo de la Alianza Internacional el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Definición a la que Uruguay adhirió oficialmente en enero de 2020.

“Como lo han hecho anteriores administraciones estadounidenses de ambas tendencias políticas, la administración Biden abraza y defiende la definición práctica [de antisemitismo de la IHRA]. Aplaudimos el creciente número de países y organismos internacionales que lo aplican. Instamos a todos los que no lo han hecho a que hagan lo mismo”, dijo la subsecretaria adjunta de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Kara McDonald, de acuerdo con The Times of Israel.

La definición práctica de la IHRA es un documento de 500 palabras con una breve explicación del antisemitismo seguida de 11 ejemplos de cómo puede manifestarse, la mayoría de los cuales involucran un discurso sobre Israel.

La definición ha sido adoptada por docenas de países y una lista creciente de organizaciones y universidades para ayudar a monitorear, enseñar y combatir el antisemitismo. Pero sus disposiciones sobre Israel también se han convertido en un foco de debate. Y la adopción de la definición puede significar cosas diferentes para diferentes grupos.

Al dirigirse a una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, McDonald dijo: “Debemos educarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades para reconocer el antisemitismo en sus muchas formas, de modo que podamos llamar al odio por su nombre propio y tomar medidas efectivas. Es por eso que la definición práctica de la IHRA de antisemitismo, con sus ejemplos del mundo real, es una herramienta invaluable”.

Los defensores de la definición dicen que sus ejemplos de Israel, que incluyen comparar a Israel con los nazis, llamar a Israel racista y aplicar un estándar a Israel que no se aplica a otros países, son útiles para identificar dónde la actividad anti-israelí se convierte en antisemitismo. Sus detractores, sin embargo, dicen que los ejemplos pueden tener el efecto de calificar de antisemita todas las críticas a las políticas de Israel.

Los palestinos han dicho que sirve para que Israel sea inmune a las críticas por el trato que reciben y por lo que consideran una violación del derecho internacional.

William Daroff, quien encabeza la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses que había pedido al presidente Joe Biden que siguiera a las administraciones de Obama y Trump en la adopción de la definición, elogió los comentarios de McDonald. “Son absolutamente la dirección que estamos buscando de la administración”, dijo Daroff a The Times of Israel.

Pero no todos los 53 miembros de la Conferencia han aprobado la resolución. Americans for Peace Now y Workers Circle, ambos grupos progresistas, se han resistido. Americans for Peace Now, un crítico frecuente de la política israelí, dijo a Haaretz en diciembre que no adoptaría la definición porque “ya se está abusando para sofocar las críticas legítimas y el activismo dirigido a las políticas del gobierno israelí”.

El movimiento reformista estadounidense ha adoptado una posición un poco más moderada, calificando de útil la definición de la IHRA, pero afirmando que no se le debe dar fuerza de ley.

“Nuestro compromiso con los principios de la libertad de expresión y las preocupaciones sobre el posible abuso de la definición nos obligan a instar a que se use solo según lo previsto: como guía y herramienta de sensibilización”, dijo el movimiento en un comunicado el mes pasado. “La definición no debe codificarse en una política que desencadenaría una acción punitiva potencialmente problemática para circunscribir el discurso”.

Rechazando el argumento, Daroff dijo que “la definición en sí misma establece que no debe usarse para restringir el discurso legítimo. Sin embargo, lo que hace es decir claramente la verdad, que a menudo la crítica a Israel es un sustituto de la crítica a los judíos”.