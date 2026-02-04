Esperanza después del 7 de octubre: Convertir el trauma en fortaleza a través de la educación

Mientras Israel enfrenta los desafíos de la era posterior al 7 de octubre y la guerra de Gaza, Tal Ben-Shahar, educador y autor de renombre internacional sobre psicología positiva y liderazgo, declaró que la ciencia de la felicidad puede ayudar a transformar un trauma severo en crecimiento postraumático.

Ben-Shahar, doctor en comportamiento organizacional por la Universidad de Harvard, asistió a la cuarta cumbre anual de educación de la Fundación Yael —centrada este año en la resiliencia, la innovación, el liderazgo, la identidad judía y los desafíos de la educación moderna—, donde impartió la conferencia «Liderazgo Positivo: La Ciencia de la Felicidad», sobre la intersección del liderazgo, la psicología y el bienestar.

«Se ha hecho mucho hincapié en abordar el trastorno de estrés postraumático y en cómo evitarlo», afirmó Ben-Shahar. «Al mismo tiempo, también es importante hablar sobre el potencial de crecimiento postraumático».

Según un estudio realizado en 2025 por la Universidad Ben-Gurión del Néguev en Beersheba, casi la mitad de los adultos jóvenes en Israel padecen actualmente trastorno de estrés postraumático. La tasa entre los adultos jóvenes de 18 a 24 años se disparó del 25 % antes de la guerra al 42 % después de su inicio. Entre quienes fueron evacuados de sus hogares en las fronteras sur y norte del Estado judío, la tasa aumentó al 60 %.

El estudio también destacó el aumento de la depresión, la soledad y los mecanismos de afrontamiento perjudiciales, como la autoinculpación y el abuso de sustancias.

Ben-Shahar mencionó la palabra hebrea mashber, que significa crisis, y que puede llevar a shever, un colapso. Pero mashber también tiene un significado bíblico: la silla de parto, un lugar asociado con la nueva vida y el crecimiento.

“La ciencia de la felicidad proporciona herramientas y técnicas reales que podemos implementar en nuestras vidas para crecer a partir de la crisis”, dijo. “Después del 7 de octubre, por ejemplo, vimos una oleada de generosidad, amabilidad y generosidad. Una de las maneras más poderosas de lidiar con el trauma y crecer a partir de él es a través de la contribución, la caridad y la ayuda a los demás”.

Otro factor clave, dijo Ben-Shahar, es el apoyo social.

“Mucha gente se pregunta cómo puede Israel ser uno de los países más felices del mundo dados los desafíos evidentes que ha enfrentado no solo desde el 7 de octubre, sino durante décadas”, dijo. “La respuesta son las relaciones: las relaciones sociales. Ya sea la costumbre de visitar a la familia para las cenas de Shabat o pasar tiempo con amigos, el enfoque en las relaciones es fundamental para la felicidad tanto de las personas como de la sociedad. Israel destaca en ese aspecto”.

La actividad física también juega un papel importante en el crecimiento postraumático, añadió.

“El Rambam (Maimónides) decía que la salud mental y física son inseparables”, afirmó Ben-Shahar. “Estar físicamente activo es fundamental para la salud mental, no solo para la física”.

Si bien el crecimiento postraumático nunca está garantizado, y algunas personas que atraviesan dificultades lo pasan mal durante años, Ben-Shahar enfatizó que aumentar la probabilidad de CPT, en lugar del deterioro, requiere prestar atención no solo a las relaciones, sino también a un elemento central del judaísmo: reconocer el bien y practicar la gratitud.

“Sabemos por investigaciones psicológicas que apreciar lo que tenemos, en lugar de darlo por sentado, nos hace no solo más felices, sino también más exitosos y físicamente más saludables”, afirmó. “Esto es especialmente importante en tiempos difíciles. Apreciar las pequeñas cosas de la vida y no dar nada por sentado es fundamental para la salud mental, la resiliencia y la superación de la adversidad”.

En el ámbito educativo, Ben-Shahar afirmó que el judaísmo, como filosofía, puede ayudar a los niños a afrontar la vida de forma diferente.

“El fundador de la psicología positiva, el profesor Martin Seligman, siempre plantea dos preguntas a los padres”, declaró Ben-Shahar a JNS. “La primera es qué desean más para sus hijos, y la segunda es qué aprenden realmente en la escuela. Prácticamente no hay coincidencia”.

Si bien los padres esperan que sus hijos sean felices, resilientes, saludables y capaces de mantener relaciones sólidas, las asignaturas que se enseñan en la escuela, como idiomas, matemáticas, biología, física e historia, en gran medida no están relacionadas. Si bien las escuelas deben seguir impartiendo asignaturas tradicionales, Ben-Shahar argumentó que aprender a llevar una vida plena y significativa no es menos importante. “Muchas ideas que apenas ahora están siendo validadas por la investigación psicológica ya están arraigadas en el pensamiento y la tradición judíos”, dijo. “Por ejemplo, las primeras palabras que un judío dice por la mañana son Modeh Ani. Las expresiones de gratitud son inherentes a nuestra tradición”.

Otro concepto esencial para el crecimiento y la realización personal, dijo Ben-Shahar, es la importancia del descanso.

“Hay mucho debate sobre el estrés y lo peligroso que puede ser”, dijo. “Pero el estrés también puede conducir al crecimiento. Cuando el estrés se combina con la recuperación, se produce el crecimiento. Por ejemplo, al levantar pesas en el gimnasio, se estresan los músculos. Ese estrés no es perjudicial si se toma tiempo para recuperarse entre los entrenamientos. Pero si se estresa el cuerpo constantemente sin descansar, las lesiones son inevitables”.

El concepto de Shabat, añadió, encarna esta filosofía del descanso. «La idea de hacer una pausa, ya sea un día, una semana o incluso 20 segundos antes o después de comer, es fundamental para afrontar el inmenso estrés de la vida moderna, y más aún desde el 7 de octubre», afirmó Ben-Shahar.

«Nuestros niños, y también los adultos, necesitan comprender el valor de las ideas y el pensamiento judíos en su vida diaria», afirmó. «La Torá se llama Torat Jaim: una guía para la vida. Cuando me gradué como estudiante de doctorado, mi supervisor me regaló Pirkei Avot (‘Ética de los Padres’) y me dijo que todo lo que quisiera aprender sobre psicología se encuentra en ese libro».

«Necesitamos inspirarnos en esa sabiduría y hacerla práctica y atractiva para nuestros hijos», declaró Ben-Shahar a JNS.