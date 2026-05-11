El ejército israelí advierte que Hamás se está reorganizando, reclutando y produciendo nuevas armas

Aunque sigue negándose a entregar sus armas, Hamás está aprovechando el alto el fuego para reconstruir sus capacidades militares, según un documento ultrasecreto presentado a la cúpula política israelí, informó el domingo el Canal 13 de Noticias.

Según el documento, Hamás está reforzando sus batallones con decenas de nuevos reclutas y ha logrado realizar cientos de ejercicios de entrenamiento teóricos y prácticos a pesar de la proximidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Al parecer, el grupo terrorista está recopilando información de inteligencia sobre las fuerzas israelíes que operan en Gaza.

Además, el grupo produce cientos de artefactos explosivos, morteros y misiles antitanque cada mes y podría intentar replicar el éxito de Hezbolá utilizando drones con visión en primera persona (FPV), declaró un oficial militar.

«Tenemos en cuenta que Hamás observa lo que está sucediendo con los drones FPV en el Norte y probablemente quiera obtener capacidades similares, aunque hasta ahora no hemos detectado nada parecido aquí», declaró un alto funcionario a Ynet.

El domingo, un reservista de las FDI murió a causa de un dron FPV en el norte de Israel, elevando a cuatro el número de soldados fallecidos mediante esta nueva táctica militar. Los drones también han matado a un civil y herido a decenas de soldados durante el alto el fuego.

“Al mismo tiempo, nuestro control sobre el terreno es significativamente más efectivo ahora”, continuó el funcionario israelí. “No estamos estancados en posiciones. Iniciamos incursiones y ataques en lo profundo del sector. ¿Pueden atacarnos? Por supuesto. Esa es una gran preocupación, pero nos movemos y mantenemos la movilidad en todo momento”.

Esto ocurre mientras Ynet News informa que las FDI se están preparando para una posible maniobra terrestre en la Franja de Gaza, paralelamente a las negociaciones para poner fin a la guerra.

Las FDI han intensificado los ataques selectivos en las últimas semanas, matando a más de 100 operativos de Hamás en la Franja de Gaza y ampliando su control del 53% al 59% del territorio.

“Se ataca toda amenaza, incluso si se encuentra en lo profundo de Gaza”, declaró un alto mando militar a Ynet. “Contamos con las herramientas necesarias de la Fuerza Aérea y la inteligencia militar. Siempre se puede hacer más, pero dondequiera que haya amenazas, actuamos”.

“Se realizan numerosos asesinatos selectivos de terroristas, de aquellos que llevan a cabo actividades terroristas”, declaró un funcionario de seguridad. “A veces, esto resulta mucho más efectivo que atacar a una figura de alto rango, conocida por todos, que solo aparece en fotografías”.

Una maniobra terrestre en la Franja de Gaza requeriría que la Fuerza Aérea y la inteligencia militar desviaran su atención de los ataques contra Hezbolá en el Líbano y de la preparación durante el alto el fuego con Irán.

Mientras tanto, las tropas en Gaza continúan destruyendo infraestructura terrorista en el lado israelí de la Línea Amarilla, incluyendo dos túneles —de aproximadamente 2 kilómetros cada uno— que contenían alojamientos, armas, cohetes y artefactos explosivos.

En total, se han despejado 8 kilómetros de túneles en la zona de seguridad durante los últimos seis meses, según informó un alto funcionario militar a Ynet.