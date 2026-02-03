¿Cuál es la mejor ciudad de Israel para vivir?

Kfar Saba y Ramat Gan encabezan el índice nacional de calidad de vida entre las 18 ciudades más grandes del país, desplazando a Herzliya, líder del año pasado, al tercer puesto. Tel Aviv y Beer Sheva suben, mientras que Jerusalén se queda en el último puesto.

Kfar Saba ascendió al primer puesto en la lista de ciudades con mayor calidad de vida en 2024, según datos publicados el lunes por la Oficina Central de Estadística (CBS). Otras ciudades que mejoraron su clasificación en comparación con 2023 son Petaj Tikva, Netanya, Tel Aviv-Jaffa y Beerseba.

Herzliya, que lideró el índice el año anterior, descendió al tercer puesto, al igual que ciudades como Beit Shemesh, Rishon LeZion, Haifa, Holon y Hadera. La lista finaliza con la capital, Jerusalén, que cayó al último puesto en el índice de calidad de vida de 2024.

Para comparar 18 de las ciudades más grandes de Israel, la CBS utilizó datos de 38 indicadores comunes disponibles para todas ellas. En total, se examinaron 56 medidas de calidad de vida y las ciudades se dividieron en tres grupos según sus puntuaciones generales: calidad de vida alta, media y baja.

Kfar Saba ocupó el primer lugar, liderando la mayoría de los indicadores de calidad de vida. En comparación con las otras 18 ciudades principales, Kfar Saba ocupa el primer lugar en satisfacción laboral, esperanza de vida, satisfacción con los parques y espacios verdes cerca de las viviendas, el menor porcentaje de personas que reportan ruido externo que perturba su hogar y la confianza general en los demás. Además, no se registraron muertes por accidentes de tráfico en la ciudad en 2024. De los 49 indicadores disponibles para Kfar Saba, obtuvo una puntuación superior a la media nacional en 39 y solo inferior en 10.

Segundo puesto: Ramat Gan

Ramat Gan ascendió del tercer puesto del año anterior. Lidera la tasa de empleo, el porcentaje de estudiantes elegibles para matricularse (Bagrut), las tasas de rendimiento académico entre jóvenes de 15 a 17 años, los niveles más bajos de soledad, la tasa de mortalidad infantil más baja y el uso de servicios gubernamentales en línea (e-Gov). Ocupa el segundo lugar en satisfacción con la limpieza en zonas residenciales.

Tercer puesto: Herzliya

Herzliya, que lideró la clasificación en 2023, ahora ocupa el tercer puesto. Lidera la mediana de ingresos familiares por trabajo, el porcentaje de empleados que trabajan en empleos que se ajustan a su campo de estudio, la confianza en el sistema de salud, la menor densidad de viviendas y la confianza en el sistema judicial.

Cuarto puesto: Rehovot

Rehovot se mantuvo en el cuarto puesto, al igual que el año anterior. Lidera la satisfacción con las zonas residenciales, la educación postsecundaria y superior, y la percepción de influencia de los residentes sobre las políticas gubernamentales.

Quinto puesto: Petah Tikva

Petah Tikva ascendió del octavo puesto en 2023 al quinto en 2024, entrando así en el grupo de ciudades con una alta puntuación en calidad de vida general. Lidera el menor porcentaje de empleo a tiempo parcial involuntario, la satisfacción con la limpieza en zonas residenciales, la menor proporción de hogares que gastan el 30 % o más de sus ingresos netos en vivienda y la satisfacción con la conciliación de la vida laboral y personal.

Ascendieron: Netanya y Tel Aviv-Yaffa

Netanya ascendió del noveno al sexto puesto y lidera el menor porcentaje de gastos mensuales de servicios de vivienda y el mayor porcentaje de trabajadores satisfechos con sus ingresos. Tel Aviv-Yaffa ascendió del decimotercer puesto en 2023 al séptimo en 2024, liderando el porcentaje de empleados con empleos que les permiten progresar profesionalmente, el menor desempleo de larga duración, el compromiso cívico, los ingresos económicos y financieros y la participación en actividades de voluntariado.