COVID en Israel: alta vacunación, descenso de casos graves y un medicamento «fantástico»

Montevideo Portal- por En Perspectiva

Israel, que es el país con la campaña de vacunación contra covid-19 más rápida del mundo, también está siendo un banco de pruebas sobre la efectividad de estos fármacos. Y los primeros resultados son prometedores. Entrevista de Emiliano Cotelo al Dr. Shimshon Erdman, uruguayo radicado en Israel y Director de Relaciones con América Latina de la Asociación Médica de Israel, y a Gabriel Ben-Tasgal, periodista argentio-israelí. Crédito foto: EFE/Abir Sultan.

Un estudio clínico desarrollado por la mayor mutualista del país pudo comprobar que entre la población que ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer-Biontech, las infecciones sintomáticas de covid-19 se redujeron un 94%.

Y entre la población de riesgo también hubo resultados positivos. En Israel, en los últimos 24 días las hospitalizaciones de personas infectadas de más de 60 años se redujeron un 45%.

¿Cómo se toman estas noticias en Israel? ¿Qué se podría tomar como ejemplo para Uruguay? Emiliano Cotelo, conductor de En Perspectiva en Radiomundo dialogó con el Dr. Shimshon Erdman, uruguayo radicado en Israel, director de Relaciones Internacionales con América Latina de la Asociación Médica de Israel, y con Gabriel Ben-Tasgal, periodista argentino-israelí, también radicado en Israel.

«La vacunación se pudo hacer gracias al sistema médico que existe en Israel. Uruguay tiene un sistema médico parecido, hay un seguro nacional de salud que cubre a todos, hay cuatro grandes mutualistas, en Uruguay hay más pero es el mismo sistema», comenzó Erdman y agregó que ya se han vacunado a unas 3 millones de personas de los 9 millones de habitantes que tiene el país.

Erdman contó que recibió un mensaje de texto en su teléfono con el lugar y la hora para la primera vacunación. «Fui allí, llené un formulario, me vacuné y me dieron en el mismo día la fecha para la segunda vacunación», relató.

Sobre la situación epidemiológica, contó que ahora la tasa de contagios «es alta en los que no están vacunados» mientras que «donde hay alta tasa de vacunación hay baja tasa de contagios».

«Los pacientes con infecciones sintomáticas, esos son los que tienen menos problemas ahora, porque eran los mayores y ahora son gente menor. La mutación británica que nos viene afectando es una mutación muy peligrosa, contagia enormemente y contagia a jóvenes. El 40% de los enfermos graves están por debajo de los 40 años, ese es el grave problema que no teníamos antes y de eso hay que cuidarse. Esto se soluciona vacunando, vacunando y vacunando. La gente tiene que entender que sin vacuna no tenemos futuro».

Entre los mayores de 60 años las noticias son más auspiciosas: el 90% recibió la primera dosis, el 80% la segunda dosis, las hospitalizaciones desde el último pico (24 días atrás) han caído 45%.

El medicamento «fantástico»

Cotelo consultó a Erdman sobre las noticias que hablan de un medicamento que cura a pacientes con COVID. El entrevistado confirmó la información, y contó que en dos hospitales se están haciendo pruebas con este producto que se aplica a enfermos que están internados graves.

«Le dieron el producto a 30 pacientes y luego de entre 3 y 5 días 29 fueron dados de alta. Se les da por inhalación una vez por día. Es una proteína conocida que fue enriquecida en los laboratorios del hospital y ha dado resultados fantásticos», contó sobre el EXO-CD24, un desarrollo del Centro Médico Tel Aviv Sourasky.

Los que no quieren vacunarse y el triunfo político

Culminada la entrevista con Erdman, Cotelo entrevistó al periodista argentino-israelí Gabriel Ben-Tasgal, que también residió en Uruguay durante cinco años.

Ben-Tasgal aseguró que hay «cierto nivel de entusiasmo» en la gente dado que «se ve que la vacuna funciona» y que «paso a paso» se vuelve a la vida normal.

Consultado por los sectores que no quieren vacunarse, el periodista israelí contó que hay tres focos de resistencia: «Los arabe-israelíes que son el 20% de la población del país y que desconfían de cualquier cosa que haga el Estado. Cierta parte de la ortodoxia judía y un grupo de maestros. Es extraño, pero un 30% de los maestros no se vacunó y es crucial porque si no se vacunan no se pueden abrir las escuelas».

Ante esto, contó que se hace una «presión social moderada, que puede llegar a ser fuerte», para convencer a la gente que se vacune.

«Hoy si quiero ir a un shopping me van a pedir en la puerta mi carnet de vacunación y con un código QR voy a poder entrar. Con los maestros, el ministro de Educación dijo que si no se quieren vacunar van a tener obligatoriamente presentar cada dos días una prueba negativa de COVID», explicó.

En Israel, siete días después de recibir la segunda dosis se recibe un «pasaporte verde», con un código QR que acredita que estás vacunado y rige por ocho meses. Este documento servirá para acceder a beneficios que no tendrán quienes no estén vacunados.

«¿Cómo haces para legalizar que se discrimine en base a la vacunación cuando la vacunación es optativa? Se piensan ideas creativas, por ejemplo, (si fuera Uruguay) juegan Nacional y Peñarol, el gobierno organiza el partido y solo pueden entrar vacunados. Solo pueden volar en avión los vacunados. Sitúan al ciudadano en la disyuntiva, si querés volver a tu vida normal, tenés que ser responsable y vacunarte», contó.

Ben-Tasgal relató que el final del proceso de vacunación se prevé para fines de marzo o abril.

«El 23 de marzo hay elecciones. El primer ministro (Benjamín Netanyahu) está gastando 0 dólares en campaña electoral porque su campaña es decirle a la población ‘yo les conseguí las vacunas, yo los vacuné, vótenme a mi’. Netanyahu quiere llegar a la elección con la población trabajando, estudiando y vacunada», contó.

El periodista contó que las elecciones están «empatados» y que se ha centralizado en un «Sí» o «No» a Netanyahu. «En tanto y en cuanto salgamos del estado de emergencia, Netanyahu va a recibir más votos. Su lógica es ‘más vacunados, más negocios abiertos, más escuelas, más votos para mí'», sentenció