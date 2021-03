Con un emotivo acto, Argentina recordó a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel

Aurora

A 29 años del brutal ataque de la Embajada de Israel en Buenos Aires, la sede diplomática organizó un emotivo homenaje a las víctimas de ese acto terrorista. El acto virtual tuvo la participación de la plana mayor del gobierno nacional, la oposición, artistas y periodistas.

En primer lugar, se nombraron a las 22 víctimas fatales. El presidente argentino, Alberto Fernández, y su par israelí, Reuben Rivlin, dijeron «presente». También estuvieron en ese momento ministros, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el expresidente Mauricio Macri y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, además de otras figuras.

Luego del recuerdo nombre a nombre de las víctimas, fue momento del discurso de Galit Ronen. La embajadora israelí en Argentina apuntó directamente a los responsables. «El atentado tiene nombre y apellido. El nombre es Hezbollah y el apellido es Irán», expresó la diplomática.

La siguió el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá. «Estoy aquí para simbolizar el compromiso de nuestro gobierno por el esclarecimiento del atentado y la búsqueda de castigo a los culpables», explicó.

Alberto Romano, sobreviviente del atentado, se refirió al proceso judicial. «Hay una pista local que nunca se investigó. De nada sirven los discursos de condena si no sabemos la verdad, si no se juzga y encarcela a los culpables», dijo. Y agregó, dirigiéndose al presidente Fernández, que «la justicia debe ser política de estado. No puede ser gratis atacar nuestro país».

El cierre del acto, en tanto, estuvo a cargo del cantante Gastón Saied, que interpretó «Yo vengo a ofrecer mi corazón», canción del artista argentino Fito Páez, en español y en hebreo, junto a Adrián Mirchuk y Germán Kalinscky.