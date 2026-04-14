Compromiso Social desde la Fe: CCIU presente

En el día de hoy, la Junta Nacional de Drogas junto a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA organizaron en Montevideo el Encuentro Interreligioso: Compromiso Social desde la Fe. La colectividad judía estuvo presente en el evento representado por el Presidente del CCIU Roby Schindler y la Directora Ejecutiva Gabriela Fridmanas, y los Rabinos Daniel Dolinsky de la Nueva Congregación Israelita (quien formó parte del panel de intercambio) y Aarón Gulman de la Kehilá.

En el acto también estuvieron presentes el Presidente de la República Yamandú Orsi, el Prosecretario de Presidencia Dr. Jorge Díaz Almeida, la Subsecretaria del Ministerio del Interior Gabriela Valverde, además de Claudia Barrientos, representante de la OEA en nuestro país. El acto se llevó a cabo en Auditorio Carlos Vaz Ferreira.

El objetivo de este Encuentro es generar un espacio amplio, plural y democrático de diálogo y articulación entre el Estado y las diversas comunidades de fe presentes en el territorio nacional, reconociendo su aporte histórico y actual en la construcción del bien común, la convivencia y la promoción de derechos.

La apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Gabriel Rossi, Secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Entre las distintas personalidades que participaron del Encuentro destacamos a Monseñor Daniel Sturla de la Iglesia Católica, el investigador en Religión Nicolás Iglesias, Mae Susana Andrade de la Federación Umbandista, Gonzalo Soria de la Iglesia Anglicana, Louder Pablo Garabedian de la Alianza Evangélica del Uruguay (CREU), Jimena Martínez de Sokka Gakai, Evelyn Wibmer de la Iglesia Metodista del Uruguay, Elder Ferrizo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Ciro Choñik del Congreso de la Nación Charrúa y Kevin Ivanoff de la Iglesia Adventista. (en la foto)