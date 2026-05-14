Cómo definir a un antisemita

El auge del odio hacia los judíos en Estados Unidos puede revertirse, pero solo si se combate de manera diferente. Quienes incitan al odio han logrado legitimar su absurdo argumento de que ser antisionista y apoyar la erradicación del Estado de Israel no los convierte en antisemitas. Crédito foto: Luke Tress/Flash 90

Incluso antisemitas como el comentarista político y streamer de extrema izquierda Hasan Piker, quien se refirió a cientos de miles de judíos ortodoxos como “endogámicos” y apoya a Hamás por encima de Israel, son legitimados por publicaciones y políticos de izquierda convencionales. La razón de esta legitimación radica en las encuestas que muestran que los votantes demócratas apoyan a los árabes palestinos por encima de los israelíes por un margen de 3 a 1, y los demócratas buscan atraer a esos votantes. Una vez que la opinión pública cambie, personas como Piker y otros ya no contarán con la legitimidad de los miembros del Partido Demócrata.

Lo cierto es que, para argumentar que el antisionismo no es antisemitismo, quienes lo promueven tienen que recurrir a dos falsedades. La primera es afirmar que el judaísmo no tiene nada que ver con el sionismo. Intentan demostrarlo con manifestantes de Neturei Karta y judíos asimilados que desconocen el judaísmo. El hecho de que Neturei Karta represente a un grupo minúsculo e insignificante que ni siquiera representa a los judíos ortodoxos -independientemente de su vestimenta tradicional- es ignorado por los medios.

La segunda narrativa falsa consiste en negar la historia judía y sus vínculos con la tierra de Israel. Todos estarían de acuerdo en que negar el Holocausto es ser antisemita. Negar que el rey David gobernara Jerusalén también lo es. Negar que profetas judíos y otras figuras importantes hayan sido enterradas en el Monte de los Olivos en Jerusalén durante más de 2,000 años también lo es. (Cabe destacar que el cementerio musulmán más antiguo de Israel data del siglo XI).

Si crees en los derechos de los pueblos indígenas sobre su tierra, excepto cuando se trata del pueblo judío originario de Israel, eres antisemita. Si ignoras el derecho histórico y legal del pueblo judío sobre la tierra de Israel porque ignoras deliberadamente que, según la decisión de la Sociedad de Naciones de 1922, el Tratado angloamericano ratificado en 1925 y el artículo 80 de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional reconoce el derecho judío sobre la tierra de Israel, eres antisemita. Si intentas alegar un momento histórico cualquiera en el que los judíos no eran mayoría y no te remontas a quiénes fueron los primeros en Israel -los judíos- o quiénes son la mayoría en Israel hoy -los judíos-, entonces eres antisemita.

Los judíos fueron expulsados militarmente de su tierra natal por los romanos en el año 70 d.C. y, posteriormente, durante la revuelta de Bar Kojba entre los años 132 y 136, en la que, salvo unos pocos, fueron desalojados por la fuerza de su tierra ancestral y nunca se les permitió regresar libremente en grandes cantidades hasta que se restableció el Estado judío moderno en 1948. La tierra de Israel estaba prácticamente deshabitada, como describió el ensayista estadounidense Mark Twain durante su visita en 1867.

Le pedí a Thomas Nides, exembajador de Estados Unidos en Israel, que mencionara a algún líder árabe palestino anterior a 1867. No pudo hacerlo porque quienes eran llamados palestinos en 1867 eran residentes judíos, no árabes. Incluso el Waqf musulmán, en su guía turística de 1925 sobre el Monte del Templo, escribió que era el sitio del Templo del Rey Salomón. Reconoció que los musulmanes ocuparon el lugar en el siglo VII, cuando construyeron la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa.

A pesar de la decisión de la Sociedad de Naciones de 1922, los británicos impidieron que los judíos regresaran a la tierra de Israel, a pesar de que en 1948 aún residían allí 600 mil judíos. Tras ser expulsados a la fuerza, el pueblo judío nunca renunció a su reclamo sobre Israel. Por eso, los judíos se orientan hacia Jerusalén al rezar, y por eso el regreso a Jerusalén es la oración principal de la Amidá en el culto judío. Actualmente, cerca de 8 millones de judíos viven en Israel.

Quienes abogan por el establecimiento de un estado árabe palestino que reemplace al estado judío autóctono son partidarios del apartheid, puesto que la mayoría de la población de Israel es judía. Si apoyan el asesinato de esta población judía, entonces apoyan la verdadera definición de genocidio.

Al debatir estos temas con quienes no son abiertamente antisemitas pero sí críticos con Israel, como los 40 senadores demócratas que se oponen a la venta de armas a Israel mientras el país lucha una guerra contra múltiples enemigos, están intentando destruirlo. Quienes se oponen a Israel son expertos en atacarlo, pero no pueden defender sus propias posturas, sean políticas o de cualquier otra índole.

La cuestión es la siguiente: Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel, con su fuerza aérea, inteligencia y demás conocimientos estratégicos. Israel es una potencia militar y tecnológica, con alrededor de 100 empresas cotizando en NASDAQ. Compárese esto con un país más de diez veces su tamaño, como Egipto, que solo tiene una empresa cotizando en NASDAQ.

Además, la guerra conjunta contra Irán ha demostrado a Estados Unidos el gran valor que aporta Israel en un momento en que los países europeos no mueven un dedo para combatir el extremismo islámico. Se niegan incluso a permitir que sus bases se utilicen para ayudar a derrocar a un régimen que pretende dominar a Occidente.

En resumen, el pueblo judío e Israel tienen la razón. Pueden vencer a los antisemitas. Sin embargo, necesitan cambiar de táctica para defenderse, ya que las tácticas actuales no están funcionando en Estados Unidos.

Farley Weiss es coautor, junto con Leonard Grunstein, de “Because It’s Just and Right: The Untold Backstory of the US Recognition of Jerusalem as the Capital of Israel and Moving the US Embassy to Jerusalem” (Porque es justo y correcto: La historia no contada del reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén), y expresidente del Consejo Nacional de Jóvenes de Israel.