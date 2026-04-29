Cámara de Hezbolá interceptada muestra niños con armas, túneles y depósitos de armas

Tropas de FDI y paracaidistas encontraron cámaras y fotos en Mays al-Jabal que muestran a terroristas de Hezbolá, niños vestidos de combatientes, armas en viviendas y vistas de comunidades israelíes; un soldado afirma que los hallazgos demuestran que el enemigo está vigilando y preparándose.

Las imágenes obtenidas por ynet revelan la presencia de terroristas de Hezbolá, niños vestidos como combatientes, armas almacenadas dentro de viviendas y lugares religiosos, y pozos de túneles en zonas pobladas del sur del Líbano.

La mayor parte del material fue hallado la semana pasada por tropas de la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom de las FDI y por paracaidistas que operan en la zona de Mays al-Jabal.

Un soldado de la compañía de desactivación de explosivos de Yahalom declaró a ynet que las tropas encontraron gran cantidad de armas y documentación durante la operación.

«Realizamos una operación con el equipo de combate de la brigada Bislamach y encontramos muchas armas, así como una gran cantidad de equipo fotográfico y cámaras con fotos», dijo. «Entre las fotos había terroristas y niños vestidos como ellos. Vimos fotos de muchos terroristas reunidos, todos armados, conversando entre sí».

“En otras imágenes, vimos a los terroristas portando armas o exhibiéndolas frente a la cámara”, añadió. “En otras fotos, vimos la valla fronteriza y las rutas por donde transitan los vehículos militares. Identificamos Manara a través de las fotos. Se pueden ver las casas de los residentes del lado israelí. Supongo que el terrorista que tomó las fotos subió a un buen punto de observación para capturarlas”.

El soldado afirmó que las tropas comprendieron de inmediato el valor estratégico del hallazgo.

«Entendimos la importancia de lo que encontramos, también desde el punto de vista de la inteligencia», declaró. «Recopilamos toda la información y la entregamos a los comandantes correspondientes. Esto reforzó la conciencia de que el enemigo nos vigila y se prepara para atacarnos. Confirmó que estamos operando en una zona de combate».

Junto con las imágenes, el soldado describió las armas encontradas en patios residenciales.

“En el patio de una casa con vista directa a Misgav Am, encontramos lanzadores de misiles antitanque Kornet, sin el misil en sí, solo lo que quedaba de él”, dijo. “Entendimos que habían disparado desde allí contra la comunidad”.

Durante toda la campaña en Líbano, dijo, las tropas han sentido que Hezbolá observaba y estudiaba constantemente a las fuerzas israelíes.

“Parece que los terroristas nos vigilan constantemente y nos estudian”, dijo. “Están encontrando nuevas maneras de contrarrestar las nuevas armas que tenemos, como sus drones suicidas de fibra óptica”.

Según el soldado, los drones pueden transportar explosivos hasta 15 kilómetros y detonar al identificar un objetivo, ya sea un tanque, un vehículo blindado o soldados.

«Así fue como perdimos a un soldado esta semana», dijo. «Antes podíamos interferir los drones, pero ahora Hezbolá utiliza drones de fibra óptica, que no se pueden interferir. Hace dos semanas, uno de mis soldados vio la fibra, logró cortarla y derribó el dron. Pero es una fibra diminuta, difícil de ver, sobre todo de noche. Encontraremos la manera de solucionar esto también».

Añadió que Hezbolá también intenta mantenerse a la vanguardia en el campo de los artefactos explosivos.

“Últimamente hemos visto muchas activaciones rudimentarias”, dijo. “Los terroristas tiran de un cable fino a distancia, algo parecido a un sedal, conectado a un pasador que activa la carga explosiva. Crean escenas complejas con muchos elementos”.

Al preguntarle sobre las operaciones bajo el alto el fuego actual, el soldado dijo que los combates no han cesado.

“También estamos aprendiendo constantemente y utilizando herramientas más nuevas y mejores”, dijo. “Hay cierta calma con el alto el fuego, pero los combates no han cesado en absoluto. Hay intensos combates a lo largo de la línea amarilla. Hay menos misiones de reconocimiento y más incursiones de demolición. Seguimos encontrando enormes cantidades de armas todos los días, en cada casa, en cada pueblo. Cosas increíbles”.

El soldado dijo que los prolongados combates en el sector norte conllevan un peligro constante, pero también un claro sentido de propósito.

“Por un lado, sentimos el peligro con mucha intensidad”, dijo. “Prácticamente a cada instante nos vemos amenazados por fuego antitanque, francotiradores o drones suicidas. Es una sensación constante de combate”.

“Pero nuestro propósito aquí, encontrar armas y eliminar terroristas, ir casa por casa y ver cuántas viviendas ya hemos asegurado, es una sensación increíble”, añadió. “Cuando estás aquí en el norte y ves a las comunidades israelíes desde dentro de las casas libanesas, nos demuestra por qué estamos aquí. Es lo que más nos impulsa a seguir trabajando”.

Afirmó que los residentes del norte han expresado su gratitud a las tropas.

“Es de suma importancia que ahora haya una fuerza terrestre en esta zona, lo que les impide tomar posiciones y disparar donde quieran, amenazando así a los residentes del norte”, declaró.