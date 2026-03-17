Buenos Aires 1992: El día en que el terror iraní alcanzó a mi familia

Hoy se cumplen 34 años del atentado con bomba contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 muertos —israelíes, argentinos y ciudadanos de otros países—, decenas de heridos y familias en duelo que aún hoy llevan las cicatrices. Dos años y medio después, la capital argentina fue golpeada por otro atentado terrorista, esta vez contra la AMIA (el principal centro comunitario judío del país), que se cobró un saldo aún mayor: 85 muertos y más de 300 heridos.

Dos ataques similares: la misma ciudad, el mismo método —un coche bomba— y los mismos autores: dirección iraní, ejecución por Hezbolá. Las investigaciones posteriores, principalmente a cargo de las autoridades israelíes lideradas por el Mossad, confirmaron sin lugar a dudas la sospecha inicial de que Irán —por decisión de su máxima dirección— encargó los actos terroristas, financió, entrenó y asistió a los perpetradores; y Hezbolá, su aliado, actuó como contratista operativo. Una alianza clásica entre un Estado patrocinador del terrorismo y sus agentes, diseñada para ocultar las huellas.

Uno fue el mayor ataque jamás perpetrado contra un objetivo israelí en el extranjero; el otro, el mayor ataque contra un objetivo judío fuera de las fronteras de Israel. Estos ataques terroristas fueron un golpe devastador para Israel, para su aparato de inteligencia y seguridad diplomática, y para el servicio exterior israelí. Reabrieron profundas heridas que también conmocionaron a la sociedad argentina, un país física y emocionalmente alejado del derramamiento de sangre de Oriente Medio, separado por unos 12.000 kilómetros (7.460 millas) de Jerusalén a Buenos Aires.

El día en que todo cambió.

Para mí, como diplomático en la embajada, esto no fue simplemente una ilustración del concepto de «la primera línea de la batalla diplomática». Fue un encuentro personal con el duelo. En 1989, llegamos a Argentina —mi esposa Eli (Eliora), nuestros cuatro hijos y yo— para trabajar en la embajada en Buenos Aires. Poco después, nació allí nuestra quinta hija. La ciudad se convirtió en un hogar acogedor. Fueron años buenos y hermosos, tanto en lo personal como en lo profesional.

Más de una vez me pregunté si entre esos «diplomáticos» también habría miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. En dos ocasiones —en Nueva York y más tarde, mientras ejercía como embajador de Israel en la India— me encontré compartiendo un ascensor de hotel con el ministro de Asuntos Exteriores iraní y su séquito. Cada uno de esos «encuentros» me dolió profundamente y me recordó lo difícil que es para el mundo afrontar de frente el peligro de un régimen revolucionario religioso que patrocina el terrorismo.

En una ocasión, no pude contenerme. En una gran reunión en la Asamblea General de la ONU centrada en las «víctimas del terrorismo», el representante libanés declaró que Hezbolá era lo mejor que le había sucedido a su país. Para mí, esa fue la señal para pronunciar el discurso que llevaba tiempo gestándose en mi mente y para presentar mi «testimonio personal» sobre Hezbolá. Me alegra que mis palabras resonaran en la sala y más allá.

La investigación que condujo a Irán

A lo largo de los años, seguí el progreso de la investigación de ambos atentados, en Israel y en Argentina. A medida que surgían más detalles, el panorama se aclaraba. El incansable esfuerzo del fiscal argentino Alberto Nisman, de bendita memoria, por investigar el ataque al centro comunitario judío resultó en la emisión de 22 órdenes de arresto internacionales contra altos funcionarios iraníes. La conclusión de la investigación en Israel permitió el acceso a información de inteligencia verificada que facilitó los esfuerzos diplomáticos, mediáticos y de inteligencia para movilizar a los socios internacionales en la lucha contra el terrorismo global, con especial atención a la variante iraní. Los hallazgos de la investigación israelí también frustraron ataques adicionales planeados por Irán y Hezbolá.

No soy un hombre vengativo. No me complazco en la muerte de mis enemigos. Pero confieso honestamente que las muertes de Imad Mughniyeh (comandante militar de Hezbolá), Qasem Soleimani (comandante de la Fuerza Quds de Irán), Hassan Nasrallah (secretario general de Hezbolá) y, más recientemente, Ali Khamenei, no me entristecieron. Qué simbólico que el inicio de la campaña contra Irán, el día de la muerte de Jamenei, cayera en el 12 de Adar, aniversario del atentado contra la embajada.

A la sombra de la guerra, este será el primer año en 34 años que nuestra familia no se reunirá el 17 de marzo en Har HaMenuchot (el principal cementerio municipal de Jerusalén), ante la tumba de nuestro Eli. Un doloroso recordatorio de que la lucha aún no ha terminado, pero también una expresión de una férrea determinación de mirar al futuro con esperanza.