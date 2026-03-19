Argentina preside la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)

Desde el día de ayer, Argentina se transformó en el primer país sudamericano en presidir la IHRA, organización internacional que Uruguay integra como miembro observador desde el año 2013. La IHRA promueve la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el Holocausto y emitió la definición de antisemitismo que nuestro país adoptó en 2020.

El gobierno de Estados Unidos felicitó a la Argentina por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), el principal organismo intergubernamental dedicado a promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní a nivel global. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, difundió el mensaje a través de sus redes sociales, con un saludo dirigido al presidente Javier Milei y al país en su conjunto. La Cancillería argentina confirmó la noticia este miércoles e informó que, por decisión presidencial, la gestión de esa presidencia estará a cargo del empresario Marcelo Mindlin, titular del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de Pampa Energía.

Se trata de un hito sin precedentes: Argentina es el primer país de América del Sur en ejercer la presidencia de la IHRA, organización que agrupa a 35 Estados miembros y ocho países observadores, además de instituciones asociadas y expertos internacionales. El organismo fue creado con el propósito de garantizar que el recuerdo del Holocausto y el genocidio de los Romá se conserve y transmita a través de las generaciones, impulsando políticas educativas y de investigación en sus países miembros.

«Estados Unidos felicita a Argentina al iniciar su presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto», escribió Rubio en su cuenta de la red social X. «En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes», agregó el funcionario del gobierno de Donald Trump.

Marcelo Mindlin, al frente de la presidencia

En declaraciones a Infobae en febrero pasado, Mindlin describió la nueva responsabilidad con énfasis: asumir la presidencia de la IHRA «representa un enorme desafío y una oportunidad histórica para acercar a América Latina con la Alianza». El empresario asumió el cargo con el compromiso de convertir el recuerdo de la Shoá en una política de Estado, que trascienda el sistema educativo nacional y se proyecte regionalmente.

El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, precisó que la presidencia argentina «se desarrollará bajo el lema ‘Expandiendo las fronteras de la memoria'» y que tendrá entre sus principales ejes la proyección de la IHRA en América Latina y el fortalecimiento del acceso a los archivos vinculados al Holocausto. En particular, el país apunta a facilitar el acceso digital público a documentos históricos que conserva la Cancillería sobre la temática, con el objetivo de contribuir a la investigación y la transmisión histórica.

Marcelo Mindlin, nacido en 1964 en la localidad cordobesa de La Carlota, es una figura central del empresariado energético argentino. Estudió Economía —descartando su vocación periodística inicial— y dio sus primeros pasos en los negocios en 1989 junto a Eduardo Elsztain, con quien fundaría el Grupo Dolphin y participaría como accionista de IRSA y del shopping Alto Palermo. En 2005 adquirió el Frigorífico Pampa, empresa que con el tiempo se convirtió en Pampa Energía, uno de los principales grupos del sector en el país.

Un contexto marcado por el avance del antisemitismo

La designación de Argentina se inscribe en un contexto internacional complejo: el rebrote del antisemitismo en Europa dificultó que países del continente asumieran ese rol en la coyuntura actual. Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, lo explicó con precisión: «Organizar hoy en Europa algo que tenga que ver con la lucha contra el antisemitismo lo encontraban complejo. Austria tenía intenciones, Francia también, pero era difícil sesionar allí».Gelblung recordó además que la candidatura argentina generó apoyo transversal desde el momento en que se gestó, antes de las elecciones presidenciales de 2023: «Hablé con los candidatos presidenciales y los tres más importantes —Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich— dijeron que apoyarían esa nominación». Ese respaldo plural consolidó la postulación del país frente a la comunidad internacional.

Actividades previstas para 2026

La agenda de la presidencia argentina incluye conferencias, plenarias y seminarios internacionales en Buenos Aires, con encuentros públicos fijados para el 31 de mayo y el 1° de noviembre, y sesiones plenarias del 1° al 4 de junio y del 2 al 5 de noviembre. La propuesta combina instancias técnicas con espacios de difusión abiertos a la ciudadanía.

El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que «la República Argentina reafirma su compromiso con la memoria, la educación y la investigación sobre el Holocausto y el genocidio de los Romá, así como con la lucha contra el antisemitismo, con el propósito de que sus enseñanzas perduren a través de las generaciones y trasciendan fronteras». La felicitación del gobierno de Trump se enmarca en el estrecho vínculo que mantienen ambas administraciones, que en los últimos meses se expresó en diversas iniciativas de cooperación internacional.