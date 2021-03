Alan Dershowitz: CPI se autoinflige una herida letal al decidir investigar a Israel

Enlace Judío México- por Silvia Schnessel

El prestigioso abogado estadounidense Alan Dershowitz, conocido por su trabajo en el derecho constitucional de los Estados Unidos y el derecho penal estadounidense, en este artículo de opinión publicado por The Jerusalem Post, habla del desprestigio que se ha ocasionado a sí misma la Corte Penal Internacional (CPI) al decidir investigar a Israel por presuntos crímenes de guerra.

La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional acaba de tomar una decisión con la que se autoinflige una herida letal en lo que podría haber sido un noble experimento internacional. La fiscal, con un largo historial de prejuicios contra las democracias occidentales, ha dictaminado que se debe abrir una investigación criminal tanto contra la nación democrática de Israel como contra el grupo terrorista Hamas. Al sugerir un equivalente moral entre los dos, ha destruido la credibilidad de su corte.

Esta decisión ignorante marca el final de cualquier esperanza para la CPI. Tanto Estados Unidos como Israel se oponen abiertamente a esta decisión, junto con muchas otras democracias occidentales que se oponen silenciosamente a ella.

En primer lugar, la CPI no tiene absolutamente ninguna jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, los cuales se negaron rotundamente a firmar el Tratado de Roma que creó ese tribunal. El secretario de Estado Tony Blinken ha rechazado categóricamente el reclamo de jurisdicción de la CPI sobre Israel o Estados Unidos. Un tribunal simplemente no puede ejercer jurisdicción sobre naciones soberanas que se han negado a aceptar su jurisdicción.

En segundo lugar, con el fin de apoderarse ilegalmente de la jurisdicción en clara violación de la intención del Estatuto de Roma, la fiscal ha declarado unilateralmente que Palestina es un estado. Pero Palestina no es un estado. No tiene fronteras reconocidas y no tiene ninguno de los otros atributos de la condición de Estado. La decisión imprudente de la fiscal tampoco pretende incluir a la Franja de Gaza controlada por terroristas como un estado, a pesar de su afirmación de poder evaluar la conducta de los terroristas de Hamas. Gaza no es más estado que el califato ficticio de ISIS.

La fiscal afirma que mirará con neutralidad e igualdad los presuntos crímenes cometidos por Hamas y las Fuerzas de Defensa de Israel.

Pero Hamás ni siquiera pretende aceptar el estado de derecho. Se jacta de su deseo de matar a civiles israelíes, incluidos bebés, mujeres y ancianos. Ataca escuelas con cohetes y túneles terroristas. Glorifica a los terroristas que han matado a civiles. Las FDI, por otro lado, están reguladas por el estado de derecho, gobernadas por su abogado general y responsable ante la Corte Suprema de Israel.

Esto nos lleva a otra razón más por la que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel. El Tratado de Roma prevé un concepto llamado complementariedad.

Este importante principio del derecho internacional niega a la CPI la jurisdicción sobre actos cometidos por cualquier nación que tenga un sistema legal que se ocupe de las denuncias de mala conducta criminal bajo el imperio de la ley. El sistema judicial de Israel es muy apreciado entre juristas y académicos objetivos. La Corte Suprema de Israel es una de las mejores del mundo. En repetidas ocasiones responsabiliza a soldados israelíes individuales por cualquier violación del derecho de la guerra o del derecho internacional en general.

En consecuencia, según el Tratado de Roma, la CPI no tiene jurisdicción para adivinar las decisiones del poder judicial israelí. Tampoco tiene jurisdicción para condenar la política de asentamientos de Israel. Independientemente de si esa política es prudente o imprudente, el problema es político y debe resolverse mediante negociación en lugar de una orden judicial.

Por tanto, es la CPI la que actúa sin ley. Se ha colocado por encima de la ley y del mismo tratado que la creó.

Como era de esperar, Hamas anunció que está encantado con la decisión de la CPI de investigar tanto a Israel como a Hamas, porque la decisión coloca a ese grupo terrorista antidemocrático en el mismo plano que una nación democrática gobernada por el estado de derecho. Curiosamente, la CPI no investigará los crímenes de la Autoridad Palestina, que es la entidad que realmente reclama la condición de Estado. La Autoridad Palestina ha adoptado una política de “pago por asesinato” en virtud de la cual el terrorismo contra civiles israelíes inocentes por parte de palestinos se recompensa con un pago a la familia del terrorista. Estados Unidos, junto con muchas otras naciones, se opone firmemente a esta política de pago por asesinato, pero la CPI aparentemente no la ha incluido dentro del alcance de su investigación.

Había esperanzas de que tal vez algún día Estados Unidos suscribiera el Tratado de Roma y se uniera a la CPI. Esa esperanza ahora se ha ido. Después de investigar las acciones de autodefensa de Israel en Gaza, el próximo objetivo de la CPI bien podría ser las acciones militares de hombres y mujeres del servicio militar estadounidense en Afganistán, así como en otros lugares donde hemos participado en operaciones militares. Ninguna administración estadounidense estará de acuerdo en permitir que un tribunal tan obviamente sesgado en contra de las democracias occidentales tenga jurisdicción sobre los valientes hombres y mujeres jóvenes que luchan en nuestro ejército.

El autor es Profesor de Derecho Felix Frankfurter, emérito de la Facultad de Derecho de Harvard y autor del libro Culpabilidad por acusación: el desafío de demostrar la inocencia en la era del #MeToo, Skyhorse Publishing, 2019.