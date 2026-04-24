14 de mayo: celebramos Iom Ierushalaim

Betar Uruguay y Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalem invitan a celebrar juntos Iom Ierushalaim el próximo jueves 14 de mayo a las 19hs , en una noche especial, a 59 años de aquel 28 de yiar donde nuestra capital fue reunificada. La inscripción para participar debe realizarse por el link https://forms.gle/W94eLe2uG8bCdTtH9

El acto se realizará en la sede de la NCI

Hoy más que nunca, Betar Uruguay y Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalem tienen el agrado de invitar a toda la comunidad a un evento emotivo, alegre y de unión en esta fecha tan especial. El evento cuenta con el apoyo del CCIU.

📆 Jueves 14 de mayo

⏰ 19:00 hs

📍 NCI –

La inscripción es obligatoria para ingresar al evento.

Para registrarse, clickear debajo en el link:

https://forms.gle/W94eLe2uG8bCdTtH9

Los esperamos para vivir juntos esta noche especial