YOM YERUSHALAIM. Un acto comunitario muy destacado

Betar y Amigos Uruguayos de la Universidad de Jerusalem aunaron excelente organización. y capacidades.
Con un muy buen marco de público.
Con la presencia del Cónsul de Israel -quien luego trasmitió su mensaje alusivo- autoridades comunitarias, madrijim y bogrim de Betar y público en general, se desarrolló el acto, conducido de manera muy sobria por dos bogrim de la tnuá.
Pudimos ver y escuchar: un video sobre Einstein, su vinculación con la Universidad Hebrea y los orígenes de la misma; un video enviado por la Kvutza Shnat de Betar «in situ», refiriéndose a la importancia y significado de Yom Yerushalaim; el jug (grupo) de rikudim de Betar; la joven Nicole Gandelman cantando «Yerushalaim shel Zahav», todo excelente.
Discursos brillantes del Dr. Gabriel Goldman, Presidente de «Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea» y de Ianai Canias, Rosh Hanagá de Betar, ambos organizadores del evento.
Y obviamente el recitado de los himnos.
Un acto comunitario de gran relieve, al cual realmente valió la pena asistir.
Y lo más importante considero: el profundo sentimiento que trasmitieron los javerim de Betar -de aquí y desde Yerushalaim- a lo largo del gran evento.
KOL HAKAVOD!. YOM YERUSHALAIM SAMEAJ.