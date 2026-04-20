Yom Hazikaron: El día en que Israel se detiene para recordar

En el marco de Iom Hazikarón, Israel recuerda a sus soldados caídos y a las víctimas del terrorismo, en una jornada atravesada por el dolor y la memoria colectiva. En Israel, casi 60000 familias están en duelo en este día. En Uruguay, la comunidad judía conmemora este día con una actividad especial que une a varias generaciones. Recordamos también a los uruguayos que perdieron la vida en defensa del Estado de Israel o en atentados, reafirmando un vínculo que trasciende fronteras.

En el día de ayer, se inauguró el Monumento a los Soldados Caídos de Israel en el Cementerio Israelita de La Paz. Y hoy, a las 19.30 hs. en la NCI se realiza el acto de Iom Hazikaron, organizado por OSU, al que se puede acceder a los últimos lugares en el link: https://linktr.ee/osu.uy

Cada año, el Estado de Israel conmemora Yom HaZikaron, el día dedicado a honrar la memoria de los soldados caídos en defensa del país y de las víctimas del terrorismo. Nuevamente esta fecha toma relevancia después del ataque de los terroristas palestinos de Hamas el 7 de octubre y las recientes guerras contra Irán y Hezbollah. Un informe detalla que hay 59.583 familias en duelo este año.

La jornada comienza al caer la noche del lunes 20 de abril, cuando una sirena resuena en todo el país. Durante un minuto, la vida se detiene: peatones inmóviles, autos frenados en las rutas, comercios en silencio. Es un instante colectivo de recogimiento que refleja el profundo vínculo entre la sociedad israelí y quienes dieron su vida.

Al día siguiente, la sociedad israelí, especialmente familiares y amigos visitan los cementerios militares. También en escuelas y espacios públicos se realizan ceremonias en las que todos recuerdan a los caídos, comparten testimonios y mantienen viva su memoria.

Yom HaZikaron no es solo un día de duelo; es también una expresión de identidad nacional, de unidad y de compromiso con la continuidad del pueblo de Israel. La cercanía emocional es total: en un país donde casi cada israelí ha sido tocada por la pérdida, el recuerdo es personal y colectivo al mismo tiempo. Por eso Israel se convierte en una gran familia extendida.

En este contexto, el Ministerio de Defensa del Estado judío informó que 170 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron desde el último Iom Hazikarón. A esa cifra se suman 54 veteranos con discapacidad que fallecieron a causa de sus heridas y fueron reconocidos durante el último año como soldados caídos.

Las estadísticas incluyen a todos los soldados y policías que murieron en el último año, ya sea en servicio activo o como consecuencia de accidentes, enfermedades o suicidio. Además, el total de caídos en Israel desde 1860 asciende actualmente a 25.644.

El informe también detalla que hay 59.583 familiares en duelo en el país —entre padres, viudas, hijos y hermanos—, con 7.165 nuevos familiares incorporados desde la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La conmemoración de este año comenzará al atardecer del lunes 20 de abril de 2026 y se extenderá hasta el anochecer del martes 21 de abril de 2026.

Al finalizar la jornada, el tono del país cambia abruptamente: el dolor da paso a la celebración con la llegada de Yom Ha’atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Esta transición simboliza el profundo lazo entre el sacrificio y la existencia misma.