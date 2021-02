Uruguay es el país más democrático de la región, según el índice de The Economist

Por Dr. Jaime Apoj, de Copredi, para CCIU

Desde 2006, la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, elabora un Índice de Democracia en el que repasa el estado de la democracia en 165 países y dos territorios del mundo, según se puede leer en el sitio web de dicho medio de prensa. Y según dicho índice Uruguay es el más democrático entre los países de la región.

Latinoamérica solo tiene tres países en democracia total según índice éste índice.

Este índice se basa en cinco categorías: proceso electoral y electoralismo, funcionamiento gubernamental, participación política, cultura política y libertades civiles. Esta revista británica divide a todos los Estados analizados en cuatro tipos de regímenes según su nota global: democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido o régimen autoritario.

Más allá de lo discutible o relativo de ésta calificación, se alega por parte de analistas internacionales y politólogos, que al menos esta medición es la más aproximada que se ha llegado a hacer en este ámbito. Y nuestro país, continúa en lugar privilegiado en la zona, ya que junto a Chile y Costa Rica, fue reconocido por su sistema electoral y el nivel de participación ciudadana en el desarrollo del país.

De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, 75 de los 167 países clasificados en el índice de Democracia 2020, que representan 49,4% de la población mundial, viven en una democracia de algún tipo. De los habitantes del planeta, solo 8,4% residen en una democracia plena y se ubican en 25 países del globo. De estos, solo tres están ubicados en América Latina y el Caribe.

Según el sitio de noticias de la británica BBC (BBC News Mundo), esta cifra, registrada en 2020, es superior en 5,7% frente al registro de la medición en 2019, pues más de un tercio de la población mundial vive bajo un gobierno autoritario, estando una gran parte concentrada en China. Este regreso, explica la nota, podría deberse a las consecuencias de la pandemia. Según el índice, 52 países viven bajo democracias flexibles; 92, en regímenes autoritarios, y 35 naciones tienen formas de democracia “híbridas”.

Noruega encabeza el ranking mundial 2020 con 9,81 puntos y apenas tres países latinoamericanos clasifican como democracias plenas: Uruguay (15º con 8,61), Chile (17º con 8,28) y Costa Rica (18º con 8,16). Colombia ocupa la posición 46 en el mundo, con un puntaje de 7,04 y un estilo de democracia flexible.

O sea que esta región cuenta con tres democracias totales, 13 flexibles, cinco regímenes híbridos y tres regímenes autoritarios. El puntaje total en democracia para la región es de 6,09 sobre 10 puntos, en la tabla general.

Tres países de la región son clasificados como autoritarios: Nicaragua, Cuba, Venezuela.

Vale decir que Uruguay ocupa el primer puesto de toda Latinoamérica y el Caribe, estando calificado como democracia plena. The Economist también alerta sobre la pandemia y los eventuales peligros que puede significar para la democracia, dadas las tentaciones a que puede dar lugar las restricciones de movilidad, etc…

Dentro de los factores que tiene en cuenta este índice de democracia, hay un par que bajan la calificación del Uruguay, como son que en nuestro país el voto sea obligatorio, y que el sistema parlamentario sea bicameral, y no unicameral. Si bien discutibles estos dos rubros, especialmente el primero, que tiene incorporación legal de larga data, podríamos concluir en que, si el voto no fuera obligatorio, nuestro país estaría aún mejor puntuado. Pero, globalmente mirado, nuestro sistema democrático, tiene buena calidad, al punto que aun así, es considerado una democracia plena, la mejor de la zona. Por tanto, no sólo en fútbol nos destacamos.

Nuestro sistema democrático, globalmente mirado, la calidad de nuestras instituciones, su funcionamiento, aún con sus carencias y limitaciones, mejorables por supuesto, constituyen en nuestra opinión, un patrimonio invaluable, que debemos preservar con orgullo. Consideramos que es importante tomar nota de ello, valorizarlo y defenderlo, sin perjuicio de promover las mejoras, siempre posibles y a veces, necesarias.