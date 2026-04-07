UNICEF pidió a Irán que detenga el reclutamiento de niños para puestos de control

UNICEF pidió a Irán que detenga de inmediato el reclutamiento de menores para tareas de seguridad, tras denuncias de que niños desde los 12 años están siendo utilizados en puestos de control y patrullas en medio del conflicto. El organismo alertó que esta práctica viola el derecho internacional y expone a los menores a graves riesgos.

UNICEF emitió hoy un comunicado en el pidió “a la República Islámica de Irán que detenga cualquier tipo de reclutamiento de niños”.

“UNICEF ha recibido informes sobre campañas de movilización en Irán en las que participan niños, y sobre niños que trabajan en puestos de control. El reclutamiento y la utilización de niños por parte de fuerzas o grupos armados constituye una grave violación de los derechos de los niños”, afirmó el comunicado.

Por su parte, la cancillería israelí publicó en X: “Agradecemos que UNICEF reconozca por fin el terrible reclutamiento de niños por parte del régimen iraní para su demencial maquinaria de guerra, una violación bárbara que exige una clara condena y medidas urgentes”.

Las autoridades iraníes decidieron rebajar a 12 años la edad mínima requerida para unirse a las filas de los voluntarios que patrullan en Teherán.

“Todo el mundo desea contribuir al frente de resistencia formado contra el tirano mundial (fórmula utilizada por el poder iraní para designar a Estados Unidos) y tenemos un número muy elevado de voluntarios entre la juventud”, justificó Rahim Nadali, responsable de una rama de la Guardia Revolucionaria en la capital iraní.

Desde el inicio de la guerra, las fuerzas de seguridad iraníes han multiplicado los puestos de control en Teherán con el fin de impedir cualquier manifestación contra la República Islámica.

Estos controles reforzados son llevados a cabo por los basijis, la “fuerza de movilización” compuesta por voluntarios que sumarían unos 600.000 a nivel nacional.

Según Rahim Nadali, “muchos jóvenes y adolescentes quieren formar parte” de estas misiones confiadas a los basijis, que consisten en “recopilar datos de seguridad y realizar patrullas operativas”.