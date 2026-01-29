Un héroe de Israel: La nación despidió a Ran Gvili, el último rehén

A Ran Gvili se le atribuye el rescate de unas 100 personas que huyeron del cercano Festival de Música Nova y la muerte de 14 terroristas de Hamás. Cientos de israelíes se alinearon en las calles con banderas para rendirle homenaje

Israel despidió al Sargento Mayor de Policía Ran Gvili, el último rehén de Gaza, el miércoles, mientras miles de israelíes ondeaban banderas en las calles en un solemne homenaje. Políticos, policías y ciudadanos comunes se congregaron en Meitar, la ciudad natal de Gvili en el Néguev.

Gvili, de 24 años, murió mientras defendía el Kibutz Alumim durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Ver a todos aquí de pie frente a ti y lo que hiciste, lo que salvaste y lo que uniste, no es evidente. Cada día descubrimos algo nuevo sobre ti. Incluso hace unas horas, cuando te recibimos en las noticias, abrimos el ataúd y te tocamos. Después de dos años y medio, estás completamente completo. Te extraño cada segundo”, dijo el padre de Gvili, Itzik.

Su madre, Tali, dijo: «Solo quería decirte, mi amor, que la esperanza de que regreses con nosotros en dos piernas, o incluso en una, es lo que me ha mantenido en pie. Desde ese maldito día, cada vez que se me saltan las lágrimas, te recuerdo».

Añadió: «La primera en irse, la última en regresar, Rani. Te imagino en las gradas de arriba con todos los que sacrificaron sus vidas. Los veo a todos con una copa de arak, héroes».

Omri Gvili habló de su última llamada telefónica con su hermano.

«Recuerdo ese maldito día en la última conversación que tuve contigo», dijo. «Intenté reírme contigo y me dijiste con calma: ‘Estoy en una pelea, te hablo luego. Déjame terminar’. A día de hoy, sigo esperando esta conversación».

La hermana de Ran, Shira, dijo: «No pensé que tardaríamos 843 días en recuperarte». Añadió: “Cuando volé a Estados Unidos, tenía un solo objetivo: traerte a casa. Hice todo lo posible para que volvieras. Hablé, viajé, hablé, luché. Ahora permítanme abandonar el título de hermana de la rehén y volver a ser simplemente la hermana de Rani”.

El presidente Isaac Herzog llamó a Gvili una “heroína de Israel” e instó a la nación a honrar los actos de heroísmo cotidianos.

“A todos los que hicieron el bien. A todos los que llevaron la imagen de los secuestrados en sus corazones. A todos los que aman a su prójimo tal como es. Caminan junto a nosotros en la calle. Están en la fila del supermercado. Están en los autobuses, en las reuniones de padres, en el trabajo, en la escuela. Están aquí, justo aquí; acérquense y tóquenlos. Acérquense y abrácenlos”, dijo Herzog.

Están aquí para ayudarnos, al igual que Rani Gvili, quien, sin pestañear ni preguntar, repitió una y otra vez: «Aquí estoy» y se fue al infierno para protegernos. Yo, al igual que los miles que están aquí y las decenas de miles que hay en todo el país, solo puedo lamentar no haberlo conocido, no haberlo abrazado en vida.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, insistió en que Israel está preparado para seguir luchando.

El regreso de Gvili «no es el final y lograremos nuestro objetivo de desmilitarizar la Franja de Gaza y destruir a Hamás», enfatizó Netanyahu, y añadió: «A todos aquellos que quieren destruirnos, escuchen a la madre de Rani. No nos derrotarán. Los derrotaremos».

Elogiando el heroísmo de Gvili, Netanyahu dijo: «Ran salvó muchas vidas, a pesar de recibir dos disparos. Defendió el kibutz Alumim y mató a 14 malditos terroristas. Su lucha ejemplar hasta la última bala será recordada por generaciones». Otros panegíricos fueron pronunciados por el presidente de la Knéset, Amir Ohana; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; y el rabino jefe sefardí, Yosef; también estaba previsto que hablaran agentes de policía. Tras los discursos, Gvili será enterrado en el cementerio de Meitar. El entierro ha estado cerrado al público.

Miembro de Yasam, una unidad policial de élite, Gvili se encontraba en un hospital esperando ser operado de un hombro roto cuando se enteró del ataque de Hamás al sur de Israel. Corrió a casa, se puso el uniforme y se unió al personal que se dirigía al kibutz Alumim.

A Gvili se le atribuye el rescate de unas 100 personas que huyeron del cercano Festival de Música Nova y la muerte de 14 terroristas de Hamás. La última palabra que se supo de Gvili fue cuando envió un mensaje de texto a un amigo diciendo que le habían disparado en la pierna.

El ejército declaró muerto a Gvili basándose en información de inteligencia en enero de 2024.

Los restos de Gvili fueron encontrados en un cementerio de la ciudad de Gaza y trasladados a Israel el lunes. Según evaluaciones militares, la Yihad Islámica Palestina probablemente enterró a Gvili junto con otros terroristas, sin saber quién era.

A Gvili, un apasionado guitarrista, motociclista y carpintero aficionado, le sobreviven sus padres, Itzik y Tali, y un hermano y una hermana.

Unas 1200 personas murieron y 252 israelíes y extranjeros fueron capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.