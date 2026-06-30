Un estudio israelí-europeo aborda el misterio de los Rollos del Mar Muerto, de 2000 años de antigüedad

El Consejo Europeo de Investigación y la Autoridad de Antigüedades de Israel ponen en marcha una iniciativa especial. Como parte del proyecto, se examinarán unas 250 muestras de pergaminos y papiros de la colección de los Rollos del Mar Muerto.

El Consejo Europeo de Investigación ha concedido al profesor Mladen Popović, de la Universidad de Groningen (Países Bajos), una subvención de 2,5 millones de euros para un estudio de cinco años, en colaboración con la Autoridad de Antigüedades de Israel y laboratorios de investigación en Europa.

El estudio buscará identificar dónde se produjeron y escribieron los Rollos del Mar Muerto, y arrojar nueva luz sobre el mundo de los escribas que los redactaron, los centros de conocimiento y la difusión de textos en la antigua Judea. Los Rollos del Mar Muerto, que se conservan y estudian en los laboratorios de la Autoridad de Antigüedades de Israel en Jerusalén, incluyen, entre otros, los escritos bíblicos más antiguos que se conocen.

Una de las grandes incógnitas de la investigación sobre los Rollos del Mar Muerto, que ha ocupado a los eruditos durante más de 70 años, es dónde se produjeron y escribieron los antiguos escritos hallados en las cuevas del desierto.

¿Fueron al menos algunos de ellos escritos en Qumrán por una comunidad judía que vivía allí aislada? ¿Se trajeron otros rollos de otros centros de escritura en Judea, quizás de Jerusalén, y se ocultaron en las cuevas en tiempos de peligro? ¿O acaso las cuevas también funcionaron como biblioteca o como una antigua genizá, un depósito de textos sagrados?

El nuevo estudio busca examinar esta cuestión desde una perspectiva amplia: no solo qué está escrito en los rollos y cómo se escribió, sino también de qué están hechos y cómo se prepararon. Mediante análisis químicos de la tinta, el pergamino y el papiro, análisis de la escritura, examen de la estructura de los rollos y herramientas de inteligencia artificial, los investigadores intentarán identificar las «huellas dactilares» materiales y estilísticas de los rollos, y determinar si se produjeron en un solo lugar, en varios centros de producción o si fueron traídos al desierto de Judea desde diferentes lugares.

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha otorgado a Popović, un reconocido experto en los Rollos del Mar Muerto de la Universidad de Groningen (Países Bajos), una subvención avanzada de 2,5 millones de euros para el proyecto titulado «Rastreando a escribas y rollos». El ERC es una de las subvenciones más prestigiosas de Europa, otorgada a investigadores líderes con logros académicos sobresalientes, lo que les permite dirigir investigaciones científicas innovadoras a gran escala. Durante los próximos cinco años, Popović dirigirá un equipo multidisciplinario de humanistas, científicos y expertos en inteligencia artificial, con el objetivo de rastrear los orígenes de los Rollos del Mar Muerto.

A pesar de la inmensa importancia de los rollos, el conocimiento científico sobre el lugar exacto donde fueron producidos, procesados ​​y escritos sigue siendo incompleto. El nuevo estudio busca subsanar esta laguna mediante una combinación de análisis químicos, inteligencia artificial y paleografía, el estudio de la escritura antigua.

Como parte del proyecto, y en colaboración con la Autoridad de Antigüedades de Israel, se examinarán unas 250 muestras de pergamino y papiro de la colección de los Rollos del Mar Muerto que posee la autoridad. Por primera vez en la historia de la investigación, también se analizarán muestras de papiro de Egipto para compararlas con muestras de Qumrán y otros yacimientos del desierto de Judea. La comparación de la composición química de los materiales podría ayudar a identificar las fuentes de las materias primas, las posibles rutas de producción y las conexiones entre las diferentes regiones de escritura.

Los datos recopilados en el laboratorio se procesarán mediante herramientas de inteligencia artificial, que buscarán patrones complejos en la información química. Los resultados se combinarán con el análisis de la escritura y el análisis codicológico, el estudio de cómo se prepararon y dispusieron los rollos, incluyendo la estructura de las hojas, la disposición de las columnas, los márgenes y las marcas de unión entre las partes del rollo. También se incorporarán al análisis características lingüísticas y literarias.

De esta forma, los investigadores esperan crear un modelo que ayude a cartografiar la vasta colección de fragmentos de rollos que posee la Autoridad de Antigüedades de Israel, la cual incluye más de 25.000 piezas manuscritas, permitiendo ubicar a los diferentes escribas y rollos en el tiempo y el espacio. Además, esperan identificar los centros donde se desarrollaban la escritura, el estudio, la creatividad y la transmisión del conocimiento en la antigua Judea, y quizás más allá.

El profesor Mladen Popović, de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, quien dirige el estudio, afirmó: «La investigación que estamos a punto de realizar es la más extensa jamás llevada a cabo con la ayuda de la IA para comprender el contexto cultural de los Rollos del Mar Muerto. Estos rollos son un testimonio extraordinario de un rico mundo intelectual que floreció en la antigua Judea. La combinación de pruebas de laboratorio avanzadas e investigación de manuscritos con inteligencia artificial, que se ha vuelto mucho más sofisticada en los últimos años, nos permite plantear preguntas que antes no tenían respuesta: no solo quién los escribió, sino también dónde se escribieron los textos, a través de qué redes de conocimiento se difundieron y qué lugar ocupaban en la sociedad de la época».

Unos 25.000 fragmentos de rollos se estudian en la Unidad del Desierto de Judea de la Autoridad de Antigüedades de Israel en Jerusalén. Foto: Shai Halevi, Autoridad de Antigüedades de Israel.

El estudio se basa en el conocimiento acumulado en un proyecto anterior del Consejo Europeo de Investigación (ERC), dirigido por Popović, titulado «Las manos que escribieron la Biblia», que se centró en la identificación de la caligrafía y los escribas en los rollos. Ahora, el nuevo proyecto busca ampliar la perspectiva: desde la mano que escribía hasta el lugar donde trabajaba, los materiales que utilizaba y las redes culturales en las que se crearon los textos.

La Dra. Ilit Cohen-Ofri, socia de la Autoridad de Antigüedades de Israel en el estudio, declaró: «Este estudio creará una base de datos sin precedentes sobre la composición química de los Rollos del Mar Muerto. La Autoridad de Antigüedades de Israel, responsable de la conservación, documentación y divulgación del conocimiento sobre los Rollos del Mar Muerto, invierte enormes esfuerzos en su investigación. En los últimos años, hemos reconocido la gran importancia de comprender los materiales con los que están hechos los rollos, especialmente el pergamino, el papiro y la tinta, ya que estos pueden revelar secretos ocultos en los fragmentos que han sobrevivido durante cientos y miles de años. La participación en un estudio internacional de esta envergadura permite a la Autoridad de Antigüedades de Israel aprovechar su experiencia en el estudio de materiales arqueológicos para abordar las cuestiones centrales que preocupan a los investigadores de los rollos y al público interesado en Israel y en todo el mundo».

Investigadores y laboratorios de Jerusalén, Pisa, Nápoles y Odense (Dinamarca) participarán en el estudio, entre ellos Ilaria Degano, Laila Birò, Kaare Rasmussen y Frank Kjeldsen. En la Universidad de Groningen, el Dr. Maruf Dhali desempeña un papel fundamental en el desarrollo e implementación de métodos de inteligencia artificial que permitirán analizar todos los datos químicos e identificar patrones de origen y procedencia. El proyecto también se lleva a cabo en colaboración con los museos egipcios de Berlín y Turín, así como con la Universidad de Lovaina, con el fin de comparar papiros de Egipto y del desierto de Judea.