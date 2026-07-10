Turquía: el refugio de Hamás y el peligroso punto ciego de Occidente

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno se cuentan entre los partidarios y protectores más fieles de Hamás, y llevan años defendiéndolo, legitimándolo, financiando actividades relacionadas con Hamás y proporcionándole cobertura diplomática y política. Crédito foto: Yasin Bulbul/AFP vía Getty Images

Mientras la Administración Trump busca estabilizar la Franja de Gaza a través de su iniciativa «Junta de Paz», hay un participante que destaca por ser especialmente inadecuado para el papel de mediador: Turquía.

La inclusión de Turquía en cualquier esfuerzo por desarmar a Hamás o promover la paz en Oriente Medio sería ridícula si no hubiera tanto en juego. Durante años, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno han sido algunos de los partidarios y protectores más leales de Hamás.

Mientras los responsables occidentales siguen refiriéndose a Turquía como un valioso aliado de la OTAN y un potencial mediador regional, Hamás ha convertido el territorio turco en una de sus bases operativas en el extranjero más importantes.

Las pruebas son abrumadoras.

Las autoridades de seguridad israelíes revelaron recientemente que habían frustrado docenas de atentados terroristas dirigidos por miembros de Hamás con base en Turquía. Según las autoridades israelíes, el denominado «cuartel general de Cisjordania» de Hamás opera desde Turquía, donde recluta a terroristas, transfiere armas y dinero, y dirige atentados contra Israel.

«A lo largo de los años, y con mayor intensidad durante el último año, los miembros de la sede de Cisjordania han estado dirigiendo y llevando a cabo una amplia actividad militar en Judea y Samaria y en Israel desde territorio turco», informó la agencia de seguridad israelí Shin Bet.

La agencia identificó a Zaher Jabarin, alto cargo de Hamás afincado en Estambul, como el jefe de las operaciones de Hamás en Cisjordania y señaló a varios miembros de Hamás que viven libremente en Turquía mientras dirigen actividades terroristas contra Israel.

Entre ellos se encuentran Ayman Sharawna, quien presuntamente recluta terroristas; Mohammed Mallah, quien, según se informa, transfiere fondos para operaciones terroristas; Majed Jaaba, que ayudó a obtener las armas utilizadas en un mortífero tiroteo cerca de Jerusalén; Walid Abu Nassar, que financió células de Hamás en Belén; y Salam Yaish, que reclutó a miembros para llevar a cabo atentados.

El Shin Bet señaló que estos miembros de Hamás «llevan a cabo sus actividades sin obstáculos desde territorio turco» y aprovechan «la infraestructura del país para transmitir instrucciones y fondos» a terroristas de Cisjordania.

A principios de este año, el Shin Betanunció que una investigación había descubierto otra red terrorista vinculada a Hamás red terrorista en Cisjordania dirigida por un agente con base en Turquía, Mahmoud Radwan, y cuyo objetivo era llevar a cabo atentados contra Israel.

Radwan, miembro de Hamás liberado en un intercambio de prisioneros y rehenes y deportado a Turquía en enero de 2025, había estado encarcelado en Israel por su participación en el asesinato de un ciudadano israelí, Yossi Alfasi, en 2001.

Turquía nunca ha calificado a Hamás como organización terrorista. Por el contrario, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha describe a Hamás como un movimiento político legítimo y «resistencia».

La distinción no es meramente semántica. Turquía ha permitido a Hamás establecer una sofisticada base operativa en su territorio.

Según documentos incautados por las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra de Gaza, Hamás utiliza Turquía no solo como refugio político, sino también como base para planificar atentados terroristas, reclutar operativos, transferir fondos y blanquear dinero.

Al menos un documento describía el plan de Hamás para establecer una sucursal en Turquía dedicada a coordinar ataques contra Israel en el extranjero, incluidos asesinatos y ataques contra buques israelíes.

La presencia de Hamás en Turquía se amplió significativamente tras el intercambio de prisioneros de Gilad Shalit en 2011, cuando cientos de terroristas palestinos condenados y deportados de Israel se establecieron en Turquía. A lo largo de los años, Hamás creó una amplia red de instituciones financieras, empresas, oficinas de cambio de divisas, e infraestructura logística que contribuyó a sostener sus operaciones terroristas.

La relación entre el Gobierno de Erdogan y Hamás no es ni secreta ni fortuita: los líderes turcos se reúnen abiertamente con responsables de Hamás.

En enero, Erdogan recibió a una delegación de Hamás en Estambul. El jefe de los servicios de inteligencia turcos, Ibrahim Kalin, se reunió posteriormente se reunió con altos dirigentes de Hamás en Ankara para debatir sobre la Franja de Gaza, los acuerdos de alto el fuego y la evolución de la situación en la región. Los representantes de Hamás aprovecharon la ocasión para agradecer personalmente a Erdogan los esfuerzos de Turquía.

Los responsables políticos y de los servicios de inteligencia turcos acogen a delegaciones de Hamás y mantienen canales directos de comunicación con los dirigentes del grupo.

Estas no son las acciones de un mediador neutral. Son las acciones de un patrocinador.

Más preocupantes aún son los informes que indican que Hamás ha aprovechado el sistema financiero turco para facilitar transferencias masivas de dinero. Según fuentes militares y de inteligencia israelíes, miembros de Hamás en Turquía gestionaban una red secreta de cambio de divisas que transfería cientos de millones de dólares desde Irán a los líderes de Hamás. La redutilizó la infraestructura financiera turca para recibir, almacenar, mover y distribuir fondos iraníes destinados a las actividades de Hamás.

No se puede subestimar la importancia de estas acusaciones.

En un momento en el que Estados Unidos y sus aliados intentan frenar la influencia iraní en todo Oriente Medio, Turquía se ha convertido en un conducto fundamental para el apoyo de Irán a Hamás.

Mientras tanto, la retórica de Turquía hacia Israel se ha vuelto cada vez más extrema.

Lejos de actuar como mediador de paz, el presidente turco ha adoptado en repetidas ocasiones el lenguaje y los argumentos propios de Hamás.

En 2024, Erdogan declaró: «Hamás es lo mismo que las Kuva-i Milliye [Fuerzas Nacionales] en Turquía durante la guerra de liberación».

Al comparar a Hamás con el movimiento de liberación nacional de Turquía, Erdogan legitima de hecho a una organización terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023, el ataque más mortífero contra los judíos desde el Holocausto.

Erdogan también ha advertido de que Israel acabaría atacando a la propia Turquía. «A menos que se le ponga fin», dijo, Israel «pondría sus miras en Anatolia tarde o temprano».

Tales declaraciones no son meramente incendiarias. Refuerzan la propaganda de Hamás, demonizan a Israel y alientan a los extremistas islamistas de toda la región.

Aún más alarmantes son las amenazas directas que emanan de Ankara.

Erdogan hasugerido que Turquía podría hacer con Israel lo que hizo en Libia y Nagorno-Karabaj, unas declaraciones interpretadas ampliamente como amenazas de intervención militar. Turquía suministró drones armados avanzados, asesores militares y apoyo táctico a los gobiernos con los que está aliada, lo que logró cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla.

La intervención de Turquía en Libia en 2020 impidió que la capital libia cayera en manos del Ejército Nacional Libio del general Khalifa Haftar y salvó al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, reconocido por la ONU.

En la guerra de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia, Turquía actuó como firme valedor de Azerbaiyán. Turquía le proporcionó un intenso entrenamiento militar, planificación operativa y drones armados. Los drones resultaron muy eficaces a la hora de destruir las defensas aéreas armenias y las posiciones fuertemente armadas, y contribuyeron en gran medida a la decisiva victoria militar de Azerbaiyán.

El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, declaró recientemente declaró que Jerusalén volvería algún día a estar bajo dominio turco. «Al igual que en el pasado, esos lugares volverán a ser nuestros», dijo. «Volverán, si Dios quiere, a estar bajo nuestro dominio y autoridad».

Este tipo de declaraciones provocarían indignación si provinieran de cualquier otro gobierno. Sin embargo, gran parte de la comunidad internacional ha respondido con silencio.

Las consecuencias son peligrosas.

Cada vez que Erdogan elogia a Hamás, recibe a delegaciones de Hamás, acusa a Israel de «genocidio» o amenaza a Israel, envía un mensaje a Hamás de que cuenta con un poderoso respaldo internacional.

Esa retórica envalentona a Hamás y a otras organizaciones yihadistas. Les anima a creer que pueden sobrevivir, reagruparse y continuar su guerra contra Israel.

Al menos las declaraciones de Erdogan aclaran las intenciones de su Gobierno, en lugar de mantenerlas ocultas en silencio, donde nadie pueda verlas.

Sin embargo, son precisamente las intenciones declaradas de Turquía las que hacen que la idea de que Turquía pueda ayudar a desarmar a Hamás resulte tan vergonzosa. Esperar que el Gobierno de Erdogan presione a Hamás para que entregue sus armas es como esperar que Irán desmantele a Hezbolá.

Los dirigentes turcos llevan años defendiendo a Hamás, legitimándolo, financiando actividades relacionadas con Hamás y proporcionándole cobertura diplomática y política. ¿Por qué iba alguien a creer seriamente que ahora van a ayudar a desmantelar precisamente la organización a la que han apoyado?

La realidad parece ser que Erdogan ha perfeccionado un doble juego.

Ante la opinión pública occidental, Turquía se presenta como una potencia regional responsable y un aliado indispensable de la OTAN.

A Hamás y a otros movimientos islamistas, Turquía les ofrece apoyo político, protección diplomática, oportunidades financieras y solidaridad ideológica.

Estados Unidos ya no puede permitirse ignorar la falta de fiabilidad de Turquía. Washington debe reevaluar seriamente su política hacia Turquía y dejar de considerar al Gobierno de Erdogan como un actor neutral capaz de promover la paz. Un régimen que abraza abiertamente a Hamás, acoge a sus agentes, tolera sus redes financieras y se hace eco de su retórica no está actuando como un mediador honesto.

Turquía parece, cada vez más, no formar parte de la solución, sino del problema.