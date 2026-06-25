Solidaridad con Venezuela ante el devastador sismo

El Comité Central Israelita del Uruguay expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante el terremoto devastador sufrido en la noche de ayer en Caracas. Destacamos el despliegue que realiza el gobierno de Israel de una delegación de ayuda para Venezuela. Crédito foto: Telenord

La Cancillería está realizando una “evaluación de la situación con las autoridades relevantes en Israel y examinando posibles vías de asistencia”, indica un comunicado.

Hasta el momento se desconoce que haya israelíes heridos o desaparecidos en el país en el contexto de la catástrofe.

La organización no gubernamental israelí de emergencias ZAKA indicó que está preparando equipos para que posiblemente sean enviados para ayudar a las autoridades locales en el rescate de las personas atrapadas bajo los escombros. El grupo no ha recibido información sobre víctimas entre la pequeña comunidad judía de ese país.

La organización de ayuda y rescate IsraAid también indicó que están “respondiendo en carácter de urgente” al desastre natural que se ha desatado en Venezuela.

«Nuestro experimentado Equipo de Operaciones de Emergencia, junto con nuestro equipo humanitario de profesionales de larga data en Colombia, se están preparando para desplegar y apoyar a las comunidades afectadas para satisfacer las necesidades urgentes», manifestó IsraAid en un comunicado.

El año pasado, los Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores enviaron una delegación de expertos a Tailandia para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate tras un devastador terremoto que sacudió la región.

Información: Aurora