Según un informe de la ONU, miembros de Hamás ejecutaron y mutilaron a decenas de palestinos en Gaza

La Oficina de Derechos Humanos constata que entre los castigos extrajudiciales perpetrados durante la guerra se incluyen ejecuciones, amputaciones de rodillas, fracturas de huesos con tubos metálicos o ladrillos de cemento y palizas; y afirma que estos actos constituyen crímenes de guerra.

Según un informe de las Naciones Unidas publicado el martes, terroristas de Hamás y unidades policiales en Gaza golpearon, mutilaron y ejecutaron públicamente a decenas de palestinos durante la guerra con Israel, actos que constituyen crímenes de guerra.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó cientos de casos de castigos extrajudiciales en el territorio devastado por la guerra, los cuales, según el informe, a menudo se difundieron durante y después de los hechos para infundir miedo en la población.

«Estos casos incluyeron ejecuciones, mutilación de rodillas, fracturas de huesos con tubos metálicos o ladrillos de cemento y palizas, y fueron presentados por los perpetradores como castigos por supuesta colaboración con Israel, saqueo de ayuda humanitaria, robo, delitos relacionados con las drogas o vínculos con grupos rivales internos», señala el informe.

La comisión determinó que operativos y fuerzas policiales afiliadas a Hamás estuvieron involucradas en casi una cuarta parte de los 249 casos documentados —incluidas 108 muertes— entre agosto de 2024 y enero de 2026. La comisión investigó específicamente los casos que involucraban a fuerzas afiliadas a Hamás, pero también contabilizó los atribuidos a otros grupos armados.

Los representantes de Hamás no respondieron a las preguntas sobre las acusaciones del informe.

Hamas ha gobernado Gaza durante casi dos décadas desde que tomó el control del territorio de manos de la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente. Desde que el alto el fuego de octubre puso fin a más de dos años de guerra a gran escala con Israel, Hamas ha consolidado progresivamente su control sobre las zonas de Gaza que aún gobierna.

Un video difundido por COGAT, la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios, el 8 de junio de 2025, muestra una presunta ejecución de un palestino por parte de Hamás en la ciudad de Gaza. (COGAT).

Según el informe del martes, en lugar de ser impuestas por tribunales o jueces, las penas fueron ejecutadas por el brazo militar y las unidades policiales de Hamás.

Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión de la ONU, afirmó que los abusos documentados en Gaza se producían en un «entorno creado por Israel», donde «las fuerzas afiliadas a Hamás han explotado el vacío de poder generado por los incesantes ataques israelíes y la destrucción generalizada».

Entre los objetivos se encontraban activistas anti-Hamás y miembros de clanes y grupos armados respaldados por Israel que surgieron en zonas donde el control de Hamás se debilitó durante la guerra, que causó la muerte de casi 73.000 palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamás.

Palestinos acusados ​​de colaborar con Israel aparecen con los ojos vendados momentos antes de ser ejecutados por hombres armados de Hamás en una calle de Gaza, el 13 de octubre de 2025 (Captura de pantalla: X).

Las cifras de Hamás no distinguen entre civiles y combatientes.

Israel inició su guerra contra Hamás tras la masacre del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1200 muertos y 251 rehenes.

El informe de la ONU cita ejecuciones grabadas en vídeo, incluida la de tres hombres con los ojos vendados que fueron fusilados por hombres enmascarados frente al Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza en septiembre de 2025 ante una multitud. Describe otra ejecución pública un mes después, cuando ocho hombres fueron arrastrados a una plaza pública de la ciudad de Gaza y fusilados. Según el informe, ambos grupos fueron acusados ​​de ser espías, traidores y colaboradores.

Según la comisión, estos casos «constituyen el crimen de guerra de asesinato y una violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad y el derecho a un juicio justo».

Otras personas, entre ellas niños, que fueron blanco de palizas y humillaciones públicas, fueron acusadas de robo, narcotráfico o venta ilegal de tabaco.

Los testigos también declararon ante la comisión que los castigos se llevaron a cabo en recintos hospitalarios, incluido el Complejo Médico Nasser en Khan Younis. Israel ha acusado reiteradamente a Hamás de utilizar escuelas, hospitales y mezquitas para organizar operaciones.

El informe de la ONU también criticó la creciente ola de violencia perpetrada por colonos israelíes en Cisjordania, afirmando que «funciona como un medio para implementar la política estatal israelí, con el Estado y los grupos de colonos violentos trabajando para alcanzar los mismos objetivos estratégicos: el afianzamiento de los asentamientos israelíes, la anexión de territorio palestino y el desplazamiento de los palestinos de sus tierras».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no respondió a las preguntas sobre las acusaciones. Israel ha acusado reiteradamente a la oficina de derechos humanos de la ONU de parcialidad antiisraelí.