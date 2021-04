Reflexiones en la semana de Pesaj y la Pascua cristiana

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

Todavía hoy se escuchan, también en nuestro país, y en los días de la semana de Pesaj y la Pascua Cristiana, voces o comentarios que son mezcla de ignorancia y antisemitismo. Los cuales muchas veces van juntos. Antisemitismo que en este caso y en estos días en particular tiene que ver con la teología, Jesús y los orígenes del cristianismo. Es por eso que, «pensando en voz alta», quisiera exponer algunas reflexiones que alguna vez ya hemos hecho: no hay cristianismo sin judaísmo. Sin el judaísmo, el cristianismo seria inexplicable.”

Las raíces del cristianismo -las raíces, no las sustanciales modificaciones posteriores- están en el judaísmo.

. la idea mesiánica es una idea originalmente y especialmente judía. Pero la época mesiánica no vendría solo a buscar la salvación de los judíos, vendrá también a traer la paz universal. Esa es la idea mesiánica que emana del judaísmo.

. en los tiempos de Jesús, la amplia mayoría del pueblo judío vivía ya en la diáspora, diseminada en el Imperio Romano y obviamente no lo conocía. Tampoco lo conocían buena parte de los judíos que vivían en la tierra de Israel.

. el judaísmo de aquellos tiempos estaba absolutamente dividido en cuanto a sus posturas filosóficas y religiosas. Como suele ocurrir…hasta hoy. Había fariseos, saduceos, esenios. (Este último grupo es el que, según muchos han observado, más influencias habría tenido sobre Jesús.) Por lo cual no es de llamar la atención que las posturas -de quienes lo conocieron en aquellos tiempos- hacia Jesús también hayan estado divididas.

. Jesús nació, vivió y murió como judío.

. «No he venido a poner fin a la ley de Moisés ni a las enseñanzas de los profetas…mientras existan el cielo y la tierra no se le quitará a la ley (la Torá) ni un punto ni una letra…(San Mateo 5:17)

. Mas adelante dice, «Estos dos mandamientos son la base de toda la ley de Moisés y de las enseñanzas de los Profetas: «Ama al Señor tu D»os con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente…Ama a tu prójimo como a ti mismo»…(San Mateo 22:37-40). Jesús cita pues, textualmente, mandamientos muy importantes de la Torá.

Como también dicen los Evangelios, citando a Jesús: «D»os me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel» (San Mateo 15:24). Predicó como judío y a judíos.

. Vuelvo a lo anterior de «No he venido a poner fin…»: Jesús no tuvo como objetivo el crear una nueva religión.

Su religión fue el judaísmo y dentro de ella se mantuvo, más allá de la forma como lo entendió e interpretó.

Reitero: no todos los judíos lo interpretaban igual, ni antes ni ahora. Saduceos, fariseos, esenios, el judío Jesús, no coincidían muchas veces en sus interpretaciones. ¿Y? ¿Cuál sería el problema?

. El «problema»(si es que lo hay) no es «el judío Jesús», sino lo que inmediatamente luego de su muerte y con el correr del tiempo se hizo «del judío Jesús». Pero eso nos llevaría a otro tema.

. ¿Si se consideró como el Mesías? Jesús se expresa al respecto de forma ambigua.

Pero como ya vimos, la idea del Mesías es una idea judía. Hubo muchos judíos quienes, a lo largo de la historia, se consideraron como «Mesías» y aparecían -y no es casualidad- como «salvadores» en épocas de tremendas crisis. Aquella época, de pesado dominio romano sobre la tierra de Israel era un período de crisis profunda y tremenda lo cual «ameritaba» que apareciera alguien a quien se pudiera considerar un «salvador»

. Y en cuanto a la crucifixión y el proceso previo, solo decir: el Sanhedrin (Consejo judío) muy raramente ordenaba penas capitales. El «caso» de Jesús no lo ameritaba. Pero además, bajo dominio romano tampoco tenía la potestad de hacerlo. La crucifixión era un método de ejecución romano.

Por si esto fuera poco, el Sanhedrin no sesionaba durante festividades hebreas (la Ultima Cena, Jesús y sus doce apóstoles todos judíos, fue…un seder de Pesaj, mas allá de la interpretación de los símbolos que hizo Jesús) y la ejecución de Jesús habría tenido lugar durante Pesaj (la «Pascua»judia). No es posible. Y, además, detalle no menor, la inscripción en la cruz romana decía claramente: INRI, iniciales de «Iesus Nazareum Rex Judeorum» (Jesús Nazareno Rey de los Judíos). Jesús fue asesinado por los romanos en su condición de judío.

Una reflexión final y personal: respeto por la figura del Jesús histórico.

Que como dijimos al principio: nació, vivió, predicó y murió como judío.

Ojalá que algún día, el espíritu del Concilio Vaticano II y la Declaración «Nostra Aetate» (que exime a «los judíos» de la muerte de Jesús) llegue alguna vez a purificar los corazones y las mentes de todos aquellos que, por ignorancia o por lo que sea, aún conservan prejuicios. También en nuestro país.

A la comunidad cristiana, a nuestros amigos cristianos

FELICES PASCUAS!!!