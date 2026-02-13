¿Querés obtener la ciudadanía polaca?

El Dr. Avi Horesh se encontrará a tu disposición en Montevideo el 23 de febrero, para coordinar con él podés comunicarte por el correo Adv.avi.n.horesh@gmail.com o al Whatsapp: +48-783-953223. Más información en la web https://hackerman.website-accessibility.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA/

La obtención de la ciudadanía polaca es un proceso jurídico complejo, basado en datos históricos, documentación precisa y un conocimiento profundo de la legislación polaca.

No “probamos suerte” ni hacemos promesas vacías: examinamos, verificamos y construimos un expediente únicamente cuando existe una viabilidad real de éxito.

Si no existe posibilidad de elegibilidad para la ciudadanía polaca, nuestro bot inteligente se lo indicará desde el principio.

Si existe, lo acompañaremos hasta la obtención de la ciudadanía y el pasaporte polaco.