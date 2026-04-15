Presentación de libro “Mi pequeña ciudad”

La familia Taranto Vainstein invita a la presentación de “Mi pequeña ciudad” (Mayn Shtetele Belz). Este libro es un homenaje a la vida y el legado de Sebastián (Z’L), una voz que dejó una huella imborrable en todos aquellos que lo conocieron. A través de sus palabras y los recuerdos de amigos y familiares, buscamos preservar su Memoria. La presentación será el jueves 23 de abril a las 19.30 hs. en la Kehilá.

Su presencia será un tributo a su memoria y un paso más en el camino de construir un futuro lleno de respeto y solidaridad.

Es imprescindible registrarse en el siguiente link:

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