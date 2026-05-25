Operación Salomón: 35 años

El 24 de mayo de 1991, Israel realizó una operación militar espectacular, pero esta vez no era en legítima defensa como nos tienen acostumbrados; esta vez se organizó para rescatar a más de 14.000 correligionarios, de la comunidad Beta Israel ubicada en Etiopía. Crédito foto: The Israel Forever Foundation

Para ese año, Etiopía era gobernada por Mengistu Haile Mariam, un marxista-leninista con las políticas comunes de ese tipo de regímenes: colectivización, hambruna, persecución de la disidencia, declarado dictador por gran parte del mundo, derrocado ese mismo 1991. En 2006 fue encontrado culpable en ausencia por la justicia etíope, por cargos de genocidio.

Justamente en Israel aprovecharon la debilidad del régimen de Mengistu, por las constantes revueltas de grupos opositores que mantenían ocupado al dictador sofocando dichos levantamientos, para ejecutar esta osada e intrépida extracción de suelo etíope hacia Israel de exactamente 14.325 personas, realizada en 36 horas, en donde se utilizaron 34 aviones de la línea nacional de Israel El Al.

En esos vuelos se registró un récord inédito, siendo que en uno de ellos fueron trasportadas 1087 personas en un Boeing 747, y nacieron dos bebés en ese trayecto entre Etiopía e Israel.

No conozco algún otro país del mundo que proteja, cuide y rescate a sus correligionarios como Israel, recordando también la Operación Entebbe, entre tantas otras.

Para el pueblo judío la vida es sagrada, es el mayor valor, el más grande activo del ser humano, que solo debería culminar de acuerdo a la visión infinita del Creador, que muchas veces, frente a la tragedia, no llegamos a entender; solo en la fe nos atrincheramos con la esperanza de la sapiencia insondable del Él.

En estos días, el pueblo judío celebró el 75 aniversario de la creación del moderno Estado de Israel, y casi simultáneamente también celebró la reunificación de Jerusalem, después de haber recuperado la Ciudad Vieja donde se encuentra el Muro de los Lamentos y la parte Este de la ciudad, de manos de Jordania. Pasaron poco más de 3000 años desde que el rey David declaró a Jerusalem como la capital del entonces Reino de Israel.

En esos vuelos se registró un récord inédito, siendo que en uno de ellos fueron trasportadas 1087 personas en un Boeing 747, y nacieron dos bebés en ese trayecto entre Etiopía e Israel

Aprovecho estos días de plácemes para celebrar la vida, el tesoro más preciado: mi familia, mis amigos, sobre todos aquellos amigos viejos o será viejos amigos, con los que compartí tantos años en las aulas de clase y en los terrenos de juego en el Colegio del Este hasta quinto grado, y después inaugurando el Colegio Hebraica en sexto grado por allá por 1971, para luego pasar al Liceo Moral y Luces Herzl-Bialik en San Bernardino.

Hoy, a pesar de todas las dificultades que podamos atravesar en lo personal, en lo comunitario, en lo universal, tenemos el compromiso de avanzar, de caminar, de iluminar, y ese es el llamado que hago a mis lectores. Salir de nuestras trincheras personales en búsqueda del bien común, porque estamos en presencia de una sociedad enferma en gran parte del planeta, por lo que el esfuerzo para sanarla debe ser aún mayor, así que empecemos por nuestro entorno y que desde ahí se genere una onda expansiva que lo cubra todo.