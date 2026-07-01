Nuevo estudio revela el rol clave de las mujeres en la revuelta del campo de exterminio de Treblinka

Durante décadas, la historia de la revuelta del campo de exterminio de Treblinka estuvo narrada casi exclusivamente desde la perspectiva de los hombres que sobrevivieron al Holocausto. Sin embargo, una nueva investigación del historiador Chad S.A. Gibbs reconstruye el papel que desempeñaron las mujeres en la organización de la resistencia judía y sostiene que su participación fue mucho más importante de lo que reflejan los relatos tradicionales.

El estudio, publicado en el libro Survival at Treblinka: Geography, Gender, and Social Networks in Jewish Resistance, propone una relectura de uno de los episodios más emblemáticos de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y busca corregir décadas de omisiones en la memoria histórica del Holocausto.

Una historia incompleta sobre Treblinka

Treblinka fue uno de los principales campos de exterminio construidos por la Alemania nazi en la Polonia ocupada. Allí fueron asesinados aproximadamente 925.000 judíos, convirtiéndose en uno de los escenarios más letales del Holocausto.

Hasta ahora, gran parte del conocimiento sobre el funcionamiento interno del campo y sobre la revuelta del 2 de agosto de 1943 provenía de testimonios masculinos. Según Gibbs, esta circunstancia dejó prácticamente invisibilizada la experiencia de las mujeres.

El investigador sostiene que tanto sobrevivientes como historiadores evitaron durante años profundizar en determinados aspectos de la vida femenina dentro del campo, en parte para proteger a las sobrevivientes del juicio social y también por el profundo impacto psicológico que implicaba revivir esas experiencias.

El aporte de las mujeres a la resistencia judía

La investigación muestra que las mujeres no fueron únicamente víctimas del sistema nazi, sino protagonistas activas de distintas formas de resistencia.

De acuerdo con reportes de Reuters, muchas utilizaron estrategias de engaño para desplazarse por distintas áreas del campo y colaborar con tareas fundamentales para la organización clandestina. Entre ellas se encontraban el contrabando de alimentos, la transmisión de información entre prisioneros, la asistencia médica y la preparación logística para una eventual insurrección.

El historiador sostiene que estas acciones permitieron crear verdaderos espacios de resistencia dentro del campo de exterminio de Treblinka, pese a la estricta vigilancia de los guardias alemanes y ucranianos.

Además, el libro documenta que varias mujeres participaron en la obtención y distribución de armas utilizadas durante el levantamiento de agosto de 1943.

Un burdel del campo que permaneció oculto durante décadas

Uno de los principales aportes del trabajo de Gibbs es la reconstrucción de un burdel instalado dentro del campo, cuya existencia prácticamente no había sido registrada por la historiografía.

Según explica el investigador, los testimonios masculinos omitieron este espacio durante décadas, lo que también invisibilizó la labor de mujeres judías que lograron obtener armas aprovechando ese lugar.

El libro plantea que muchas experiencias femeninas quedaron fuera de la memoria oficial debido a la falta de testimonios directos y al silencio mantenido durante años por numerosos sobrevivientes.

Nuevas cifras sobre los sobrevivientes

La investigación también revisa uno de los datos históricos más aceptados sobre Treblinka.

Durante décadas se sostuvo que solamente 68 personas sobrevivieron tras escapar durante la revuelta del 2 de agosto de 1943. Luego de varios años de investigación, Gibbs logró identificar a 262 sobrevivientes, cuyos nombres y datos biográficos fueron incorporados en un extenso apéndice de su libro.

El autor aclara que este nuevo número no modifica la magnitud del exterminio ocurrido en Treblinka, pero sí permite reconstruir con mayor precisión la historia de quienes lograron sobrevivir.

En cuanto a las mujeres, el panorama continúa siendo limitado. Hasta el momento, únicamente Bronka Sukno y Sonia Lewkowicz fueron confirmadas como sobrevivientes directas de la revuelta, aunque Gibbs sostiene que al menos otras ocho mujeres consiguieron escapar del campo.

La importancia de los testimonios orales

Otro aspecto central de la investigación es la revalorización de los testimonios orales para el estudio del Holocausto.

Gibbs explica que durante muchos años numerosos historiadores privilegiaron exclusivamente los documentos escritos, desconfiando de la memoria de los sobrevivientes. Actualmente, sostiene, la disciplina comenzó a reconocer el enorme valor de esos relatos cuando son contrastados con otras fuentes históricas.

Entre los testimonios recuperados aparece el del sobreviviente Eddie Weinstein, cuyo manuscrito de 1947 recién fue publicado en 2008. Ese documento incluye referencias sobre la explotación sexual de mujeres dentro del campo y aporta información que no figuraba en investigaciones anteriores.

Una nueva mirada sobre la memoria del Holocausto

Más de ocho décadas después de la revuelta de Treblinka, el trabajo de Chad S.A. Gibbs propone ampliar la comprensión de uno de los episodios más significativos de la resistencia judía durante el Holocausto.

Al recuperar el papel desempeñado por las mujeres dentro del campo de exterminio de Treblinka, la investigación no solo incorpora nuevas evidencias históricas, sino que también invita a revisar la forma en que fueron construidas las narraciones sobre la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi.