Nueva normalidad del odio: reflexiones sobre el antisemitismo en la era digital

En América Latina, el fenómeno ha evolucionado desde las raíces religiosas y nacionales tradicionales hacia un antisionismo virulento que busca deslegitimar la existencia misma del Estado de Israel.

El antisemitismo, a menudo calificado como «el odio más antiguo», nos plantea hoy un desafío intelectual, existencial y moral que no permite la indiferencia. No se trata de un fenómeno estático, sino de uno que arremete contra los valores más profundos de nuestra convivencia: la humanidad, la igualdad y la libertad. Es, en esencia, un «veneno» para la sociedad que busca deshumanizar al otro para consolidar narrativas de exclusión. Su persistencia a través de los siglos no es una mera repetición, sino una lógica de continuidad y cambio. En su ADN reside el gen de teoría conspirativa, el cual le permitió mutar durante los siglos, adaptándose a los climas políticos y tecnológicos de cada época como si se tratara de capas geológicas donde los viejos prejuicios alimentan las nuevas agresiones.

En América Latina, el fenómeno ha evolucionado desde las raíces religiosas y nacionales tradicionales hacia un antisionismo virulento que busca deslegitimar la existencia misma del Estado de Israel. Esta hostilidad contemporánea suele instrumentalizar el conflicto en Medio Oriente para canalizar prejuicios atávicos, convirtiendo a las comunidades judías locales en chivos expiatorios de decisiones políticas ajenas. Un aspecto particularmente preocupante en nuestra región es el «blanqueamiento» del judío en ciertas teorías del «Sur Global», donde se le despoja de su historia de persecución para etiquetarlo únicamente como parte de una élite opresora y colonialista, borrando así la frontera entre la crítica política y el odio racial.

Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿Cómo distinguir la crítica legítima del antisionismo antisemita? Las fuentes son claras al señalar que es plenamente legítimo criticar las políticas, acciones o gobiernos de Israel, tal como se haría con cualquier otro país. Sin embargo, la crítica se transforma en antisemitismo cuando utiliza dobles standard —exigiendo a Israel comportamientos que no se piden a ninguna otra nación democrática—, cuando recurre a viejos mitos y estereotipos (como la conspiración mundial o el libelo de sangre) o cuando establece comparaciones con el régimen nazi para deshumanizar a las víctimas. Fundamentalmente, se cruza la línea cuando se niega el derecho del pueblo judío a su autodeterminación o cuando se responsabiliza colectivamente a todos los judíos por las acciones del Estado de Israel.

Esta distinción se ha vuelto borrosa en el entorno digital. El último informe del Observatorio Web el cual analiza material recopilado durante 2025, revela una realidad inquietante: el antisemitismo se ha consolidado en un «nuevo normal» de hostilidad estructural. Aunque el cese al fuego de octubre de 2025 en Medio Oriente trajo una disminución nominal en el volumen de mensajes, el sentimiento antisemita permanece en niveles muy superiores a los registrados antes de 2023, dejando un sedimento de narrativas sofisticadas que ya no dependen de hechos concretos para propagarse.

Los datos de 2025 son elocuentes respecto: en X (Twitter), el antisemitismo alcanzó su nivel más alto, representando el 20,68% de los contenidos analizados. En Facebook, la proporción llegó al 14,98%, la cifra más alta desde que se inició el monitoreo en esta red.

Debemos recordar que el Holocausto no fue un acontecimiento súbito, sino el desenlace de un proceso progresivo de deshumanización que comenzó con palabras y prejuicios normalizados. Por ello, no existe un momento «ideal» para reaccionar: el único momento legítimo para combatir el antisemitismo es ante el primer indicio de su manifestación. «La historia no se repite, pero rima», dice Mark Twain. Esta «rima» actual es un llamado de atención urgente; no sabemos aún en qué va a devenir esta exposición tan alta a la hostilidad, pero el silencio es lo que permite que el odio prospere.

Ante este escenario, es imperativo señalar la responsabilidad de las empresas de tecnología, que a menudo priorizan el «engagement» y el lucro por sobre la integridad del discurso público, permitiendo que algoritmos amplifiquen contenidos de odio. Resulta urgente que estas plataformas inviertan en sistemas de moderación capaces de decodificar lenguajes cifrados y dejen de ser vehículos de desinformación. Paralelamente, el Estado debe asumir un rol protagónico a través de la educación y la alfabetización digital, fomentando el pensamiento crítico para que las nuevas generaciones aprendan a identificar y rechazar el odio antes de que se propague. Combatir el antisemitismo no es solo defender a una comunidad, es una cuestión existencial para la salud de nuestra democracia.

El caso específico de Uruguay

Un informe anual del Observatorio Web y el Congreso Judío Latinoamericano reveló que el 27,82% de las opiniones en foros locales digitales son hostiles hacia la comunidad judía, la cifra más alta en América Latina

En la medición específica sobre foros de discusión de portales de medios de comunicación, Uruguay se ubicó como el país con mayor proporción de discursos antisemitas de la región, con un 27,82% de mensajes de odio sobre el total de opiniones relevadas a nivel local.

La cifra supera el promedio general de los portales de la región, que se fijó en 15,16%, y sitúa al país por encima de Brasil, que computó un 19,81%, y de Panamá, Argentina, Chile y Colombia, que registraron valores menores.

Tras el cese del fuego en Medio Oriente decretado a comienzos de octubre de 2025, el promedio diario de publicaciones de odio en X disminuyó de 78.200 a 55.700 expresiones directas.

En Facebook, los mensajes hostiles representaron el 14,98% del contenido anual, lo que significó el registro más alto desde el inicio de la serie estadística de la plataforma.

El estudio identificó que el 87,63% de las publicaciones detectadas en X se clasificó dentro del concepto de antisionismo virulento, el cual recurre a términos como «sionista» o «sionismo» para eludir los algoritmos de moderación de las empresas tecnológicas. Por su parte, la negación o banalización del Holocausto en la misma red social equivalió al 0,39% de los casos.