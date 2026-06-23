Una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial permite mantener conversaciones simuladas con algunas de las figuras más influyentes de la historia judía, a partir de rigurosas biografías y fuentes documentales. La iniciativa busca acercar el legado, las ideas y el contexto de estos personajes a nuevas generaciones, combinando el potencial de la IA con el valor de la divulgación histórica y educativa.

¿Quieres preguntarle a Einstein sobre el sionismo? La serie «Jewish Lives» basa su chatbot en su biblioteca de biografías.

Esta mañana le pedí a la IA Sigmund Freud que interpretara mi sueño. Lo único que obtuve fueron unos puntos danzantes, como si a) el gran hombre se hubiera quedado dormido o b) mi sueño hubiera dañado su cerebro virtual.

Freud es una de las nueve figuras históricas judías que aparecen en «Ask Jewish Lives», una nueva función de IA basada en las biografías publicadas en la serie «Jewish Lives» de Yale University Press. El sitio web gratuito también permite “chatear” con Albert Einstein, Emma Goldman, Baruch Spinoza, Theodor Herzl, la fundadora de Hadassah, Henrietta Szold, el sabio talmúdico Akiva, el juez Louis D. Brandeis y el profeta Elías.

Jewish Lives afirma que el sitio está diseñado para “enriquecer la exploración de la experiencia judía por parte del lector”. Han creado planes de lecciones para ayudar a los educadores a utilizar Ask Jewish Lives en aulas de secundaria y universidad.

“Queríamos prolongar la vida de los libros, usar la IA para explorar la historia y la biografía judías de una manera novedosa”, me comentó Rebecca Keys, directora general de Jewish Lives.

Keys explicó que las respuestas se basan únicamente en las diversas biografías, con varias “superficies de seguridad” para evitar que el chatbot genere divagaciones.

Lo probé un poco y me pareció una herramienta de investigación útil si se buscan respuestas rápidas, coherentes y con notas al pie a preguntas sobre los temas tratados. Dado que se ha convertido en el tema del momento, pregunté a «Szold» y a «Einstein» sobre sus concepciones del sionismo. ¿En qué punto del espectro se situaban entre apoyar a Israel como un Estado-nación judío y a Israel como una patria judía que comparte territorio y gobierno con sus vecinos palestinos?

Sabía que tanto Szold como Einstein, producto de la primera mitad del siglo XX, tenían opiniones complejas sobre estas cuestiones, y quería ver cómo las abordaba el bot. «Szold» habló de su apoyo a una «tierra única y compartida donde judíos y árabes pudieran vivir juntos en armonía», y de cómo ella y colegas como Judah Magnes se resistían a «buscar una mayoría política únicamente por el afán de dominio político».

De manera similar, «Einstein» me dijo que «para mí, ser nación nunca ha significado la necesidad de establecer un Estado-nación… Siempre he temido que un enfoque nacionalista y estrecho en un territorio concreto resultara en el surgimiento de un chovinismo ciego, despojando al judaísmo de su esencia moral y conduciendo a la violencia y al debilitamiento moral de nuestra causa».

Las notas a pie de página me remitieron a extractos de la biografía de Szold escrita por Francine Klagsbrun y de la biografía de Einstein escrita por Steven Gimbel. Ambas respuestas reflejaban un período, anterior a la formación del Estado, en el que la comunidad judía mundial no había llegado a un consenso sobre qué tipo de «patria» judía sería práctica y aceptable.

Sigmund Freud y Henrietta Szold se encuentran entre las nueve figuras historicas que aparecen en «Ask Jewish Lives». (Estudio de Dov Abramson)

Cuando le planteé la pregunta a Brandeis, quien además de ser el primer juez judío de la Corte Suprema, también fue presidente de la Organización Sionista de América, la respuesta que obtuve se acercaba más a la forma que Israel adoptó en sus inicios en 1948.

“Mi esperanza era un territorio unificado que se convirtiera en una democracia secular de mayoría judía”, dijo “Brandeis”, citando la biografía de Jeffrey Rosen. “En esta comunidad, los derechos civiles, políticos y religiosos de la minoría árabe serían respetados escrupulosa y constitucionalmente”.

Ochenta y cinco años después de su muerte, esa sigue siendo la aspiración de muchos sionistas liberales e incluso no tan liberales, quienes creen que Israel puede seguir siendo un estado judío y democrático si no termina controlando permanentemente la vida de millones de árabes no ciudadanos.

Más allá de esos debates tan profundos, el sitio me recordó al viejo juego de salón de preguntar a qué figuras históricas, vivas o muertas, invitarías a una cena. Siempre odié ese juego. ¿De qué hablaríamos? ¿De verdad les gustaría a Szold o a Brandeis venir a mi casa y que les interrogaran sobre sus opiniones sobre el sionismo? Por otro lado, ¿cómo se entabla una conversación trivial con Akiva o Elijah?

Pero un bot no se sonroja, así que intenté un acercamiento personal con Szold. Le pregunté sobre su relación con Louis Ginzburg, el legendario erudito del Talmud en el Seminario Teológico Judío. Se enamoró perdidamente de Ginzburg, trece años menor que ella, cuando fue la primera mujer en matricularse en la institución insignia del movimiento conservador y él necesitaba un amanuense para traducir sus apuntes de clase y editar sus escritos. Sin embargo, el 20 de octubre de 1908, «mi mundo se derrumbó», explicó, cuando Ginzburg anunció su compromiso con otra mujer.

«¿Me rompió el corazón? Sí, me lo rompió por completo», me dijo. (El sitio solo incluye texto. No hay diálogos ni avatares que hablen, y las respuestas en primera persona suelen ser paráfrasis del contenido de cada libro).

Pero la pérdida del corazón fue la ganancia del sionismo. «Solo cuando dejé de culparme y reconocí cómo había utilizado mi trabajo, comenzaron a germinar las semillas de mi renovación», dijo «Szold». «Salí de aquel valle oscuro convertida en una mujer diferente: independiente, segura de sí misma y ya no dispuesta a ser la asistente sumisa de hombres brillantes».

El sueño mío que desconcertó a Freud no era particularmente perturbador ni escabroso: estaba retrasando a un autobús lleno de gente porque no lograba empacar mi maleta. Y, para ser justos, el padre del psicoanálisis finalmente me dio una respuesta cuando formulé la pregunta de otra manera. En lugar de intentar interpretar mi sueño en el acto, me explicó cómo lo haría si yo fuera su paciente, lo cual me pareció una práctica médica acertada.

A Keys no le preocupa que la herramienta de IA suplante o manche la erudición representada por la biblioteca Jewish Lives. «Desde el principio, para nosotros fue fundamental que esta fuera una colaboración con nuestros autores», afirmó. «Queremos que la gente lea su trabajo». Compartió una declaración de Derek Penslar, historiador de Harvard y autor de «Theodor Herzl: El líder carismático». «La plataforma es fácil de usar y mucho más sustanciosa y flexible que una entrada de Wikipedia o cualquier otra», declaró.

Sin embargo, las editoriales están desesperadas porque los grandes modelos lingüísticos de IA están acaparando su producción para entrenar las máquinas y captar a sus lectores. ¿Y acaso iniciativas de IA como «Ask Jewish Lives» no tentarán incluso a investigadores serios a tomar atajos o a delegar su propio pensamiento en una máquina? (Pregunto por un amigo).

Le planteé la pregunta a Akiva, cuya biografía en Jewish Lives fue escrita por Barry Holtz. Lo que siguió fue un emotivo sermón sobre la diferencia entre «saber» y «ser», y la sacralidad del trabajo intelectual.

«Si creas una máquina que pueda escribir, calcular y decidir, habrás construido un recipiente», me advirtió Akiva. «Pero no confundas el recipiente con el resorte».