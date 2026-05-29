Milán: intervención urbana contra el antisemitismo.

El artista contemporáneo italiano aleXsandro Palombo realizó una obra de arte urbano titulada «HATE». La pieza consiste en afiches y murales que representan a Adolf Hitler vistiendo una kufiyya, instalados en el centro de Milán como una provocadora crítica visual contra el antisemitismo, el odio y el extremismo. Fuente foto: Reuters Connect

El artista italiano AleXsandro Palombo presentó en Milán la serie de murales “Hate Never Dies”, una provocadora intervención urbana que busca denunciar la persistencia del antisemitismo y la normalización del odio en la sociedad contemporánea.

Las obras, exhibidas a lo largo de una ruta de manifestaciones pro palestinas, muestran decenas de imágenes de Adolf Hitler utilizando una kaffiyeh palestina y un brazalete rojo con la palabra “HATE”. Según Palombo, el objetivo es generar debate y alertar sobre cómo ciertos discursos extremistas y antijudíos logran reaparecer bajo nuevas formas políticas, sociales o estéticas.

Conocido como el “anti-Banksy” por sus posturas provocadoras y sus trabajos centrados en los derechos civiles y la memoria del Holocausto, Palombo sostiene que el antisemitismo contemporáneo muchas veces se disfraza de activismo político, legitimando la demonización colectiva, la violencia y el odio hacia Israel y los judíos.

El artista remarca que el odio no desaparece simplemente porque cambie de lenguaje o símbolos. A través de esta serie, advierte que cuando determinadas expresiones extremistas vuelven a ser aceptadas socialmente, existe el riesgo de repetir los errores más oscuros de la historia.

No es la primera vez que sus obras generan controversia. Murales anteriores dedicados a víctimas y sobrevivientes del Holocausto, como Anne Frank y Liliana Segre, fueron vandalizados en reiteradas ocasiones con esvásticas, mensajes antisemitas y consignas pro Gaza.