Mil días después del 7 de octubre, el pueblo judío sigue de pie

A mil días de la masacre del 7 de octubre, la periodista Fiamma Nirenstein sostiene que, pese a la guerra, el terrorismo y el recrudecimiento del antisemitismo global, el pueblo judío ha respondido con mayor unidad, resiliencia y orgullo por su identidad. Una reflexión sobre la fortaleza de Israel y la vigencia de los valores que, afirma, siguen sosteniendo a la sociedad judía.

Israel y el pueblo judío siguen bajo asedio, pero más fuertes, más orgullosos y más

Es un momento hermoso para ser judío.

Mientras multitudes en todo el mundo corean eslóganes desprovistos de cualquier significado racional; mientras la frase “Del río al mar” se repite sin tener en cuenta la geografía, la historia o las consecuencias; mientras se utiliza el término “genocidio” para describir un conflicto en el que la población palestina ha crecido de aproximadamente 150 mil en 1948 a cerca de dos millones en la actualidad; mientras se tergiversa el lenguaje de los derechos humanos para defender movimientos que oprimen a las mujeres y ejecutan a los homosexuales; mientras los periódicos amplifican cifras de víctimas inventadas y no verificadas, existe un pequeño pueblo, apenas el 0.2% de la humanidad, unos 15 millones de personas en todo el mundo, que no miente.

Ante una avalancha de falsedades, los judíos simplemente dicen la verdad. Siguen defendiendo los principios fundamentales de la civilización occidental: arriesgarlo todo para proteger a sus hijos, luchar por la democracia y creer en la justicia de su misión nacional, sin importar cuántos misiles sufran, cuántos intelectuales de moda los denuncien, cuántos titulares absurdos aparezcan o cuántos viejos conocidos les den la espalda.

Este es el nuevo mensaje judío.

Ya no es el grito desesperado de persecución que resonó durante siglos de exilio. Los judíos han debatido a menudo sobre cómo interpretar su propia historia. En 1928, el gran historiador Salo Baron cuestionó lo que denominó la “concepción lacrimosa” de la historia judía, argumentando que incluso durante la Edad Media, la creatividad intelectual y espiritual judía floreció.

Hoy el mensaje es diferente.

Sí, hay conmoción, decepción, ira y un temor justificado. Desde el 7 de octubre de 2023, el mundo ha presenciado no solo la peor masacre de judíos desde el Holocausto, sino también la rápida construcción de una vasta y bien financiada maquinaria de antisemitismo. Esta abarca desde campañas de moda que exhiben mapas que borran a Israel hasta asesinatos en Manchester y en la playa Bondi de Sídney; desde judíos expulsados de campus universitarios, festivales y eventos deportivos hasta patrullas antisemitas en Salónica y persecuciones contra judíos en Londres.

Pero quienes creen que esta campaña doblegará al pueblo judío están equivocados.

Lucharemos con uñas y dientes si es necesario.

Lo hicimos tras lo que pareció una catástrofe insoportable hace mil días. Desde entonces, además de los horrores físicos de la masacre, la violación y el intento de genocidio, los judíos también hemos sufrido una guerra psicológica destinada a aislarnos, a convencernos de que lloráramos no solo a nuestros muertos, sino también nuestra propia identidad, a creer que los judíos de todo el mundo volverían a ser blancos indefensos.

En cambio, ha ocurrido otra cosa.

En Israel y en toda la Diáspora, el significado de la identidad judía se ha vuelto más claro que nunca. La civilización que legó a la humanidad los Diez Mandamientos y el mandamiento de “amar al prójimo como a ti mismo” perdurará. El intento de destruir a Israel y al pueblo judío fracasará.

Ya no hay judíos con las rodillas temblorosas.

Como Golda Meir le recordó a Henry Kissinger durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, después de que él comentara que primero era estadounidense, segundo secretario de Estado y tercero judío, ella respondió: “Henry, olvidas que en Israel leemos de derecha a izquierda”.

En apenas ocho décadas desde el Holocausto, un pueblo que emergió diezmado, huérfano y destrozado reconstruyó su patria ancestral hasta convertirla en una de las democracias más dinámicas del mundo. Israel se ha convertido en un líder mundial en medicina, agricultura, tecnología, literatura, música e innovación científica, al tiempo que ha forjado uno de los ejércitos más capaces del mundo, no para la conquista, sino porque la supervivencia así lo ha exigido desde el día en que nació el Estado judío.

Los registros históricos son inequívocos. El rechazo árabe a Israel nunca se debió fundamentalmente a las fronteras ni a la creación de un Estado. Desde el principio, el objetivo fue la eliminación de los judíos -Yehud- y, posteriormente, del propio Estado judío.

La fuerza militar de Israel siempre ha reflejado la magnitud de la agresión dirigida contra ella. Cualquiera que entienda la guerra moderna sabe que cuando ejércitos terroristas se esconden bajo hospitales, escuelas, mezquitas y edificios de apartamentos, mientras operan extensas redes de túneles bajo barrios civiles, la destrucción es trágicamente inevitable.

Aun así, muchas de las cifras de víctimas que se repiten a nivel mundial siguen siendo objeto de gran controversia. Estudios del analista militar John Spencer y la Sociedad Henry Jackson han puesto en tela de juicio afirmaciones clave difundidas por Hamás. Acusaciones sensacionalistas que involucran a niños se han desmoronado repetidamente tras un análisis minucioso, como la publicación por parte de The New York Times de una fotografía de un niño con fibrosis quística que fue ampliamente -aunque erróneamente- presentada como prueba de la hambruna causada por Israel.

Sin embargo, los hechos importan cada vez menos a una alianza entre la ideología islamista radical y el activismo occidental progresista, decididos a deslegitimar el sionismo mismo.

Las antiguas calumnias antisemitas simplemente han adquirido un nuevo vocabulario.

En lugar de acusar a los judíos de envenenar pozos, se les llama “colonizadores”. En lugar de presentarlos como conspiradores raciales, se les acusa de “apartheid”. En lugar de alegar dominación global, se les acusa de “genocidio”.

Las etiquetas han cambiado. El objetivo no.

Pero tras casi tres años terribles desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha demostrado una resiliencia extraordinaria.

Ha desmantelado la cúpula militar de Hamás, eliminando a figuras como Ismail Haniyeh, Mohammed Deif y Yahya Sinwar. Ha debilitado la posición estratégica de Hezbolá, asesinando a Hassan Nasrallah y estableciendo un nuevo marco de seguridad con Líbano. Ha consolidado posiciones estratégicas a lo largo de la inestable frontera siria, fortalecido las relaciones con Estados Unidos a pesar de las inevitables tensiones, ampliado los lazos con socios árabes, balcánicos, latinoamericanos e indios, y confrontado directamente al régimen iraní, atacando en territorio iraní antes de que Estados Unidos se uniera al ataque contra las instalaciones nucleares de Teherán.

¿Está terminado el trabajo? Por supuesto que no. Nunca lo estará.

El pueblo judío, quizás más unido hoy que nunca en la historia reciente, comprende tanto su herencia milenaria como su responsabilidad de confrontar el islam radical antes de que gran parte de Europa esté dispuesta a hacerlo. En toda la diáspora, los judíos reconocen cada vez más que los ataques contra Israel son a menudo simplemente la expresión más reciente de odio hacia ellos.

Desde el 7 de octubre, las Naciones Unidas han condenado a Israel cientos de veces, ignorando en gran medida a quienes buscan abiertamente su destrucción.

Y sin embargo, la vida continúa.

Las escuelas acaban de cerrar por las vacaciones de verano. Los niños que pasaron dos años corriendo a los refugios antiaéreos vuelven a jugar y cantar en las calles de Jerusalén.

Este año. El año que viene. Con las uñas si es necesario. En Israel y en todo el mundo.

Fiamma Nirenstein es una periodista italo-israelí, autora e investigadora principal del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén (JCFA). Asesora sobre antisemitismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, fue vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento italiano (2008-2013). Miembro fundador de la Iniciativa Amigos de Israel, ha escrito 15 libros, entre ellos 7 de octubre, Antisemitismo y la guerra contra Occidente, y es una voz destacada en temas de Israel, Medio Oriente, Europa y la lucha contra el antisemitismo.