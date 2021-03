Medio Oriente tiene que aprender de las lecciones del Holocausto

Ynet Español- por Ali al Nuaimi (adaptado por Adrián Olstein)

La matanza nazi de los judíos debe ocupar un lugar importante en los libros de historia del mundo árabe, para que se puedan escuchar las historias de las víctimas y que nunca más se repitan tales atrocidades. Crédito foto: AP.

Oriente Medio experimenta un cambio histórico a raíz de los Acuerdos de Abraham, entrando en una era de mayor empatía y compasión, así como una comprensión más sólida del concepto de coexistencia. Pero incluso en 2021, todavía hay muchas lecciones que aprender y el Holocausto es, en ese camino, un pilar esencial.

A lo largo de la historia, el Holocausto fue minimizado o incluso negado en todo Medio Oriente. Ante un aumento mundial del antisemitismo, es momento de abordar esta triste realidad. Hay una certeza en todo esto: no debemos volver nunca a ver muertes innecesarias, brutales e inhumanas de millones de personas inocentes. Pero aun así las seguimos viendo, desde los kurdos hasta los yazidíes. Las ideologías políticas siguen siendo una barrera para la convivencia. La humanidad clama por un cambio.

Lo que hacemos ahora será algún día la historia con que nuestros hijos miren hacia el futuro. No se trata solo de aprender de la tragedia del Holocausto, sino de mirar la historia de una manera que considere las enseñanzas que agregan valor y crean un futuro mejor para la nueva generación, promoviendo valores comunes que fomenten la convivencia.

Esto requiere la enorme tarea de dejar de lado nuestras diferencias políticas. Seis millones de personas inocentes murieron en el Holocausto simplemente por su religión y, algunas, por sus opiniones políticas. Más de 70 años después debemos preguntarnos: cómo se puede usar esta historia como base para dejar de lado nuestras diferencias y abordar los problemas actuales para trabajar juntos en un futuro colectivo como humanidad.

Ya no se puede tolerar que haya países en la región donde los jóvenes nieguen o simplemente desconozcan un suceso como el Holocausto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estas cosas no se repitan si no se las cuenta? Esto trasciende la raza o la religión, la etnia o la nacionalidad. Se trata de una cuestión de humanidad.

La historia del Holocausto sigue viva y, como tal, debe ocupar un lugar importante en los libros, también en el mundo árabe. Durante mucho tiempo los sistemas educativos árabes omitieron segmentos críticos de la historia de Occidente.

Los sobrevivientes del Holocausto todavía están entre nosotros. Los perpetradores todavía son llevados a la justicia. Saquemos esto a la luz y comencemos a corregir los errores que cometieron y cometen los profesores de historia en Medio Oriente.

Desafortunadamente, algunos musulmanes mezclaron historia y religión, y su historia es ahora parte de su religión. ¿Qué pasaría si los europeos hubieran pensado así el abordaje de su historia? La Unión Europea nunca se habría establecido, porque los conflictos y guerras los enfrentaron en el pasado, a lo largo de siglos y con pérdidas de millones de vidas.

Europa superó esa historia e invocó los aspectos positivos que la unen. Mientras tanto, el mundo islámico se fragmentó en una serie de movimientos, organizaciones y grupos integrados por masas de personas cerradas, miembros de mente oscura que demostraron ser creativos en sus esfuerzos por destruir, arruinar, aterrorizar e intimidar a la gente.

Los seguidores de los movimientos y partidos que secuestraron el Islam, para «defenderlo», creen que volver a viejos modelos históricos de pensamiento son una forma de organizar una cultura, una política, una economía y una sociedad actuales.

Europa utilizó su historia, por dura que sea, como punto de partida para transformarse en una civilización global. Es hora de que el mundo árabe también lo haga. Se deben reevaluar los planes de estudio y actualizar las metodologías de enseñanza. Se debe entender que no es contrario al Islam aprender sobre el mundo no islámico.

La reforma educativa será clave para garantizar que la generación futura no crezca con los ojos vendados como la generación actual, a la cual se le niega la oportunidad de ver el mundo como un todo. La única opción es vivir todos juntos y por eso la coexistencia es vital para crear un futuro mejor para todos en nuestra región.

El doctor Ali al Nuaimi es presidente del Comité de Asuntos de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.