Médicos israelíes critican artículo de la revista ‘Lancet’ que pide su expulsión del organismo internacional

La Asociación Médica Israelí (IMA) criticó duramente el domingo un artículo publicado en la prestigiosa revista médica británica The Lancet que pedía su expulsión de la Asociación Médica Mundial, calificándolo de “politización cínica de la medicina y la salud”. Fotografía de John Phillips/Getty Images para Elsevier Limited.

La petición, impulsada por diversos grupos propalestinos y firmada, según se informa, por 1,150 profesionales de la salud, busca plantear la cuestión de la suspensión de la IMA en la asamblea general de la Asociación Médica Mundial en octubre por no condenar “el genocidio de los palestinos, la destrucción del sistema de salud de Gaza y la tortura de los detenidos”.

“La crítica a los gobiernos y a las políticas es legítima dentro del discurso democrático; sin embargo, la exclusión y la estigmatización de toda una comunidad médica nacional traspasan una línea ética incompatible con la misión de la cooperación médica internacional”, declaró la IMA en una respuesta escrita.

“La expulsión de la IMA no promovería la paz, la atención médica ni los derechos humanos. Por el contrario, perjudicaría la colaboración científica, debilitaría el diálogo médico internacional y sentaría un precedente que permitiría utilizar campañas de presión política para aislar a los profesionales de la salud por motivos de nacionalidad”.

La IMA, fundada en 1912, es la principal organización profesional y sindicato que representa a más del 90% de los médicos en Israel.

El grupo afirmó que la acusación formulada en su contra en la prestigiosa revista y publicada en su sección de “informe mundial” era “difamativa e indignante”, y que está considerando emprender otras acciones legales no especificadas.

“Esperaríamos que una revista con estándares científicos rigurosos investigara acusaciones infundadas, como nuestra supuesta implicación en torturas, antes de permitir su publicación”, declaró la IMA.

La Asociación Médica Mundial afirmó que “valora profundamente la inclusión y cree que la colaboración con sus 117 asociaciones médicas nacionales miembros es vital para la ética médica a nivel mundial”.