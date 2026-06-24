Medallistas israelíes encenderán la antorcha de las Macabeadas 2026

Las Macabeadas 2026 anunciaron que el campeón paralímpico de taekwondo Asaf Yasur y la campeona mundial de judo Inbar Lanir (ambos medallistas en París 2024) serán los encargados de encender la antorcha durante la ceremonia inaugural, que se celebrará en el Estadio Teddy de Jerusalén. Las Macabeadas se desarrollarán entre el 1 y el 14 de julio.

El anuncio se realizó durante el lanzamiento oficial de las Macabeadas 2026, celebrado esta semana en la terraza del Ayuntamiento de Tel Aviv, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la mayor competencia deportiva judía del mundo.

Los organizadores señalaron que la elección de Yasur y Lanir simboliza el encuentro entre la fortaleza del espíritu y la excelencia deportiva, valores que buscan representar el espíritu de esta edición de los Juegos.

Yasur, campeón paralímpico de taekwondo y medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, se ha convertido en una de las figuras más inspiradoras del deporte israelí. Por su parte, Lanir conquistó el Campeonato Mundial de Judo y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente continúa su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Antes del encendido de la antorcha, otros representantes de la sociedad israelí participarán en el relevo ceremonial.

Entre ellos estará Eviatar Zeitouni, veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel y exoficial de la Brigada de Paracaidistas, quien resultó gravemente herido mientras defendía el kibutz Kissufim durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Su participación busca representar la recuperación, el coraje y el poder transformador del deporte en los procesos de rehabilitación.

También portarán la antorcha los futbolistas Menashe Zalka y Sheran Yeini, reconocidos por su liderazgo y ejemplo dentro y fuera de las canchas, así como Ofir Shaham, integrante del equipo israelí de gimnasia rítmica que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La ceremonia inaugural será conducida por Assi Azar y Anna Aronov y marcará el comienzo de una edición especialmente significativa de las Macabeadas, que se celebrará del 1 al 14 de julio de 2026 bajo el lema “More Than Ever” (“Más que nunca”).

Durante el lanzamiento de los Juegos, el presidente de las Macabeadas, Assaf Goren, afirmó que el evento representa hoy “un símbolo de esperanza, recuperación y determinación” para el pueblo judío tras uno de los periodos más difíciles de su historia reciente.

Por su parte, el ministro israelí de Cultura y Deportes, Miki Zohar, destacó que las Macabeadas constituyen un puente entre Israel y las comunidades judías de todo el mundo, una conexión que, aseguró, es hoy más importante que nunca.

La edición 2026 reunirá a miles de atletas, familiares y aficionados procedentes de decenas de países, que competirán en más de 30 disciplinas deportivas. Los organizadores consideran que estas Macabeadas tendrán un significado especial al ser la primera desde los ataques del 7 de octubre y la primera tras su aplazamiento debido a la Operación Rising Lion.