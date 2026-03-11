Los únicos líderes valientes que se oponen al reino del terror iraní

Durante 47 años, el mundo ha soportado un régimen que ha infligido constantemente terror, sufrimiento y violencia tanto dentro de sus propias fronteras como en todo el planeta. La República Islámica de Irán, desde su creación en 1979, ha construido su identidad en torno a la represión, la brutalidad y la exportación de ideología radical. Crédito foto: Atta Kenare/AFP a través de Getty Images

Decenas de miles de sus propios ciudadanos han sido asesinados, torturados o encarcelados simplemente por expresar su disidencia o buscar las libertades que damos por sentadas. El régimen ha aplastado protestas, silenciado a periodistas y empleado el miedo y la intimidación para mantenerse en el poder. Generaciones enteras de iraníes han vivido bajo un aparato estatal que trata a la humanidad como prescindible; sin embargo, durante décadas, la comunidad internacional no sólo ha hecho la vista gorda, sino que ha financiado y permitido activamente este espectáculo de horror de medio siglo. Se trata de un régimen que encarna el terror a todos los niveles, un régimen cuya brutalidad no tiene parangón en la historia moderna, y durante demasiado tiempo, su maldad ha quedado sin control.

Más allá de sus fronteras, Irán ha exportado implacablemente su ideología del terror. Mediante la creación, el patrocinio y el apoyo a grupos como Hezbolá, Hamás y las milicias respaldadas por Irán en Irak y Yemen, ha extendido la muerte y la inestabilidad por Oriente Próximo. Estos grupos han perpetrado masacres, secuestros y atentados contra civiles y militares por igual. La masacre de octubre contra Israel, que se cobró la vida de estadounidenses, israelíes e innumerables inocentes, es sólo un ejemplo del alcance mortífero de los apoderados de este régimen. Los houthis en Yemen, envalentonados y armados por Teherán, siguen atacando indiscriminadamente a civiles e infraestructuras. Las milicias iraquíes, financiadas y entrenadas por Irán, han desestabilizado Irak y amenazado a los países vecinos.

En todos los rincones de la región, Irán ha sembrado el caos, la violencia y el miedo.

A escala mundial, sigue siendo una fuente de terrorismo, proporcionando financiación, inteligencia y dirección a redes que han llevado a cabo atentados mucho más allá de Oriente Próximo. Su influencia no es sólo regional, sino mundial, y su mano es visible en innumerables actos de maldad y destrucción.

La hostilidad del régimen hacia Estados Unidos, Israel y Occidente ha sido evidente desde su fundación. Desde la toma de ciudadanos estadounidenses como rehenes durante los primeros años de la revolución hasta el asesinato de personal estadounidense y los ataques contra tropas estadounidenses en Irak y otros lugares, Irán no ha ocultado su misión de destruir a sus supuestos enemigos. Las fuerzas estadounidenses llevan mucho tiempo siendo objetivadas por Irán y sus apoderados, y el número de víctimas ha sido asombroso. En abril de 1983, un atentado suicida con coche bomba en la embajada de Estados Unidos en Beirut mató a 63 personas, una brutal demostración de la voluntad del régimen de atacar tanto a diplomáticos como a civiles. Unos meses más tarde, en octubre de 1983, el cuartel de los Marines en Beirut sufrió un devastador atentado suicida que se cobró la vida de 241 soldados estadounidenses, el ataque más mortífero contra los Marines estadounidenses desde la Batalla de Iwo Jima en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Estos ataques formaban parte de una campaña coordinada de terror orquestada por grupos respaldados por Irán, enviando un claro mensaje de que Estados Unidos y sus fuerzas eran objetivos prioritarios. Sus redes indirectas se cobraron vidas estadounidenses y sus agentes han planeado y llevado a cabo atentados en todo el mundo. Desde el principio, el régimen declaró «Muerte a América» y «Muerte a Israel» como principios centrales de su ideología. Su constitución consagra la exportación de la revolución como misión de Estado, tratando de imponer un sistema de gobierno islámico en todo el mundo. La evidencia es clara: este no es un régimen capaz de reforma, compromiso o negociación. Su misión es radical, sus métodos brutales y sus intenciones inequívocas. Busca la dominación, no la coexistencia.

Durante décadas, el mundo intentó la diplomacia, las negociaciones y el apaciguamiento. Se hicieron tratos, se hicieron promesas y se depositaron esperanzas en conversaciones que a menudo retrasaron la confrontación, pero nunca cambiaron el comportamiento. El acuerdo nuclear de la era Obama, por ejemplo, no hizo sino envalentonar al régimen. La historia nos enseña que el apaciguamiento no detiene el mal; lo alienta, tal como Winston Churchill, advirtió:

«Cada uno espera que si alimenta lo suficiente al cocodrilo, éste le coma el último». Durante décadas, las naciones dudaron, negociaron y transigieron, esperando que el régimen actuara de otra manera, pero el resultado sólo fue más terror, más agresión y más sufrimiento humano.

Ahora, por primera vez en décadas, ha surgido un liderazgo verdaderamente valiente con la presencia del presidente estadounidense Donald J. Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Reconocieron que sólo una acción decisiva podría detener la implacable destrucción del régimen. Las operaciones militares han tenido como objetivo la infraestructura militar, las capacidades nucleares y los centros de liderazgo de Irán, un golpe necesario contra un régimen cuya ideología no cambiará ni puede cambiar. No se trata de una agresión porque sí; es la aplicación de la justicia contra un Estado que ha sido durante mucho tiempo una amenaza mundial. Mientras otros países permanecen en silencio, vacilantes o cómplices por inacción, Estados Unidos e Israel han tomado el único camino que tiene posibilidades de restablecer la estabilidad, abrir la puerta a la libertad y proteger vidas inocentes.

Irán perseguía activamente el armamento nuclear para transformar una peligrosa potencia regional en una amenaza mundial imparable. El régimen de Irán estaba impulsado por la ideología y alimentado por el odio. Las creencias fundamentales de Irán no han cambiado en casi medio siglo, y no hay razón para suponer que alguna vez lo harán. Se trata de un régimen que no valora la vida más allá de su propia supervivencia y sus objetivos expansionistas.

Las consecuencias de enfrentarse a este mal se extienden mucho más allá de Irán. Los grupos terroristas de todo Oriente Próximo perderían un patrocinador. Se eliminaría la mayor fuente de conflicto, inestabilidad y amenaza para las vidas de estadounidenses e israelíes. La paz y la estabilidad, tan esquivas en la región, tendrían por fin la oportunidad de afianzarse. Enfrentarse a la tiranía -no a la dilación, el apaciguamiento o el soborno- parece ser la única forma de proteger la civilización. Cuanto antes se haga frente a la tiranía, menos costoso resultará tanto para los ciudadanos rehenes de líderes despóticos como para quienes están decididos a preservar un modo de vida libre.

Europa y otras potencias han buscado históricamente el compromiso o la neutralidad, a menudo bajo la cobarde esperanza de que la paz puede alcanzarse sin confrontación. Pero la historia ha demostrado lo contrario: el silencio ante el mal es complicidad, y el compromiso puede dar poder a los agresores. La comunidad internacional tiene que reconocer que apoyar a Estados Unidos e Israel en su acción decisiva no es una agresión; es la defensa de la estabilidad mundial, la civilización y la vida humana. Las naciones tienen que dejar de permitir el régimen a través de la vacilación, el silencio o la negociación y unirse a los pocos valientes que han actuado con decisión.

Hoy, mientras Estados Unidos e Israel llevan a cabo operaciones contra la tiranía de Irán, merecen reconocimiento y apoyo. Son los únicos países que se interponen entre el mundo y un Estado que ha aterrorizado a sus ciudadanos y a la comunidad mundial durante casi medio siglo. Su valentía demuestra que la paz y la seguridad requieren coraje, decisión y claridad moral. El silencio y la inacción de tantas naciones ya no son aceptables. Apoyar estos esfuerzos significa elegir la libertad frente al despotismo, el coraje frente al miedo y la justicia frente a la complicidad.

Dios bendiga al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los únicos líderes valientes que se oponen al reino del terror de Irán. Cualquiera que se preocupe por la libertad debería alinearse con ellos de inmediato.

*Dr. Majid Rafizadeh, es politólogo, analista educado en Harvard y miembro del consejo de Harvard International Review. Es autor de varios libros sobre la política exterior estadounidense.