Los números de Israel al cumplir 78 años de independencia

A 78 años de su independencia, Israel exhibe cifras que reflejan un crecimiento sostenido y una transformación profunda: una población que supera los 10 millones —más de doce veces desde 1948—, altos niveles de desarrollo y bienestar, y una sociedad que continúa expandiéndose en medio de desafíos regionales. Crédito foto: Ariel Jerozolimski
Datos de la Oficina Central de Estadísticas
La poblaciòn de Israel en su nuevo cumpleaños
La población asciende a 10.244.000 almas
El 76% (7.790.000) son judíos
El 21.1% (2.157.000) son árabes
Hay un 2.9% (296.000) habitantes extranjeros
Entre los judíos: 11,5% haredíes; 12% religiosos; 33,5% religiosos tradicionales; 43% seculares.
Perspectivas
En el centenario de la independencia de Israel, se espera que la población alcance los 15,2 millones!
Y en 2065, se estima que llegará a 20 millones.
Crecimiento
Desde Iom Haatzmaut del año pasado, la población de Israel creció en 146.000 almas, o sea 1.4%. Esto incluye 110.000 ciudadanos israelíes (1.1%) y 36.000 extranjeros.
En ese lapso nacieron cerca de 177.000 bebés, llegaron 21.000 inmigrantes y fallecieron 48.000 personas.
El balance entre nuevos inmigrantes por un lado e israelíes que se encuentran en el exterior es negativo, con unas 45.000 personas de diferencia.
Llegaron 5.000 personas en el marco de unificación de familias.
- La población de Israel ha crecido en promedio durante la última década a una tasa de aproximadamente el 1,5% anual, una de las más altas del mundo occidental, en comparación con el 0,9% a nivel mundial, el 0,5% en los países de la OCDE y el 0,2% en la Unión Europea.
- El crecimiento y desarrollo se deben a una combinación de una alta tasa de fertilidad (el número de hijos que da a luz una mujer es de casi 3) + la inmigración a Israel (un fenómeno único) + una alta esperanza de vida.
Pasado y presente
Al fundarse el Estado de Israel en mayo de 1948, la población ascendía a 806.000 almas. Hoy en día, se ha multiplicado x 12.5. El número de judíos en el mundo era 11.5 millones, de los cuales 650.000 vivían en Israel. (6%)
Hoy cerca del 81% de los judíos israelíes son “sabras”, o sea nacidos en Israel.
Desde la fundación de Israel han llegado más de 3.5 millones de inmigrantes, de los cuales el 47.8%, o sea 1.680.000 llegaron a partir de 1990.
Un país joven
La población israelí es joven: el 27% son niños de entre 0 y 14 años. O sea que más de un tercio tiene menos de 18 años. El 13% supera los 65 años de edad.
- La esperanza de vida aumentó casi 20 años
Hombres – 2014: 64,9 años
Hombres – 2024: 81,1 años (incluidas las muertes en guerra)
Mujeres – 2024: 85,5 años
Israel y la población judía mundial
- Hay 15,8 millones de judíos en el mundo, de los cuales más de 7 millones viven en Israel (aproximadamente el 45%).
- En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el número de judíos en el mundo era de 16,6 millones, de los cuales 449.000 vivían en Israel (3%).