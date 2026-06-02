Los judíos de Noruega ocultan su identidad por el antisemitismo

La comunidad judía de Noruega enfrenta una creciente presión social que lleva a muchos de sus miembros a ocultar su identidad y a reducir su presencia en la vida pública, según un nuevo informe encargado por el Gobierno de dicho país.

El estudio, elaborado por el Centro de Estudios sobre el Holocausto y las Minorías Religiosas a petición del Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Regional, forma parte del Plan de Acción del Gobierno contra el Antisemitismo para el periodo 2025-2030.

Los investigadores señalan que numerosos judíos se sienten cada vez menos seguros al expresar públicamente su identidad. Esa incomodidad aparece con especial fuerza en los momentos de cambio entre escuelas y niveles educativos.

La situación afecta de manera particular a los niños judíos. De acuerdo con el informe, padres han denunciado episodios de exclusión y aislamiento social tanto en las aulas como en los patios de recreo. También han manifestado preocupación por la inseguridad que viven sus hijos y por el debilitamiento de su sentido de pertenencia.

El documento advierte que esta tendencia a ocultar la identidad puede reducir aún más la visibilidad de una comunidad que ya es pequeña en Noruega, con unos 1.500 integrantes.

“Es grave que los judíos de Noruega sufran inseguridad y aislamiento. Me preocupa especialmente que los escolares judíos estén tan expuestos”, afirma el ministro de Gobierno Local y Desarrollo Regional, Bjørnar Skjæran. “Todos tenemos la responsabilidad de combatir el antisemitismo. Se trata de una responsabilidad social, y este informe muestra que debemos continuar y reforzar nuestros esfuerzos contra el antisemitismo”.