Los israelíes celebran Tu Bishvat, el «Año Nuevo de los Árboles», plantando

Una vez al año, los israelíes celebran Tu Bishvat, la festividad judía de los árboles y las plantas, plantando su propio árbol. Desde 1901, el Fondo Nacional Judío ha plantado más de 250 millones de árboles en todo Israel como parte de un proyecto de forestación que ha reverdecido tierras que antes eran desérticas.

Cada año, el Fondo Nacional Judío planta diversos tipos de árboles adaptados al clima y la región áridos, entre ellos olivos, pinos y palmeras datileras.

El gobierno israelí, que determina dónde y cuántos árboles plantar, supervisa el proyecto nacional de forestación, que ha situado a Israel entre los pocos países más verdes hoy que hace un siglo. En Tu Bishvat, niños, estudiantes, familias y voluntarios israelíes participan en la iniciativa plantando sus propios árboles.

En la década de 1960, Israel plantó el bosque de Yatir en el desierto del Néguev, al sur del país. A pesar de las predicciones de los expertos de que el proyecto estaba condenado al fracaso debido al duro clima, el bosque se convirtió en el más grande del estado judío.

El proyecto de forestación de Israel tiene dos objetivos principales, según el Fondo Nacional Judío. El primero es ambiental, con un componente social relacionado con la calidad de vida de los israelíes.

“Como todos sabemos, los árboles y la vegetación son excelentes para el medio ambiente. Producen oxígeno y son buenos para refrescar el clima, pero en Israel tienen otra importancia porque están reduciendo el desierto”, dijo Talia Tzour, jefa de personal del JNF-USA en Israel.

“Es bueno para la vegetación de Israel. La mayoría de los israelíes vive en condominios y no en casas, y estos árboles y bosques se convierten en los parques a los que la mayoría de los israelíes acuden para picnics, barbacoas, etc. Estas son las áreas. Así que es bueno para el clima y para la calidad de vida”, dijo Tzour.

El segundo objetivo es más ideológico.

“Durante la época del Mandato Británico, teníamos que demostrar nuestra propiedad de la tierra y cultivarla. La manera más fácil de hacerlo era plantar árboles alrededor de Israel. Así empezó todo, con la plantación de árboles para demostrar nuestra propiedad”, dijo Tzour.

Sin embargo, según Shay Rabineau, director asociado del Centro de Estudios de Israel de la Universidad de Binghamton en Nueva York, Tu Bishvat es principalmente una festividad centrada en el amor de los israelíes por la naturaleza.

“Cuando nació el movimiento ambientalista israelí a principios de la década de 1960, organizaba caminatas en Tu Bishvat para concienciar al público sobre las zonas ecológicamente sensibles y para protestar por los planes estatales de construcción a gran escala en esas zonas. Los participantes veían el senderismo no solo como una actividad recreativa, sino como una forma de concienciar sobre el medio ambiente”, escribió Rabineau en Times of Israel.

Durante la festividad, miles de israelíes visitarán las rutas de senderismo del país para conectar con la naturaleza y, quizás, también para apreciar el ritmo más lento que generalmente se asocia con pasar tiempo en ella.

“Vemos que los procesos naturales son lentos y ocultos, que el desarrollo ocurre bajo la superficie”, escribió el periodista israelí Sivan Rahav-Meir. “No vemos resultados inmediatos, pero aun así debemos cuidar lo que plantamos y fortalecer nuestra determinación de ser pacientes. En una época en la que esperamos con impaciencia dos marcas azules junto a nuestro mensaje de WhatsApp, se nos recuerda una vez al año lo que más necesitamos: paciencia, esfuerzo constante, dedicación. Todo esto, al final, trae los ansiados resultados y frutos maravillosos”.

A pesar de su pequeño tamaño, las avanzadas tecnologías agrícolas del Estado judío lo han convertido en un modelo a seguir para países con climas áridos y escasez de agua. Israel se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías que abordan los desafíos del clima árido, desde California y África hasta Oriente Medio y Australia.

Las tecnologías hídricas y verdes de Israel también se han convertido en valiosas herramientas para impulsar las relaciones diplomáticas en todo el mundo. En mayo de 2022, Israel firmó un acuerdo para exportar tecnología agrícola a Azerbaiyán. Este país, de mayoría musulmana, se ha convertido en un socio político cercano para Jerusalén debido a su proximidad geográfica con Irán, un país que amenaza tanto a Israel como a Azerbaiyán.