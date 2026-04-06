Los árabes no ayudaron a los Estados del Golfo: ¿qué consideran como la fuente central de inestabilidad en Oriente Medio?

Ante las crecientes amenazas de Irán contra los países del Golfo, la respuesta del mundo árabe ha sido débil o inexistente, evidenciando profundas divisiones regionales. Se explica en parte por la persistencia de una narrativa política que sigue señalando a Israel como el principal problema, incluso cuando la amenaza iraní se vuelve cada vez más directa. Crédito foto: AFP/vía Getty Images

Los recientes ataques iraníes con misiles y drones contra los Estados del Golfo —incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait— han puesto de manifiesto una profunda y creciente fractura dentro del mundo árabe.

Mientras que los Estados del Golfo se encuentran directamente en la línea de fuego, su frustración no se dirige solo hacia Teherán, sino cada vez más hacia otros estados árabes cuya respuesta ha sido tenue, simbólica o completamente inexistente. Para los Estados del Golfo, la reacción árabe no es más que ruido de fondo.

Durante décadas, el mundo árabe se ha organizado en torno a una única narrativa política: Israel es la amenaza central para la estabilidad regional. Esta narrativa ha moldeado la diplomacia, los medios de comunicación, la educación y el discurso público en todo el mundo árabe. Ha servido a los regímenes árabes como una herramienta de legitimidad y desvío: una forma de redirigir las frustraciones internas hacia un enemigo externo.

La falta de ayuda de los árabes a los Estados del Golfo parece deberse al deseo de seguir presentando a Israel, y no a Irán, como el asunto político central.

Si Irán se convierte en la amenaza principal reconocida universalmente, esa narrativa se derrumba. Por ello, existe una vacilación subyacente en algunas partes del mundo árabe a desplazar públicamente el foco de atención lejos de Israel y redefinir a Irán como el enemigo principal. Reconocer a Irán como la amenaza primaria conlleva costos políticos e ideológicos en el mundo árabe. La inacción árabe está impulsada principalmente por el miedo, la debilidad y la división, pero se ve reforzada por una persistente renuencia a abandonar por completo la antigua narrativa regional centrada en Israel.

Si los estados árabes se movilizaran plenamente en defensa de los Estados del Golfo frente a Irán —en los ámbitos político, militar y retórico— se verían obligados a enfrentar una verdad incómoda: que la principal amenaza para la seguridad árabe ya no coincide con la narrativa antiisraelí que ha definido a la región durante generaciones.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, criticó recientemente lo que describió como el fracaso de los países árabes e islámicos en responder de manera eficaz a las crecientes amenazas iraníes contra los Estados del Golfo.

En una publicación en X, Gargash escribió que los países del Golfo están enfrentando ataques repetidos por parte de Irán, lo que plantea preguntas urgentes sobre la eficacia de instituciones como la Liga Árabe, con 22 miembros, y la Organización de Cooperación Islámica, la segunda organización intergubernamental más grande del mundo después de las Naciones Unidas, con 57 estados miembros en cuatro continentes.

Subrayó que cualquier crítica a la presencia occidental o estadounidense en Oriente Medio sería «no objetiva» si los propios países árabes e islámicos no actúan de manera significativa frente a tales amenazas.

«Con esta ausencia e incapacidad [árabe e islámica], no sería aceptable más adelante hablar del declive del papel árabe e islámico ni criticar la presencia estadounidense y occidental».

Las declaraciones de Gargash reflejan la creciente frustración en los Estados del Golfo ante lo que se percibe como reacciones mayormente simbólicas o retóricas por parte de árabes y musulmanes, que a menudo no han llegado a implementar medidas concretas o estrategias de disuasión.

La crítica de Gargash indica que los árabes de los Estados del Golfo han comenzado a cuestionar la fiabilidad de la solidaridad árabe tradicional. Esa puede ser la razón por la que algunos ya han empezado a ajustarse, acercándose a la cooperación en materia de seguridad con socios no árabes —incluidos Estados Unidos e Israel—, considerando respuestas militares más independientes y preparándose para un escenario en el que deban actuar solos.

Para los líderes del Golfo que observan sus cielos iluminarse con proyectiles entrantes, la falta de respuesta de muchos países árabes e islámicos ante los ataques iraníes no constituye un acto de solidaridad; es abandono y traición.

Más allá de las condenas habituales, el respaldo árabe más amplio ha sido extremadamente limitado.

Mientras que los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se han coordinado internamente, la movilización panárabe ha estado en gran medida ausente. Las respuestas árabes, por su parte, han consistido principalmente en declaraciones que condenan la escalada y en llamados a la moderación y a la desescalada.

Lo que falta desde la perspectiva del Golfo: coordinación militar, integración de defensa aérea más allá del CCG y alineamiento político contra la agresión iraní.

Sin embargo, no todos los estados árabes consideran a Irán como la amenaza principal.

Para los países del Golfo, Irán es una amenaza inmediata y cinética que apunta a su territorio. Sus acciones ponen en riesgo la seguridad energética y la estabilidad de los regímenes. El control del Estrecho de Ormuz es una preocupación existencial para los países del Golfo.

Otros árabes y musulmanes no parecen compartir esta preocupación. Para ellos, el régimen iraní es un adversario secundario o manejable.

Para los árabes y musulmanes que viven fuera de la región del Golfo, las prioridades internas y la estabilidad doméstica tienen precedencia. Muchos líderes árabes e islámicos enfrentan a poblaciones que se oponen a alinearse con Estados Unidos o con acciones militares israelíes. También es muy probable que teman represalias iraníes.

Estos líderes árabes y musulmanes temían que involucrarse en el conflicto pudiera ampliarlo hasta convertirse en una guerra regional a gran escala que representaría una amenaza directa para su seguridad nacional y para sus regímenes.

Muna Busamra, redactora jefa de Al-Bayan, un periódico en árabe con sede en Dubái, coincidió con la crítica de Gargash sobre la tibia reacción de los árabes y musulmanes ante los ataques de Irán contra los países del Golfo.

«Entre el silencio y la justificación, las posturas árabes han redibujado el mapa de la confianza y la asociación en la región», señaló Busamra.

«En la agresión terrorista iraní contra los estados del Golfo, la sorpresa no residió en la naturaleza de la amenaza, sino en la magnitud del vacío que dejó al descubierto el momento de la verdad. Las afirmaciones se desmoronaron, la retórica flaqueó y quedaron al descubierto sistemas enteros que durante mucho tiempo habían hablado de ‘solidaridad’ sin demostrar la capacidad de practicarla cuando se convirtió en una obligación.

«A la luz de esta escalada, el acontecimiento no fue meramente militar, sino un momento revelador de la realidad de la acción árabe e islámica. La pregunta ya no es teórica: ¿Dónde están las instituciones que supuestamente fueron creadas para situaciones como esta? ¿Dónde están la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica? ¿Y dónde están los países que durante tanto tiempo han estado a la vanguardia con grandilocuentes declaraciones sobre la seguridad nacional compartida?…

«Lo más peligroso es que algunas partes [árabes e islámicas] no solo dudaron, sino que apostaron en silencio por un resultado distinto. Apostaron a que el golpe [iraní] sería devastador y a que los estados del Golfo entrarían en un estado de confusión que reconfiguraría el equilibrio de poder en la región. Esta apuesta no fue inocente; más bien refleja una profunda mala lectura de la realidad y quizá un deseo implícito de ver un escenario diferente, incluso a costa de la seguridad de la región…

Los estados del Golfo, que siempre han estado presentes apoyando a su entorno árabe — política, económica y humanitariamente— no esperaban nada a cambio, pero ciertamente no esperaban que la ausencia se convirtiera en una postura, ni que el apoyo histórico fuera recibido con un frío silencio en un momento de amenaza directa.

«Esta experiencia redefinirá muchas suposiciones. Ya no será posible tratar los conceptos de ‘asociación’ y ‘hermandad’ de manera superficial, y las alianzas dejarán de construirse sobre cortesías para basarse en posiciones claras e intereses convergentes. La región avanza hacia una fase más franca… y menos tolerante con la ambigüedad…

«Los estados del Golfo, que han demostrado su resiliencia y su capacidad para gestionar crisis de manera eficaz, basarán sus decisiones futuras en un solo principio: quién estuvo presente cuando la presencia era necesaria».

El periodista mauritano Ould Salek, escribiendo en el periódico emiratí Al-Ain, también intervino en el debate sobre la falta de apoyo árabe e islámico a los estados del Golfo.

«Dado que la seguridad nacional árabe carece de sentido si no incluye la seguridad nacional del Golfo, los ciudadanos y residentes de los estados árabes del Golfo tienen derecho a preguntar con verdadera preocupación: ¿Dónde están las instituciones de acción árabe e islámica conjunta, entre ellas en primer lugar la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica, mientras los estados del Golfo están expuestos a amenazas directas y repetidas agresiones iraníes?… ¿Dónde están las grandes potencias árabes y regionales ahora que la situación se ha vuelto crítica y la seguridad del Golfo está en el ojo del huracán?…

«Durante décadas, estos países [del Golfo] abrieron sus puertas a millones de árabes, que se establecieron allí, trabajaron, construyeron hogares, criaron hijos y cuyos intereses y vidas se entrelazaron con la vida misma del Golfo. Estuvieron en un espacio árabe acogedor donde encontraron dignidad, oportunidad y estabilidad.

«El papel de los estados del Golfo no se limitó a acoger y proporcionar medios de vida; se extendió a apoyar a sus hermanos en tiempos de dificultad. Entre estas causas, la más destacada fue la palestina, que, de no ser por el apoyo del Golfo, se habría perdido. Cuando las economías árabes flaquearon, las ciudades se derrumbaron bajo el peso de la guerra o los pueblos buscaron un salvavidas, los estados del Golfo estuvieron presentes, ofreciendo asistencia, ayuda, socorro y apoyo económico y político…

«Pero el panorama regional actual revela una realidad que no puede ignorarse: los estados del Golfo consideran a Irán como la principal amenaza, debido a la geografía, la experiencia directa y las actividades de Irán en múltiples escenarios árabes. Por el contrario, otros estados árabes consideran a Israel como la amenaza más significativa dentro de sus prioridades…

«En última instancia, la verdad más innegable sigue siendo que la solidaridad árabe no debe ser selectiva ni basarse en dobles raseros. Palestina tiene derecho a recibir apoyo, pero nadie tiene derecho a usarla como pretexto para atacar al Golfo y luego exigir silencio árabe. Las causas justas no justifican la injusticia, los grandes eslóganes no borran la agresión, y quienes atacan al Golfo no se convierten en amigos simplemente porque enarbolen la bandera palestina».

Para los pueblos de los estados del Golfo, la conclusión es clara: cuando más importa, la solidaridad árabe es poco fiable y, contrariamente al discurso político en el mundo árabe, Israel no es la amenaza central para la estabilidad regional.

Khaled Abu Toameh, periodista galardonado radicado en Jerusalén.