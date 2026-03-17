La historia de una joven rabina frente al antisemitismo

Allyson Zakharoff, rabina de 35 años, relata su recorrido académico y profesional entre Estados Unidos, Roma y Jerusalén, su compromiso con el diálogo interreligioso y su visión sobre el crecimiento actual del antisemitismo.

Antes de convertirse en rabina, Allyson Zakharoff estudió en la universidad en Estados Unidos, donde nació, luego continuó en dos universidades pontificias de Roma y finalmente en Jerusalén, terminando su recorrido en Connecticut. Profundizó en el Islam y las relaciones con cristianos y musulmanes, y finalmente se formó en el Instituto Rabínico.

Hoy, esta joven rabina de 35 años, que ha tenido una sinagoga bajo su autoridad, acompaña el trabajo de diálogo del American Jewish Committee, la mayor organización de defensa judía, fundada en 1906 para combatir el antisemitismo en el mundo, promover valores democráticos y garantizar la seguridad de Israel. La rabina Zakharoff está estos días en Roma para una serie de encuentros en el Vaticano y en una universidad pontificia.

¿Es cierto que usted también ha estudiado durante mucho tiempo el Corán y el Islam? «Sí, y no creo que sea algo tan extraño. En mi experiencia personal ha significado mucho. Hay muchísimos judíos que quieren entender a otras personas, sus valores de referencia. También estudié en dos universidades pontificias (Gregoriana y Angelicum) precisamente para profundizar en el catolicismo. Haber estudiado el Corán me ha hecho comprender mejor a los musulmanes, para mí es una cuestión de personas, de relaciones, no de teoría».

¿Cuándo se convirtió en rabina? «Hace cuatro años. Después del recorrido previsto, que realicé en Filadelfia, donde hubo una ceremonia. Para mí fue un día maravilloso. Muchos de nuestros profesores hablaron durante mucho tiempo y todo culminó con la imposición de manos sobre nuestras cabezas y luego nos convertimos en rabinos de pleno derecho». ¿Siempre sale con la kippá en la cabeza?

«No siempre, solo cuando participo en funciones religiosas o durante el Shabat o en encuentros interreligiosos». ¿No la usa porque tiene miedo de ser blanco de actos antisemitas? «Hasta ahora no me ha pasado nada, pero soy consciente de que existen riesgos. En Nueva York, si la llevas, podrían gritarte. Así que normalmente no la llevo. Es un momento difícil para los judíos».

¿Cómo explica el aumento del antisemitismo? «A decir verdad, el antisemitismo siempre ha existido en la historia. Es cíclico. A veces se calma. Y parecía realmente haberse calmado, aunque, analizando el periodo de manera más amplia, ahora se entiende que en el fondo solo estaba bien escondido. Yo crecí en Long Island, fuera de Nueva York, y nunca había visto episodios antisemitas. Pero recuerdo a mi padre que me advertía de que el fenómeno no se veía, pero el antisemitismo siempre existía. Tenía razón. Ahora lo veo, no continuamente, pero sí constantemente desde el 7 de octubre en adelante. Incluso hace un tiempo en Italia…»

¿Qué ocurrió? «Estaba en un taxi en Turín hace algunos días y me puse a hablar con el taxista, que en un momento comentó que los judíos tienen mucho poder y mucho dinero. Este cliché es fruto de un prejuicio cultural evidente. Así que, volviendo a su pregunta sobre el antisemitismo, no sé si ha aumentado, pero seguro que hoy es más evidente y es macroscópico. La gente se siente libre de expresar juicios negativos sobre los judíos. Para mí, la guerra no es la causa del antisemitismo, más bien ha permitido a las personas sentirse libres de expresarse de manera crítica, hostil o negativa. Como si se hubieran quitado los frenos».

¿El hecho de que ahora haya también otra guerra en Irán puede influir en un mayor crecimiento del antisemitismo? «Probablemente sí. Las personas encontrarán cualquier excusa para expresarse negativamente. Si miramos la historia, el fenómeno nos hace entender que cada generación, prácticamente desde hace dos mil años, se inventaba motivos para odiar a los judíos aunque ninguno de estos motivos fuera válido. En la Edad Media culpaban a los judíos de la peste negra. Los judíos no se enfermaban tanto, al menos no como los demás, porque iban regularmente al Mikveh (baño ritual judío) y esto era suficiente para señalarnos. En los años treinta, si la economía mundial iba mal, era culpa nuestra. Ahora la gente mira e inculpa a Israel de todo lo que no va bien. Siempre hay una excusa para odiar a los judíos. Y quizás será así también con la guerra en Irán: alguien acabará culpando solo a los judíos».

¿Qué ve para los judíos en el futuro? «Que irá mejor. El judaísmo me enseña a ser optimista. Si lees la Torá, nosotros solo queremos vivir en paz. Yo creo que las cosas mejorarán. Pero todos somos parte de la solución. No solo los judíos. Todos. Pero debemos entender cuál es esa solución y para mí, en parte, es el diálogo». ¿Qué espera de la Iglesia católica y del Papa en este momento histórico? «Esperamos una Iglesia que escuche a los judíos. Porque no hay solo un punto de vista en el judaísmo, sino una multiplicidad de puntos de vista judíos. Y también esperamos una Iglesia que se exprese contra el antisemitismo. El Papa León habló con fuerza contra el antisemitismo. Necesitamos más cosas de este tipo. Y luego enseñar la historia a los católicos, a los niños, a los jóvenes. El antisemitismo es un mal que debe combatirse y sanarse».

No hay muchas mujeres rabinas. ¿Es fácil este papel en un mundo tan masculino? «En América hay muchas mujeres rabinas. Fuera de América, menos. Así que realizo este trabajo con gran honor y responsabilidad, también para ayudar a las personas a entender que existen mujeres rabinas».