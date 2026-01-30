La historia de Mina Weil, la mujer judía de casi 100 años que sobrevivió al fascismo en la Italia de Mussolini

Este 27 de enero de 2026, en el marco de la Conmemoración Internacional del Holocausto, la historia de Mina Weil, escritora y sobreviviente del Holocausto, volvió a cobrar fuerza a través de redes sociales, donde su testimonio ha conmovido a miles de personas alrededor del mundo. Su voz, firme y lúcida, es un llamado a no olvidar y a comprender que detrás de cada cifra hubo vidas, familias y sueños interrumpidos.

Nacida en Montefalcone, Italia, en 1926, Mina Weil ha dedicado gran parte de su vida a preservar la memoria de lo que vivió durante la persecución nazi-fascista en Europa.

Hoy, a punto de cumplir 100 años, fue entrevistada en su hogar, desde donde relató con sorprendente claridad episodios de una Italia marcada por el autoritarismo, el miedo y la exclusión.

Vivir bajo el fascismo de Mussolini

Mina recuerda con precisión el momento en que su vida cambió para siempre:

“No me puedo olvidar esa escena. Papá estaba con el diario en que se anunciaban las leyes raciales de Mussolini. Daban a los judíos 6 meses para irse.”

La Italia fascista imponía obediencia absoluta.

“Cuando Mussolini hablaba, toda Italia tenía que escucharlo”, relata.

Desde temprana edad, Mina fue testigo de una sociedad controlada, donde incluso la educación femenina estaba limitada a tareas domésticas, porque —según el régimen— el rol de la mujer debía reducirse al hogar.

Durante la guerra contra Etiopía (1935–1936), recuerda otro episodio que la marcó profundamente:

“Mussolini obligó a todas las mujeres a entregar su anillo de oro y a cambio recibían uno de acero. Mi mamá también tuvo que hacerlo. Fue una guerra muy cruel. Necesitaba dinero para las armas”.

Años después, cuando el dictador intentó huir con ayuda alemana, los partisanos descubrieron cofres repletos de joyas.

“¿Qué había? Anillos de oro”, recuerda Mina.

El exilio y la pérdida

Con apenas 12 años, sin hablar español y tras 18 días en el mar, Mina y su familia lograron huir a Argentina.

“Yo entendía que nos teníamos que ir, pero no lo que significaba. Lo entiendes cuando el barco se aleja y llegas a un puerto oscuro, en un día nublado”.

No todos tuvieron la misma suerte. Su tía Lea, hermana de su padre, intentó llegar a Haifa junto a otros judíos en una pequeña embarcación.

“Los ingleses los mandaron de vuelta a los brazos de los nazis. Fueron asesinados”.

Mina logró integrarse a la sociedad argentina, aunque el anhelo de llegar a Israel siempre estuvo presente.

Ese sueño no se concretó debido a la enfermedad de su esposo Alfredo, quien falleció pocos meses después de ser diagnosticado con un tumor cerebral.

Escribir para no olvidar

Con una vida marcada por la memoria, Mina decidió escribir.

“Escribí varios cuadernos así, que juntos son el libro”, explica.

Su obra principal se titula El último día, en referencia al último día que pasó en Italia antes del exilio.

“¿Qué más quiero? Familia. Lo único que pido es que el corazón me aguante tanta emoción”, dice, visiblemente conmovida.

Una memoria viva

En este Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el testimonio de Mina Weil recuerda que la memoria no es pasado, sino una responsabilidad presente.

Su voz, firme y lúcida, es un llamado a no olvidar y a comprender que detrás de cada cifra hubo vidas, familias y sueños interrumpidos.

