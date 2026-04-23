La doctrina de escalada de Teherán: ¿Por qué Irán ataca ahora a todo el Oriente Medio?

La estrategia de Teherán ya no se limita a guerras indirectas: con una doctrina de “escalada controlada”, Irán responde de forma directa y simultánea en distintos frentes para disuadir a sus enemigos y redefinir el equilibrio regional. En un contexto de conflicto abierto tras ataques de Estados Unidos e Israel, esta política busca imponer nuevas reglas de juego en Medio Oriente, ampliando el alcance de la confrontación más allá de las tradicionales guerras por intermediarios.

Los recientes ataques con misiles y drones de Irán en el Golfo Pérsico marcan una peligrosa expansión de la guerra regional de la República Islámica. Irán parece estar ampliando el campo de batalla más allá de los blancos estadounidenses e israelíes, presionando a los estados del Consejo de Cooperación del Golfo que anteriormente habían intentado mantener la neutralidad en el conflicto. Esta estrategia corre el riesgo de convertir a posibles mediadores en adversarios, al tiempo que fortalece la cooperación en materia de seguridad regional entre Israel, Estados Unidos y los estados árabes suníes. La escalada iraní refleja vulnerabilidades internas dentro del régimen clerical, incluyendo la crisis económica, la represión política y el creciente malestar interno. Al proyectar poder externamente, Teherán busca reforzar su autoridad ideológica y desviar la atención de la inestabilidad interna. En última instancia, la creciente agresión iraní podría lograr lo contrario de su objetivo: acelerar la formación de una coalición regional más amplia, decidida a contener sus ambiciones y restaurar la estabilidad en el Oriente Medio. Los recientes ataques con misiles y drones de Irán en el Golfo Pérsico señalan un peligroso giro estratégico. Lo que antes parecía ser una confrontación principalmente entre Teherán, Israel y Estados Unidos se está transformando rápidamente en un conflicto regional más amplio. Al llevar a cabo ataques militares contra Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, la República Islámica ha ampliado el campo de batalla y puesto en riesgo la estabilidad de todo Oriente Medio.

El 7 de marzo de 2026, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió disculpas públicamente a los países vecinos del Golfo Pérsico después de que los ataques con misiles y drones iraníes activaran las alertas de defensa aérea en dichos estados. En una declaración televisada, expresó su pesar por los ataques y afirmó que Teherán detendría los ataques contra los países vecinos a menos que los ataques contra Irán se originaran en su territorio. Pero incluso mientras hablaba, las sirenas de defensa aérea y las interceptaciones de misiles continuaban en toda la región del Golfo.

Para muchos gobiernos de Oriente Medio, la contradicción es evidente. La disculpa de Irán pareció menos un esfuerzo genuino de desescalada y más una táctica iraní habitual: un intento retórico de control de daños mientras continúa su agresión.

Este patrón no es nuevo. Durante décadas, la República Islámica ha seguido una estrategia que combina diplomacia, negación y engaño con un expansionismo implacable. El resultado es una doctrina geopolítica que no solo busca confrontar a Israel o Estados Unidos, sino también remodelar todo el Oriente Medio bajo el dominio ideológico y estratégico de Teherán.

Los líderes iraníes han presentado durante mucho tiempo su postura militar como defensiva, pero la realidad que se desarrolla en el Oriente Medio cuenta una historia muy diferente. Misiles disparados hacia territorio saudí, drones interceptados sobre ciudades del Golfo y ataques vinculados a grupos afines a Irán en múltiples escenarios apuntan a una estrategia de coerción más amplia. En lugar de limitar su conflicto a adversarios directos, Teherán presiona cada vez más a estados neutrales o semineutrales para expandir el campo de batalla.

Las declaraciones de Muhammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, lo dejaron claro. Ghalibaf declaró en redes sociales que la doctrina de defensa de Irán sigue la guía ideológica del liderazgo revolucionario de la República Islámica y advirtió que la paz seguirá siendo imposible mientras existan bases militares estadounidenses en la región.

Esta declaración constituyó, en la práctica, una amenaza estratégica para todos los estados de Oriente Medio que albergan fuerzas estadounidenses. Confirmó lo que los líderes regionales sospechaban desde hace tiempo: Irán considera a toda la estructura de seguridad del Golfo, no solo a Israel, como un objetivo legítimo.

Uno de los aspectos más llamativos de la reciente escalada iraní es que ha arrastrado al conflicto a estados que intentaban activamente evitar la confrontación. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo habían realizado esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones entre Irán y sus adversarios. Omán, por ejemplo, había desempeñado un papel mediador clave en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, los misiles y drones iraníes han colocado ahora a estos mismos estados directamente en la línea de fuego. Estratégicamente, este enfoque resulta desconcertante. Al atacar territorios del Golfo o permitir que los proyectiles caigan cerca de infraestructuras críticas, Teherán corre el riesgo de convertir a potenciales mediadores en adversarios decididos. Los analistas llevan tiempo advirtiendo que los ataques contra los estados del Golfo podrían derrumbar la delicada neutralidad de la región y empujar a los gobiernos árabes a una mayor alineación con Estados Unidos e Israel. En otras palabras, la escalada de Irán podría estar fortaleciendo la misma coalición a la que dice oponerse.

El comportamiento de la República Islámica no puede entenderse únicamente en términos militares. En su esencia reside un marco ideológico arraigado en la doctrina de Vilayat-e-Faqih: «La tutela del jurista islámico». Este sistema, creado tras la Revolución iraní, otorga la máxima autoridad política al liderazgo clerical en lugar de a las instituciones electas. El resultado es un régimen híbrido en el que existe la política electoral, pero el poder real reside en una élite religiosa que define la política exterior mediante la confrontación ideológica.

Para este liderazgo, el dominio regional no es meramente una ambición estratégica, sino una obligación revolucionaria. Desde Irak hasta Siria, Líbano y Yemen, Teherán ha cultivado redes de aliados que extienden su influencia mucho más allá de sus fronteras. Estas redes permiten a Irán librar una guerra asimétrica manteniendo una negación plausible. La expansión de esta estrategia al propio Golfo Pérsico marca una nueva y peligrosa fase.

La confrontación de Irán con los estados del Golfo no solo es militarmente temeraria, sino también económicamente autodestructiva. El Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz conforman una de las arterias más vitales del comercio mundial. Las perturbaciones en la región afectan a los mercados energéticos, las rutas comerciales marítimas y las cadenas de suministro industriales estratégicas.

Las acciones iraníes que amenazan las rutas marítimas corren el riesgo de desestabilizar no solo las economías regionales, sino también las industrias tecnológicas globales. Qatar, por ejemplo, desempeña un papel importante en la exportación de helio, un recurso crítico utilizado en la fabricación de semiconductores y tecnologías avanzadas. Cualquier interrupción en la logística del Golfo tiene repercusiones en diversos sectores, desde la inteligencia artificial hasta la industria aeroespacial.

Si el objetivo de Teherán es imponer costos a sus adversarios, debe reconocer que tales interrupciones inevitablemente perjudicarán también al propio Irán. El aislamiento económico, la presión de las sanciones y la fuga de inversores son consecuencias previsibles de la escalada del conflicto regional. En términos estratégicos, el enfoque actual de Irán se asemeja a un autogol económico: una política que socava su propia estabilidad a largo plazo.

La agresión externa de la República Islámica refleja profundas vulnerabilidades internas. Años de dificultades económicas, escándalos de corrupción y represión política han erosionado la confianza pública en el Gobierno. Las protestas antigubernamentales han sacudido repetidamente al régimen, revelando un descontento generalizado en la sociedad iraní. Por lo tanto, el liderazgo en Teherán se enfrenta a un dilema familiar.

Los sistemas autoritarios suelen intentar consolidar su poder redirigiendo la frustración interna hacia enemigos externos. La confrontación exterior se convierte en una herramienta para la cohesión interna. En este contexto, la escalada en el extranjero puede tener un propósito político interno: reforzar la narrativa de que Irán está rodeado de fuerzas hostiles y debe unirse en torno a su liderazgo revolucionario. Sin embargo, tales estrategias conllevan un riesgo enorme. La historia demuestra que los regímenes que dependen del conflicto externo para mantener su legitimidad a menudo aceleran su propia caída.

Oriente Medio enfrenta ahora una cuestión estratégica crucial: ¿Continuará la campaña de intimidación de Irán sin control, o coordinarán los Estados regionales amenazados una respuesta colectiva? La creciente convergencia de intereses de seguridad entre Israel y varios Estados árabes representa un posible resultado. La escalada iraní podría acelerar inadvertidamente la cooperación regional contra las ambiciones de Teherán. Los procesos de normalización iniciados en los últimos años podrían adquirir una urgencia renovada si los Estados del Golfo concluyen que las amenazas de Irán no solo van dirigidas a Israel, sino a todo el orden regional.

Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue siendo un factor central en la ecuación estratégica. En la estrategia de Teherán, las instalaciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico funcionan tanto como elementos disuasorios como posibles objetivos. Las reiteradas advertencias de Irán sobre estas bases indican que el régimen considera la arquitectura de seguridad estadounidense como un obstáculo crucial para sus ambiciones regionales.

Otro factor que moldea el futuro de Irán es la cuestión del liderazgo. La República Islámica enfrenta ahora un profundo vacío político. A pesar del descontento generalizado con el régimen, aún no ha surgido ninguna figura de oposición unificada capaz de movilizar a la población en torno a una visión alternativa coherente. Esta ausencia de liderazgo permite al clero gobernante mantener su control del poder, incluso ante la creciente frustración pública. Sin embargo, la historia sugiere que estas condiciones rara vez permanecen estáticas. Las presiones generadas por el estancamiento económico, el aislamiento internacional y la disidencia interna pueden converger para provocar un cambio político transformador.

Para Irán, el principal desafío reside en si surgirá un nuevo liderazgo capaz de reconciliar al país con sus vecinos y la comunidad internacional antes de que el sistema actual empuje a la región a un conflicto de mayor envergadura.

Los recientes ataques con misiles y drones del régimen iraní en el Golfo revelan una peligrosa realidad estratégica: la confrontación de Teherán ya no se limita a Israel o Estados Unidos. Se está convirtiendo en una campaña de intimidación más amplia contra todo el orden de Oriente Medio.

Al atacar o amenazar a los Estados del Golfo que habían buscado la neutralidad, la República Islámica corre el riesgo de unir a la región en su contra. Al intensificar la presión militar mientras ofrece disculpas diplomáticas vacías, expone la contradicción que subyace a su estrategia. Y al priorizar la confrontación ideológica sobre la estabilidad económica, pone en riesgo el bienestar del pueblo iraní.

Si la trayectoria actual continúa, Irán no logrará dominar a Oriente Medio. En cambio, podría conseguir lo contrario: empujar a sus vecinos, Estados Unidos e Israel, a una coalición cada vez más unificada, decidida a contener las ambiciones de un régimen cuya ideología revolucionaria ha convertido el liderazgo regional en un estado de guerra permanente.

Fuente: BESA – Centro Begin-Sadat para Estudios Estratégicos

Salah Uddin Shoaib Choudhury es editor de la publicación Blitz, con sede en Bangladesh, y comentarista sobre extremismo islamista, terrorismo y geopolítica del sur de Asia.