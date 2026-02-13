La Doctora israelí Shimrit Maman será la primera mujer en presidir la Agencia Espacial de Israel

La Dra. Shimrit Maman es la presidenta del comité directivo de la Agencia Espacial de Israel, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en encabezar el organismo.

Maman está a cargo de dirigir la política espacial del Estado judío. Entre sus funciones se incluyen el desarrollo de nuevos programas e iniciativas, la promoción de colaboraciones con agencias espaciales internacionales y el asesoramiento al ministerio en materia de financiamiento, planificación de trabajo y definición de presupuestos, además de impulsar el desarrollo de infraestructura espacial.

En los últimos años, varios avances militares y estratégicos han estado estrechamente vinculados a capacidades desarrolladas en el espacio. Entre ellos se destaca el lanzamiento exitoso del satélite de comunicaciones Dror-1, diseñado para ofrecer un sistema más confiable y resistente a interferencias.

Asimismo, la red satelital israelí fue utilizada para tareas de inteligencia a gran escala, capturando decenas de millones de kilómetros cuadrados mediante vigilancia diurna y nocturna y generando más de 12.000 imágenes satelitales de territorio iraní antes y durante la Operación Rising Lion.

En ese mismo período, Israel también protagonizó un hecho inédito al interceptar un misil balístico hutí en el espacio exterior mediante el sistema de defensa antimisiles Arrow, en lo que fue considerado el primer episodio de guerra espacial.

Con 45 años, Maman cuenta con más de dos décadas de experiencia en tecnología espacial. Ha dirigido la oficina regional en Israel de la Plataforma de las Naciones Unidas para Información Espacial para la Gestión de Desastres y Respuesta a Emergencias, y se desempeñó como representante israelí ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre.

Actualmente, es directora del Centro de Imágenes de la Tierra y Planetarias de la Universidad Ben-Gurion del Néguev.

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es su trabajo en la promoción de la participación femenina en el sector espacial. Lidera la iniciativa SheSpace, reconocida internacionalmente por impulsar y acompañar a mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente en este ámbito.

La ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, afirmó que Maman es “una científica líder y respetada, con una trayectoria comprobada en la promoción de colaboraciones intersectoriales e internacionales, en la gestión de programas espaciales innovadores y en la conducción de procesos estratégicos con una amplia gama de socios”.

“Estoy convencida de que conducirá a la Agencia Espacial de Israel hacia una nueva era de avances científicos y tecnológicos y fortalecerá la posición internacional de Israel como potencia espacial”, agregó la ministra.

Por su parte, Maman agradeció la designación y expresó: “Estoy entusiasmada por la oportunidad de liderar la Agencia Espacial de Israel y dar forma, junto a socios en Israel y en todo el mundo, a la próxima generación de operaciones espaciales israelíes”.