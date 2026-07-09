La delegación israelí de ayuda humanitaria prolonga su labor en Venezuela

El trabajo de ayuda en Venezuela por parte de la delegación israelí para el alivio de terremotos continuará por dos semanas adicionales después de que la presidenta interina Delcy Rodríguez se reuniera con el Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa’ar para solicitar la extensión, anunciaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa de Israel el miércoles. Crédito foto: FOREIGN MINISTRY, IDF SPOKESPERSON’S UNIT

La decisión fue aprobada por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Con una pequeña delegación de solo 30 personas, la presencia israelí en Venezuela se ha centrado en el diseño de un plan nacional de reconstrucción, que Rodríguez espera comenzar a implementar.

Como parte del plan, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a mapear y categorizar aproximadamente 1,300 edificios el lunes, clasificándolos como o bien a demoler o potencialmente recuperables a pesar de los daños.

Además, el General de Brigada del IDF Elad Edri dijo que los ingenieros del IDF han brindado orientación a Venezuela sobre cómo manejar escombros de edificios dañados.

El plan plurianual es un logro importante de la delegación israelí, y Venezuela lo aprobó en cuestión de días, en lugar de las semanas o meses que normalmente llevaría desarrollarlo.

Edri dijo que la gravedad del desastre requería un pensamiento rápido y fuera de lo común.

Después del terremoto del 24 de junio, la delegación del IDF voló desde Israel el 30 de junio y aterrizó en Venezuela el 1 de julio después de múltiples escalas complejas, dijo Edri.

Explicó que, dada la actual confusión, otras delegaciones que querían ayudar con el desastre necesitaron cuatro o cinco días de viaje y espera para llegar a los lugares afectados por el desastre.

Incluso el IDF no pudo volar directamente a Caracas; en cambio, volaron a Valencia y luego viajaron internamente a Caracas.

El domingo, el Ministerio de Información de Venezuela anunció que el número de muertos había aumentado a 3,342.

La nueva cuenta también sitúa el número de heridos en 16,470, mientras que el número de personas sin hogar ha aumentado a 17,345. Según funcionarios estatales, casi 200 edificios han colapsado.

Algunas de las personas sin hogar están viviendo en refugios oficiales y otras en campamentos de tiendas de campaña. Una cuenta no oficial pero ampliamente utilizada de desaparecidos ronda los 41,000.

Yonah Jeremy Bob y Miriam Sela-Eitam contribuyeron a este informe.