La capital europea del antisemitismo: «Lo que pasó en Alemania está empezando aquí»

Tras el 7 de octubre, el presidente del Gobierno español visitó Israel en señal de solidaridad, pero durante los dos años siguientes hizo todo lo posible por presentar a su país como un foco de odio.

El 23 de noviembre de 2023, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a Israel. Un mes y medio después de la masacre de Simjat Torá, los líderes mundiales seguían llegando para realizar visitas de solidaridad. Sánchez no había sido considerado amigo de Israel hasta entonces, pero tampoco se le había definido como un actor hostil, y frente a la absoluta maldad de Hamás, era fácil solidarizarse con Israel. Ese, al menos, era el propósito declarado de su visita.

Pronto quedó claro que el presidente del Gobierno español había llegado con un plan calculado y deliberado que no necesariamente coincidía con el apoyo a Israel. Todo comenzó dos días antes, cuando nombró a Sira Rejón ministra de Juventud e Infancia, una política española que había pasado parte de su infancia en el pueblo de Anata, en Judea y Samaria, donde aún viven su padre y su hermano palestinos. Rejón había justificado la masacre de aquel sábado negro, mientras se difundían vídeos impactantes en las redes sociales, argumentando que «Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio». También fue una de las 21 miembros del Parlamento Europeo que votaron en contra de una resolución que condenaba a Hamás tras la masacre, de un total de 545 que emitieron su voto.

Ese mismo día, Sánchez visitó el kibutz Be’eri y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Al día siguiente, comenzó el primer alto el fuego entre Israel y Hamás. Sánchez viajó al lado egipcio del cruce de Rafah y ofreció una rueda de prensa conjunta con el primer ministro belga, Alexander De Croo. «La matanza indiscriminada de civiles, incluyendo a miles de niños y niñas, es completamente inaceptable», declaró, exigiendo el fin de la guerra y acusando a Israel de violar el derecho internacional.

Israel reaccionó con consternación y el embajador español fue convocado para recibir una reprimenda. Una semana después, Sánchez endureció sus acusaciones en una entrevista con la televisión española, afirmando: «Dudo seriamente que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario». En esta ocasión, Israel llamó a consultas a su embajador en Madrid y volvió a convocar al embajador español para reprenderlo. A partir de ese momento, la relación comenzó a deteriorarse.

Desde entonces, España se ha convertido en la voz más crítica contra Israel en la Unión Europea. En mayo de 2024, reconoció un Estado palestino, junto con Irlanda y Noruega. Posteriormente, prohibió la importación de productos de Judea y Samaria, impuso un embargo de armas, presionó para que Israel fuera expulsado del Festival de Eurovisión y, cuando se aprobó su participación, decidió no retransmitir el concurso, por primera vez desde 1961. España ha actuado en contra de Israel en los tribunales de La Haya y apoya las sanciones contra este país y la anulación de su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El 14 de mayo de 2025, en torno al Día de la Independencia y la conmemoración del Día de la Nakba, Sánchez declaró desde el podio del Congreso de los Diputados que Israel era un «Estado genocida».

Una expresión particularmente contundente de la postura de Sánchez se produjo en septiembre de 2025, cuando el equipo ciclista israelí Israel Premier Tech participó en la Vuelta a España. Tras las reiteradas protestas propalestinas que interrumpieron la carrera, la etapa final en Madrid fue cancelada por primera vez en la historia del evento. Sánchez no condenó a los manifestantes. En cambio, declaró: «Expresamos nuestra admiración por el pueblo español que se moviliza por causas justas como la palestina». Al día siguiente, pidió la exclusión de Israel de las competiciones deportivas.

Israel no cerró su embajada en Madrid, pero se abstuvo de nombrar un embajador permanente, designando en su lugar a Dana Ehrlich como encargada de negocios. Más recientemente, Israel intensificó su respuesta y expulsó a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar de Kiryat Gat (una sede de coordinación estadounidense-israelí en el sur de Israel), alegando «la obsesión antiisraelí del gobierno español de Sánchez y el grave perjuicio a los intereses israelíes y estadounidenses, incluso durante la guerra contra Irán».

Las relaciones diplomáticas entre ambos países han alcanzado su punto más bajo desde su establecimiento en enero de 1986, una normalización que, de hecho, fue impulsada en su momento por el Partido Socialdemócrata.

«Durante muchos años, España adoptó una postura proárabe y propalestina, pero no cabe duda de que, desde el 7 de octubre y la Guerra de las Espadas de Hierro, las relaciones han llegado a un nuevo mínimo histórico», declaró una fuente diplomática israelí a Israel Hayom esta semana. «Según la definición occidental aceptada —la de la IHRA—, nos encontramos ante un gobierno antisemita, ya que incluye la demonización, la deslegitimación y un doble rasero hacia el Estado judío. Lamentablemente, esta situación no hace más que intensificarse y se prevé que se agrave aún más, dado que el presidente del Gobierno español se enfrenta a un año electoral y cree que atacar a Israel beneficia sus intereses políticos».

El blanco más fácil

Pedro Sánchez, de 54 años y natural de Madrid, es uno de los políticos más experimentados, tenaces y calculadores de Europa, y, según algunos, el más exitoso. Economista de formación y doctorado, trabajó en la Unión Europea y en la ONU antes de iniciar su carrera política en 2004 en el Ayuntamiento de Madrid y, posteriormente, en el Parlamento español. En 2014, fue elegido inesperadamente secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero tras dos derrotas consecutivas frente al presidente del Gobierno, el derechista Mariano Rajoy, fue destituido en un golpe interno del partido en octubre de 2016.

Su regreso a la política comenzó con lo que él mismo describió como un viaje de nueve meses por España en su viejo Peugeot 407; una historia que más tarde resultó ser en gran medida un mito publicitario, aunque sí consolidó la base de su partido. En mayo de 2017, regresó al frente del partido y, en junio de 2018, logró derrocar a Rajoy mediante una moción de censura, jurando el cargo de primer ministro.

En las elecciones de 2023, obtuvo menos escaños que el Partido Popular (PP), de derecha, pero consiguió formar un gobierno minoritario gracias al apoyo de los separatistas catalanes y a una ley que concedía amnistía a sus líderes. Así nació su actual gobierno, que se sustenta en la extrema izquierda y en los partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco.

El Dr. Eyal Robinson, de la Universidad de Ariel, experto en relaciones internacionales, contextualizó la cuestión: «España muestra una postura hostil hacia los intereses estadounidenses dentro de la OTAN. Es el único país que se negó a cumplir el objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB y rechazó la solicitud estadounidense de utilizar bases españolas en la guerra contra Irán. Trump la amenazó con medidas económicas». Robinson señaló una contradicción: «España adopta una postura intransigente contra Rusia e Israel, pero se acerca a China, cuyo apoyo necesita para distanciarse de Estados Unidos, a pesar de las violaciones de los derechos humanos. Esta política no se basa en principios, sino en cálculos políticos».

Robinson afirmó que este impulso proviene de la política interna y de la supervivencia política personal de Sánchez. «La contradicción se explica por consideraciones de coalición y la presión sobre la integridad de su gobierno. Alrededor del 77% de los españoles ve con malos ojos a Trump y sus políticas, y el 76% se opone a la guerra contra Irán. Sánchez interpreta las tendencias y se presenta como el que planta cara al agresor». No fue casualidad que Sánchez eligiera el lema «No a la guerra», que lo enfrentó directamente al presidente estadounidense, pero que también le reportó un ligero repunte en las encuestas. Los españoles siguen marcados por la participación de su país en la guerra de Irak en 2003 y se oponen mayoritariamente a las guerras, algo que Sánchez conoce bien.

Israel, añadió el Dr. Robinson, es «un blanco fácil».

«A diferencia de cuestiones de gran calado como las relaciones con la OTAN, donde la confrontación podría desencadenar una crisis económica o dañar la posición de España en Bruselas, la retórica extremista contra Israel no conlleva ningún coste político interno», afirmó. «Cancelar acuerdos de venta de armas no perjudicará la economía, pero la ventaja política que supone posicionarse como defensor de los intereses españoles es evidente».

Juan Caldés, director de asuntos gubernamentales de la Asociación Judía Europea, residente en Madrid, coincidió con este análisis. «Sánchez es un oportunista. Eligió un objetivo fácil y comprendió lo que une a la izquierda. Antes del 7 de octubre, no era antisemita y no hablaba mucho de Israel, pero quiere convertirse en el líder de la izquierda socialista global. Viajó a China y defendió la idea de que ambos países están del lado correcto de la historia, lo cual es una traición. Durante décadas, España fue un socio fiable de Occidente, y ahora, en lugar de continuar esa alianza, estamos del lado de Irán, Venezuela y China».

La ambición de Sánchez por liderar la izquierda global es evidente más allá de las fronteras de España. El fin de semana anterior, organizó una cumbre internacional de izquierda en Barcelona con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. En Europa, la impopularidad de Trump le permite a Sánchez liderar la diplomacia en varios temas, adelantándose a países más grandes como Alemania e Italia, presentándose como quien acertó desde el principio en cómo tratar con países como Estados Unidos e Israel. En materia de inmigración, también está liderando a España contracorriente: actualmente dirige una campaña de regularización para aproximadamente medio millón de inmigrantes indocumentados, en un momento en que la mayor parte del continente avanza hacia restricciones más estrictas a la entrada de inmigrantes.

Esta semana, percibiendo una oportunidad en el círculo diplomático de la UE en Bruselas, comenzó a impulsar una propuesta para cancelar el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE, firmado en 1995 para facilitar el comercio, crear un marco para el diálogo político bilateral y promover la cooperación científica, tecnológica y cultural. Se trata de un acuerdo de importancia estratégica que brinda a Israel fácil acceso y amplias oportunidades económicas en Europa. Sánchez trabaja para socavarlo porque cree que la presión económica sobre Israel influirá en sus decisiones y creará una realidad que beneficie a los palestinos y sus simpatizantes.

Antisemitismo institucionalizado

Una encuesta realizada en 2025 por la empresa IPSOS, entre 4400 europeos, reveló que el 24 % de los españoles responsabiliza a los judíos de su país por la guerra, el porcentaje más alto del continente. En un índice que mide el bienestar de la vida judía, España ocupó el penúltimo lugar entre los seis principales países europeos, solo superada por Bélgica. Las encuestas realizadas a lo largo de los años muestran que, si bien la mayoría de los ciudadanos españoles no son antisemitas, entre el 26 % y el 29 % de los residentes del país tienen opiniones y estereotipos antisemitas, lo que sitúa a España entre los primeros puestos en cuanto a antisemitismo en comparación con los países occidentales.

«En otros países, el antisemitismo surge desde abajo; en España, va del gobierno a la ciudadanía», afirmó Juan Caldés.

Estas actitudes públicas preexistentes, sumadas a un gobierno hostil y a las guerras en Líbano, Gaza e Irán, han creado una tormenta perfecta. Caldés señaló a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien publicó un vídeo, con las banderas de España y la UE de fondo, en el que proclamaba: «Del río al mar, Palestina será libre». Caldés añadió: «Utilizan el término «antisionismo», pero esto es antisemitismo puro y duro. Este es el gobierno más antisionista de Europa».

Elías Levy, editor de la publicación judía Enfoque Judío y residente en España, también subrayó que España no es un país antisemita. «Hay mucha gente en España que simpatiza con Israel, y no se puede calificar al país de antisemita. Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares —casado con una libanesa y que critica frecuentemente a Israel— no han hecho declaraciones antisionistas ni antisemitas, a diferencia de sus homólogos de la extrema izquierda. Pero en la práctica, son ellos quienes, con sus acciones, están fomentando la ola de antisemitismo».

Desde que Sánchez declarara que Israel es un «estado genocida», relató Levy, se ha relajado la represión entre políticos, figuras mediáticas y líderes de opinión en España. «Sánchez declaró en el Congreso que el 7 de octubre Israel invadió Gaza. Albares afirmó que Israel debe detener la guerra porque fue quien la inició. Estas no son declaraciones antisemitas, pero me recuerdan a la Edad Media y a las calumnias de sangre. Las reiteradas declaraciones y afirmaciones de políticos españoles sobre un supuesto genocidio perpetrado por el Estado judío han contribuido a la ola de antisemitismo en España».

Almudena Negro Konrad, alcaldesa de Torrelodones —una localidad de 25.000 habitantes situada a unos 20 minutos de Madrid—, se opone a la dirección del presidente del Gobierno español y expresó su frustración ante su actitud hacia Israel. «España no es Pedro Sánchez», afirmó, añadiendo que el Festival de Eurovisión es una clara muestra de ello. «La brecha entre el pueblo y el gobierno es evidente. El año pasado, el público español votó por la canción israelí», recordó la alcaldesa, miembro del PP.

La decisión de no retransmitir Eurovisión se debe a que los directivos de televisión que se oponen a Israel saben que existe una gran audiencia que votaría por Israel. La decisión de no retransmitir se tomó por el apoyo que Israel recibe del público español, y quienes decidieron impedir que todo el público español viera Eurovisión no querían que Israel recibiera ese apoyo.

Puede sonar extraño, pero en los pasillos de la UE en Bruselas, el apoyo a los concursantes israelíes se considera una señal de que Israel aún cuenta con respaldo popular en el continente. «El año pasado, el público español le dio a Israel 12 puntos en Eurovisión. Ese es otro indicador de que no todo el mundo odia a Israel», explicó Caldés.

Negro Konrad afirmó: «Las críticas del actual gobierno de izquierdas no van dirigidas al gobierno israelí, sino a Israel, a los israelíes y a los judíos. Y eso me entristece profundamente».

La ciudad de la hostilidad

Si Madrid es el centro de la política, y allí resuenan importantes voces proisraelíes —incluso a nivel municipal y desde la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, considerada una de las futuras candidatas a presidenta del Gobierno—, Barcelona se ha erigido como el epicentro de la hostilidad cotidiana. Recientemente, circuló por la ciudad un mapa que documentaba comercios e instituciones judías, con un llamamiento al boicot, incluyendo una escuela judía. El alcalde de la ciudad pidió la ruptura del hermanamiento con Tel Aviv, las universidades han boicoteado a sus homólogas israelíes, la Flotilla Global de Solidaridad zarpó de sus puertos y tumbas judías en el cementerio de la ciudad han sido vandalizadas y profanadas recientemente.

Joan Maria Piqué, representante de la comunidad judía de Barcelona, ​​describió «una espiral de silencio».

«Existe casi un consenso entre intelectuales, políticos y medios de comunicación de que, aunque el 7 de octubre fue terrible, el gobierno de Netanyahu no es menos malo. En la práctica, responsabilizan a la comunidad judía de las acciones del gobierno israelí. Si eres judío y quieres aparecer en los medios, debes condenar a Israel. De lo contrario, no existes».

La manifestación más concreta se produjo en torno al último Día de Conmemoración del Holocausto. «En los últimos años, hemos celebrado la ceremonia en el Instituto Francés de Barcelona», recordó Piqué. Dos días antes del evento, exigieron que lo trasladáramos al viernes a las 8:00 p. m., en pleno Shabat, una exigencia prácticamente imposible. Trasladamos la ceremonia a la sinagoga en el último momento. Posteriormente, se supo que la petición se debía a los bombardeos israelíes en Líbano, lo que generó una tensión de seguridad que preocupó al personal local. Los acontecimientos en Oriente Medio, ajenos a la comunidad judía, perjudicaron nuestra capacidad para conmemorar el Holocausto. Piqué añadió: «Invitamos al presidente de Cataluña y a ministros a la ceremonia, pero no vino nadie. Sin embargo, cuando se les invita a las festividades de Ramadán y otras celebraciones musulmanas, asisten. Esto no es violencia, es silenciamiento».

Las dificultades de España con su población judía son especialmente agudas en Cataluña. «En Cataluña, los judíos son la única religión que cuenta con presencia policial en las inmediaciones de sinagogas e instituciones. Son los únicos niños que deben ir al colegio bajo vigilancia, y a nadie le importa», afirmó Piqué. «Cuando se produjo un ataque contra judíos en la playa de Bondi, casi nadie en Cataluña salió a condenarlo. Pero cuando una estatua de Jesús fue vandalizada, como ocurrió recientemente en el Líbano, la gente esperaba que la comunidad judía condenara a un soldado de las FDI.»

Una oportunidad para el cambio

Por el momento, las perspectivas de Sánchez de ganar las próximas elecciones, previstas para el verano de 2027, no son sólidas. El Partido Popular (PP, centroderecha) lidera las encuestas con un 30%-33%, y el partido nacionalista de derecha VOX (el partido nacionalista de extrema derecha español), que apoya abiertamente a Israel, está creciendo hasta alcanzar entre el 15% y el 19%. Si la derecha logra superar sus diferencias, podría formarse una coalición que pondría fin al gobierno de la izquierda. El 17 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía —un bastión socialista que viró a la derecha en 2023—, consideradas un indicador clave de cara a la campaña electoral nacional.

Mientras tanto, los colaboradores de Sánchez se han visto envueltos en escándalos de corrupción que amenazan a su gobierno. Santos Cerdán, número tres de su partido y socio en su regreso a la política, se vio obligado a dimitir en junio de 2025. La propia esposa del presidente del gobierno es sospechosa de corrupción, y su hermano también enfrenta un proceso penal.

Negro Konrad, hijo de madre alemana, lanzó una advertencia mediante una inquietante comparación histórica: «He leído sobre lo que sucedió en Alemania en la década de 1930, y está empezando a ocurrir aquí, en España. Los boicots, las zonas prohibidas para los judíos. ¿Cómo es posible que Hamás felicite al presidente del gobierno español, o que el régimen de los ayatolás imprima su imagen en los misiles que lanza contra Israel? Todos los terroristas del mundo lo elogian. Estamos aliados con los peores regímenes, mientras él justifica sus críticas a Israel como preocupación por los derechos humanos».

Pero no hay que descartar a Sánchez prematuramente. «Es un político experimentado y astuto que ha demostrado una notable capacidad de supervivencia», señaló Robinson. «Su retórica antiisraelí le permite forjar una imagen de líder europeo prominente sin pagar un precio político real a nivel interno». Levy también lanzó una advertencia: «Ya fue expulsado de su partido y regresó más fuerte que nunca. Incluso cuando parecía que había perdido las últimas elecciones, fue él quien logró formar gobierno. Aún queda tiempo hasta las próximas elecciones, y cualquier cosa puede suceder».

Un activo político clave para Sánchez es la economía española. En 2025, España creció un 2,8%, más del doble del promedio de la UE. The Economist clasificó a España como la economía con mejor desempeño entre las 37 economías más desarrolladas en 2024, y se espera que también sea la economía de mayor crecimiento de la UE en 2026. A pesar de esto, el poder adquisitivo de los españoles aún está por debajo del de otros Estados miembros de la UE.

Como ya se ha señalado, Israel no tiene previsto cerrar su embajada en Madrid, en parte con la esperanza de que las elecciones traigan un cambio y reconociendo que cuenta con una base de aliados en el país. Pero incluso si Sánchez regresa a casa, la cuestión más importante es si el sentimiento antiisraelí que ha generado —los boicots, la demonización, el marco legal— lo acompañará o si quedará como un legado negativo para los próximos líderes de España.